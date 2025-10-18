Hajlování a zelená krev. Olga Richterová odmítá Turka i Macinku

Vyjednávání o nové vládě se oproti původním plánům Andreje Babiše (ANO) komplikují, zejména kvůli otazníkům kolem Motoristů sobě. Moderátor pořadu Pro a proti Lukáš Matoška hovořil ve studiu Českého rozhlasu s předsedy poslaneckých klubů Motoristů a Pirátů – Borisem Šťastným a Olgou Richterovou. Tématem byly konroverze kolem obsazování ministerských křesel kandidáty Motoristů.
„Motoristé vstupovali do vlády s jasnou vizí obnovit autentickou pravici v českém parlamentu. My jsme jediná strana, která bojuje za nízké daně, malé regulace, malý stát, vyrovnané rozpočty. Je to skutečně pravicová politika, s níž jsme přišli do sněmovny. A tu budeme prosazovat,“ sdělil Šťastný.
Richterová řekla, že je jedna věc, koho si lidé zvolí do sněmovny – to je samozřejmě záležitostí demokratické soutěže a voleb – ale druhá věc je, kdo bude ministr, reprezentující nakonec celou zemi, v zahraničí vnímaný jako ztělesnění České republiky v daném resortu.
„Proti komu my protestujeme, upozorňujeme na problémy a na to, že to není vhodný kandidát, je Filip Turek se svými sklony hajlovat. Od roku 1945 se v Evropě nikdo s nácky nebaví. Jako menší země v rámci Evropy nepotřebujeme, abychom se dostali do mezinárodní izolace,“ vysvětlila Richterová.
Všichni nominanti Motoristů jsou stále ve hře
Moderátor se pak Šťastného zeptal, jestli je ještě ve hře možnost, že by se Turek stal ministrem zahraničních věcí.
„Veřejnost jsme informovali o vůli naplnit přání voličů postavit vládu na půdorysu stoosmičkové většiny. Voliči volali po změně, proto začala minulý týden jednání mezi hnutím ANO a SPD. V pátek minulý týden jsme se jasně dohodli, že teď budeme hovořit o programu a k personálním otázkám se vrátíme po tomto. Všichni nominanti Motoristů jsou stále ve hře. My nekomentujeme a nekomentovali jsme personální otázky a tak to i zůstane,“ odpověděl předseda poslaneckého klubu Motoristů.
Matoška se pak obrátil na Richterovou s dotazem, zda pirátská výzva prezidentu Petru Pavlovi, aby nejmenoval některé ministry za Motoristy, například Turka, není předčasná.
„Není předčasná vzhledem k tomu, že vládní strany teprve vyjednávají o programu?“ chtěl vědět moderátor.
„To vyjednávání proběhlo úplně naopak. Nejprve se týden rozdělovaly židličky, byl to opravdu fičák. Andrej Babiš oznámil v přímém přenosu, co připadne které straně za ministerstvo. Přišlo mi to jako neuvěřitelná rychlost. Když člověk sleduje politiku, tak ví, že většinou tohle se oznamuje nakonec,“ namítla předsedkyně klubu Pirátů.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
„Dobře. Strany si rozdělily rezorty, ale teď říkají: ‚Dejte nám čas. Řešíme program, pak vám řekneme, kdo resorty obsadí‘,“ oponoval jí moderátor.
Richterová zmínila dopis, který signovaly stovky vědců, aby upozornili, že Petr Macinka není vhodným kandidátem na post ministra životního prostředí. „Jsou tu konkrétní výhrady. Jde mi o zájem České republiky jako celku. Většina lidí vidí, že když někdo obdivuje zrůdnou ideologii, jakou je nacismus, a když někdo má velice pochybné názory v oblasti životního prostředí a chce vyčistit ministerstvo stylem, který nazývá ‚poteče zelená krev‘, není vhodný kandidát na ministra. Jsou tam legální námitky, které jsme předestřeli panu prezidentovi,“ uvedla předsedkyně pirátského klubu.
Turek se dopustil hloupého vtipu
Moderátor připomněl, že Turek se od označení neonacista distancuje, a obrátil se na Šťastného s dotazem, zda si dovede představit, že by se ministrem zahraničí stal někdo, kdo v minulosti vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabského velvyslanectví.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Anketa
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
Předseda klubu Motoristů odpověděl, že Turek záležitost vysvětlil. „Český rozhlas publikoval policejní spis, který nevímjak se dostal do médií, je nová doba, ale dobře. Z toho spisu vyplývalo, že tam došlo k nějakému sousedskému nedorozumění, které skončilo nějakou pořádkovou pokutou na úřadě. Filip Turek tvrdí, že ani nevěděl, že jde o nějakého pracovníka na ambasádě. Někdo se obořil na jeho dívku a on nějakým způsobem reagoval,“ vysvětlil Šťastný.
Moderátor Matoška však dál dotíral s otázkou, zda si předseda klubu Motoristů dovede představit, že by se ministrem zahraničí stal někdo, kdo dal za stěrač automobilu zaměstnanci ambasády obrázek šibenice.
„Nevěděl, že je to zaměstnanec ambasády, nevěděl, kdo to je. Namaloval obrázek a dopustil se hloupého vtipu, za který dostal pořádkovou pokutu. Co k tomu mám říct? Já bych to neudělal. Je to pitomost. Filip Turek sám říkal, že občas v životě udělal nějaké rebélie. Teď hodnotit, jestli namaloval nějakou malůvku někomu v emoci v roce 2017, zaplatil za to pokutu na úřadě… Má ho to provázet celý život? Tahle věc je zveličovaná,“ soudí Šťastný.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská