Krajní řešení, jak přinutit Petra Pavla respektovat vůli lidu. Je zde

Schyluje se ke střetu budoucí vládní koalice s prezidentem Petrem Pavlem? Přestože se Andrej Babiš od začátku pokouší mít s prezidentem profesionální vztah bez zbytečných sporů či tahanic, nelze vyloučit, že mezi Hradem a Strakovou akademií v budoucnosti k výraznějšímu jiskření dojde. Zvláště pokud si bude Pavel v souvislosti s novou vládou klást nestandardní podmínky, které nemají oporu v ústavě.
Nová povolební Poslanecká sněmovna byla ustavena více než před týdnem, byl zvolen její předseda a končící kabinet Petra Fialy podal demisi. Jmenování Andreje Babiše premiérem i celé jeho vlády je zatím v nedohlednu.
Kde je zádrhel? Na Pražském hradě. Prezidentu Petru Pavlovi nic nebrání, aby Babiše bez dalšího čekání jmenoval předsedou vlády a zahájil proces seznamování či pohovorů s kandidáty na ministry. Jenže se nic neděje. Místo toho Pavel vzkazuje ze svých cest po republice, že by měl nejdříve budoucí premiér Babiš veřejně seznámit občany s tím, že chce vyřešit svůj střet zájmů. Žádný zákon k tomu ovšem Babiše nenutí.
Podle kuloárních informací serveru ParlamentníListy.cz se v prostřední budoucí koalice rodí plán krajního řešení, jak prezidenta od nestandardního postupu odradit. Scénář má zdánlivě jednoduché označení. Hradní rozpočet.
Kancelář prezidenta republiky každoročně hospodaří se stále většími finančními prostředky. Jejich výši sice vládě a zákonodárcům navrhují prezidentovi nejvyšší úředníci, ale jde o pouhý návrh. Finální slovo má vždycky vláda a následně Poslanecká sněmovna, v jejíž režii je schválení státního rozpočtu jako celku, jehož součástí je i hradní hospodaření.
„Rodící se vláda uvažuje několik kroků dopředu. Nepřejí si sice žádnou otevřenou konfrontaci s prezidentem a jeho aparátem, z druhé strany ovšem pracují se všemi možnými scénáři. Včetně těch nejhorších. Do tohoto ranku patří i úvahy o výrazném osekání hradního rozpočtu, který by prezidentské kanceláři znemožnil řadu zbytných aktivit,“ popsal pro ParlamentníListy.cz důvěryhodný zdroj obeznámený s uvažováním lídrů budoucí vlády.
Samotná myšlenka není vůbec nová. Podobné úvahy se objevily v počátcích končící Fialovy vlády, když hrozily střety s prezidentem Milošem Zemanem, ale dokonce i dávno před tím. V období premiéra Jiřího Paroubka byly tehdejšímu prezidentu Václavu Klausovi adresovány vzkazy, že může dojít k razatnímu omezení rozpočtu prezidentské kanceláře, aby nezbyly peníze na zahraniční cesty.
Nyní se, byť zatím v rovině úvah, zvažují podobné kroky či minimálně hrozby v podobě náznaků. „Nikoho by nenapadlo znemožnit výraznou redukcí rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky omezit její nutný provoz nebo například důležitou památkovou péči o hradní areál. Přesto existuje nemalý manipulační prostor s velkými finančními položkami na aktivity, které Hrad nutně vykonávat nemusí. Mohlo by teoreticky dojít k drastickému omezení peněz na zahraniční cesty, které má Petr Pavel v oblibě a jejichž význam pro naši zemi je diskutabilní. Stejně tak by osekání rozpočtu mohlo vést i k jistému omezení ochranky, což by přirozeně vedlo k omezení veřejných aktivit. Samozřejmě by to nijak neomezilo výkon prezidentských pravomocí, ale nepříjemnosti by to na Hradě způsobilo,“ podotýká zdroj naší redakce.
Podle politologa Lukáše Valeše jde o krajní řešení, které si nikdo nepřeje, ale už samotná hrozba takového scénáře by mohla vykonat své.
„Je to samozřejmě jedna z možností, která se v celé hře může vytáhnout. Vzhledem k tomu, jak prezident v poslední době zintenzivnil snahu zasahovat do jednání o vládě, je zde také i další možnost, kterou vůbec nemusí vytáhnout sám Andrej Babiš. Jde o žalobu k Ústavnímu soudu. Může k tomu dojít například formou, že některý nepříliš známý či nepříliš významný poslanec něco takového do médií pronese. Nebo některý ústavní právník, který je blízký nastupující vládě. A vykoná to své,” říká docent Valeš.
Připomíná, že na základě ústavy musí prezident respektovat vůli lidu. „Nyní vidíme, že prezident lhůty zbytečně prodlužuje. Ústava ale mluví jasně. Bez zbytečných okolků nikoli pověřit sestavením vlády, ale jmenovat premiérem toho, kdo má šanci na sestavení vlády. Velmi obtížně by se prezidentovi vysvětlovalo, proč k těmto prodlevám dochází, když k tomu nemá žádný zákonný důvod. Pro prezidenta je to velká zkouška. Jeho předchůdci byly silné politické osobnosti, které si leccos mohly dovolit. Sám Pavel slíbil, že nebude aktivistický prezident a najednou se staví na nohy. Měl by mu někdo připomenout sliby z doby, kdy kandidoval,“ míní politolog s dovětkem, že o tom, jaká vznikne po volbách vláda nerozhoduje prezident, ale parlament. Proto máme parlamentní demokracii.
„Z čistě normativního pohledu má silnější karty budoucí vláda, ale pak bychom se jejího jmenování mohli dočkat bůhví kdy. Proto si nemyslím, že by byl vhodný přímý střet s Hradem, jako spíš naznačit prezidentovi, že ať si klidně sdělí své pohledy na věc před obyvateli Karlovarského kraje, ale ústava i zákon o střetu zájmů mluví jasně, že to musí být vyřešeno 30 dnů po jmenování, ne před jmenováním. Z hlediska zákonů je právo na straně vznikající vlády a prezident má slabší karty v ruce,“ dodává docent Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz.
autor: Radim Panenka