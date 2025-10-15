„To nebude náhoda.“ Moravec na americké ambasádě. O ČT ani zmínka

Na ohlášenou demonstraci proti Andreji Babišovi v neděli 12. října na Hradčanské náměstí v Praze dorazilo osm lidí. Protest svolávala režisérka a dokumentaristka Libuše Rudinská. Mediální analytik Petr Žantovský se ke svolavatelce demonstrace vyjádřil: „Ihned po studiích začala spolupracovat s Jaromírem Štětinou a agenturou Epicentrum. Byla součástí tohoto vlivového zázemí, které mohlo nasměrovat její další počínání.“ Akci označil za „slušnou blamáž“ a připomněl několik demonstrací z poslední doby, na nichž „byla hojná účast v počtu jednotek“.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
„Svolavatelé se začínají čím dál tím více zesměšňovat. Prozrazují na sebe, že nemají vůbec žádné téma. Nepřejí si, aby se vítěz voleb účastnil české politiky. To mi přijde jako v Kocourkově. Ti lidé nevědí, co sami se sebou, hledají se,“ řekl mediální odborník.
Uvedl, že spolek Milion chvilek pro demokracii v minulosti dokázal zaplnit i Václavské náměstí a půlku Letné. Byl to spolek úspěšný. Dnes je tomu ale jinak. „Mám za to, že se tihle lidé zesměšňují,“ uvedl Žantovský.
Demonstrace pouhých osmi lidí podle něj byla fraška. „Rádi by se vyjádřili k vývoji světa. Proti nim stojí asi třicet novinářů a zhruba stejné množství policistů včetně antikonfliktního týmu. Bylo by zábavnější udělat pouliční happening, při kterém by se do sebe navzájem pustili policisté s novináři a paní svolavatelka by jim to pískala a rozhodovala o tom, kdo je vítěz,“ navrhl Žantovský a připomněl Společnost za veselejší současnost z konce 80. let. Spoluzakladatelkou tohoto recesistického a protirežimního hnutí byla herečka Bára Štěpánová.
Žantovskému se líbil zvláště Běh politických vězňů. „Mladí lidé si nasazovali na hlavy vydlabané půlky melounů, do ruky si vzali okurku. Běželi ulicí Politických vězňů. Mělo to vtip a smysl,“ domnívá se mediální analytik. Lidé se pak podle něj méně báli režimu, vedlo je to k tomu, aby více přemýšleli a jednali sami za sebe.
„To je něco, co u Rudinských a podobných osob zcela postrádáme,“ soudí Žantovský. Humor v tomto případě chybí, dostavila se další blamáž v podání antibabišovské opozice. „Budeme na ni určitě vzpomínat dlouho,“ dodal mediální odborník.
Nostalgické ohlédnutí za koncem hudební stanice MTV
Zásadní zprávou pro Žantovského je, že po 44 letech končí vysílání hudební televize MTV. „V osmdesátých letech stanice byla jedním z hlavních spolutvůrců hudební kultury, rockové, popové a podobně. Rozkvět hudebních klipů napříč žánry od Michaela Jacksona po Petera Gabriela znamenal nejenom obrovský marketingový byznys, ale díky umělecky invenčním klipům dal vzniknout také kulturně-estetickým kvalitám. To je něco, co postupně mizelo, protože se do propagace tohoto typu hudby začalo dávat méně peněz. I díky digitálním technologiím a generačním proměnám začalo na scénu nastupovat čím dál víc nových jmen a osobností. A najednou jste zjistili, že místo vtipných, nápaditých, někdy až třeskutě geniálních klipů, jako byl ten slavný animovaný klip Petera Gabriela Sledgehammer, všechno zmizelo. V posledních letech hudební klipy jsou jen jakýsi záznam z koncertů či představení, nebo dokonce jenom ze zkušebny. Hudební klip je jenom doprovodný merch, který už ani nemá vliv na prodej muziky,“ posteskl si Žantovský, který se dlouhodobě věnuje hudební publicistice.
Připomněl, že se změnil způsob distribuce. Hudební nosiče se už v podstatě nekupují. Pokud se kupují, tak v daleko menší míře než v minulosti. Pořizují si je spíše jen sběratelé. Většina distribuce hudební produkce se odehrává prostřednictvím digitálních platforem, odkud se skladby stahují za poplatek.
„MTV v období osmdesátých let znamenala skutečně obrovský průlom do umělecké i obchodní politiky a kvality hudebního průmyslu. Velmi významně posouvala oblast mediálního světa dopředu,“ zdůraznil Žantovský a dodal: „MTV bylo tak trošku dítě naší generace.“
Chystají se Zavoral a Moravec spáchat trestný čin?
Novinář se dále svěřil, že dostal pozvánku už na 45. konferenci Člověk a média, jejíž téma je Média po volbách. Konferenci pořádá americká ambasáda na Malé Straně v Praze. „V minulosti se tam prezentoval jako řečník senátor a scenárista David Smoljak. Vždycky tam byl pečlivý výběr hostů, aby náhodou nedošlo k nějakému sporu nebo kolizi, aby lidé, kteří byli pozváni, mluvili pěkně souvisle, přitakávali si. Trošku to připomínalo to, čemu se říká polemika souhlasících. Jako když se podíváte v České televizi na debatu o Rusku a máte tam Michaela Romancova, který už se stydí i za to e v křestním jméně a nechal se přejmenovat na Michala. Máte tam Sašu Mitrofanova a Jefima Fištejna, vesměs lidi, kteří přišli z ruského prostředí a mají s ním nějaké účty. U těchto lidí se dá předpokládat, že se v zásadě shodnou na postoji k dnešnímu Rusku. Je to neprofesionální. Když si pozvete do debaty na problematické téma tři lidi, o nichž víte dopředu, že vám řeknou to samé, tak tím dáváte najevo, že připravujete propagandu, nikoliv žurnalistiku,“ uvedl Žantovský.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Tohle se podle něj na půdě americké ambasády děje už dlouhá léta. „Jsem trochu překvapen, že je to i za nového prezidenta Donalda Trumpa,“ přiznal analytik a konstatoval, že Trump nemůže mít oči všude.
„Tentokrát jsou hlavními hosty René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu, a Václav Moravec prezentovaný jako televizní moderátor a redaktor. Česká televize není zmíněna. Dokonce není zmíněno ani angažmá na fakultě sociálních věd. To nebude asi náhoda,“ podotkl Žantovský.
Vystoupit má i socioložka médií. „Tu neznám. Každopádně první dva jmenovaní jsou přesvědčivým důkazem toho, že opět půjde o polemiku souhlasících, o zhodnocení politické scény z liberalisticko-progresivistických pozic. Určitě si budou pánové rozumět a notovat, jako si notuje celá tato názorová scéna už dlouhá léta. Mají určitý souhrn idejí a představ a tezí, které neustále meldují. A myslí si, že se stokrát opakovaná lež stane pravdou. V dějinách jsme už stokrát viděli, že to tak není,“ zdůraznil Žantovský, jenž se podivuje tomu, že na tyto akce americké ambasády chodí zástupci veřejnoprávních médií.
Jako by zapomněli, že máme zákon lex Ukrajina 7 a v něm zajímavý paragraf 318a, který definuje škodlivou a trestuhodnou činnost ve prospěch cizí moci. „Mám za to, že z hlediska České republiky jsou USA cizí moc. Neuvědomuji si, že bychom se stali dalším státem unie. Ti pánové tady budou za peníze americké ambasády popíjet kávu a říkat moudra, a to určitě nebude proti zájmům cizí moci. Určitě nebudou říkat věci, které by se kriticky dotýkaly USA, té cizí moci,“ uvedl mediální analytik a položil otázku, jak této situaci rozumět.
„Neměl by se tím zabývat nějaký právník, zda náhodou zde nemáme první ukázku užití paragrafu 318a zákona lex Ukrajina 7?“ ptá se Žantovský a uzavírá: „To zjištění by bylo zajímavé nejen pro tyto dva pány, ale hlavně pro nás ostatní, které jejich mediální produktivita bohužel zasahuje.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Novotný