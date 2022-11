Kritizuješ ruský režim, přijdeš o občanství. Putin přitvrdil. A to není vše

Paragrafy postihující „diskreditaci“ armády či „šíření falešných informací a lží“ o ozbrojených silách se objevily v ruském trestním zákonu po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Za diskreditaci a za lži pokládají úřady veškerou kritiku počínání ozbrojených sil, zmínky o válečných zvěrstvech, ze kterých jsou ruští vojáci podezřelí, nebo i protiválečná hesla.

Podle průzkumů veřejného mínění v ruské společnosti od centra Levada, které prezentoval portál Re:Russia, se od konce léta mění nálady v ruské společnosti a narůstá počet lidí, kteří se kloní k začátku mírových rozhovorů s Ukrajinou. Píše o tom server ČT24, jenž monitoruje i to, že na sociálních sítích si například stěžují ruští mariňáci a ve Voroněži protestují příbuzní mobilizovaných mužů, kteří zemřeli na frontě.

V Rusku se najdou ale i tací, kteří válku vyloženě podporují a proti nepříteli by neváhali použít i jaderné zbraně. O jednom takovém pochodu informovala na svém twitterovém účtu redaktorka The Daily Beast, analytička ruských médií a občasná dopisovatelka pro Washington Post Julia Davis. Ten měl proběhnout v ulicích Moskvy, kde za zvuků bubnů pochodovalo několik desítek lidí. Ti vyzývali Moskvu, aby udeřila na Washington jadernými zbraněmi. A citovali přitom slova Putina: „My půjdeme do nebe jako mučedníci a oni zdechnou.“

Meanwhile in Russia: a rally, demanding for Moscow to strike Washington. They cite Putin's words: "We will go to heaven as martyrs and they will simply croak." pic.twitter.com/csQp3KYTTN