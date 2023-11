Krvavé hadry, bordel všude. Ale telefon mají lepší než vy. Svědectví o „uprchlících“ z první ruky

„Jeden zákazník z ostrahy budov mi řekl, že uprchlíci už se dostávají do nezabezpečených nebo prázdných objektů, načež je musí odtamtud vyhazovat. A prý už dochází i k potyčkám, protože jak přichází zima, začínají být agresivní,“ sdělila na záznam jedna česká prodavačka na benzinové pumpě, kde se to uprchlíky z jihovýchodu jen hemží. „Mobilní telefony mají pomalu lepší než my. Nevím, co to je za lidi, ale neumí se chovat,“ dodala. Stalo se v části Bratislavy zvané Vajnory. ParlamentníListy.cz mají záznam k dispozici.

Benzinářka hovoří I.

Dokumentaristé byli na frekventované benzínové pumpě ve Vajnorech, což je městská část Bratislavy, která leží na severovýchodě hlavního města. Hned naproti louce, kde ještě před pár měsíci nouzově přespávali uprchlíci na dekách a podobně. Ostatně blízko odtamtud sídlí také cizinecká policie.

„Rozdělávají si ohně na pumpě, posledně si opékali kukuřici vedle plynové nádrže. Nedávno jsem našla poblíž další ohniště, když jsem přišla ráno do práce. Neustále po nich uklízíme strašný nepořádek. Krvavé hadry, rozházené hamburgery a tak. Oni nejsou na pořádek zvyklí, nemají hygienické návyky. Dělají takový nepořádek na záchodech, že už je tam ani nepouštíme,“ sdělila prodavačka česky. Ostatně i proto dostaly ParlamentníListy.cz záznam, z něhož citujeme.

„Mobilní telefony mají pomalu lepší než my. Nevím, co to je za lidi, ale neumí se chovat. Skoro nikdo z nich neumí anglicky, takže nevím, co chtějí dělat v Evropské unii. Když už z nich někdo anglicky umí, tak se s ním dá domluvit. Většinou nejsou agresivní, ale už jsem od pár z nich dostala málem přes ústa,“ dodala s tím, že situace je neúnosná.

O uprchlících a dokumentu

„Za tři měsíce tady máme uprchlickou vlnu Palestinců. Migrační krize by mohla být z určité části omezena tím, že bude zrušeno embargo Sýrie, uzavřeme s ní dohody o návratu migrantů a necháme tu zemi normálně žít. Zavřít hranice nestačí,“ řekl ParlamentnímListům.cz slovenský překladatel a autor publikace o slovensko-arabské konverzaci Jalal Suleiman asi před měsícem. Na Slovensko se nyní přes Maďarsko prý dostávají hlavně Afghánci a Syřané a většina zemí EU, která je dříve běžně přijímala, jako třeba Německo, už je prý posílá zpět.

Proto se rozhodli aktivisté natočit pravdivý dokument o uprchlících s pracovním názvem „Uprchlíci na Slovensku“. Jak nám řekl jeden z nich, Martin Klieštinec z Bratislavy, který je napojený na vznikající politickou stranu Zdravý rozum známého slovenského politického analytika Jána Baránka, mainstreamová média o této problematice informují nepřesně a tendenčně. „Děláme to s kameramanem Štefanem Badurou vlastními silami a na koleně a pořád se téma vyvíjí. Snad se podaří dokument dodělat,“ dodal.

„V Turecku je dnes několik milionů uprchlíků, z nichž je většina Syřanů. Oni je vytlačují do unie, ale Německo a Nizozemsko už je nechce přijímat, Polsko a Česko kontrolují hranice, takže zůstávají zaseknutí na Slovensku. Jenže u nás už se o ně neumíme vzhledem k žalostné ekonomické situaci postarat. Problémy se na navalují, přičemž máme zprávy, že Sýrie by se o většinu z nich postarat dokázala. Jde jen o dohodu se státy EU, které se Sýrií jednat nechtějí, protože je zadobře s Ruskem. Nicméně k lidem se tyto informace nedostanou, proto jsme vděčni za alternativní média jako jsou ParlamentníListy.cz a další. Naši občané se v tomto ohledu stávají rukojmími zdejší vlády a neinformovanosti,“ dodává Klieštinec.

Benzinářka hovoří II.

„Jeden den jsem volala policejní hlídku asi čtyřikrát, protože se to s uprchlíky už nedalo vydržet. Je tady většinou dvacet až třicet chlapů, mladých mužů, kteří zde neustále courají a dělají nám zle se zákazníky. Obtěžují je, skáčou jim do auta, volají na ně taxi, taxi. Sama se až tak nebojím. Mám ‚pepřák‘ a umím se prát, ale kolegyně je křehká a bojí se. Pokud se situace nezlepší, chce dát výpověď. Už jsme poprosili firmu, aby nám tady nainstalovala světla a zařídila nějakou lepší ochranu,“ sděluje na záznamu benzinářka.

Zanedlouho začne zima a zpovídaná se obává, že agresivita migrantů začne vzrůstat: „Netuším, jak to stát řeší. Z kusých informací, co mám od ostrahy, policie a tak, si myslím, že žádné komplexní řešení momentálně není na stole. Říkali mi policisté, že se snaží, aby migranti odešli pryč ze Slovenska, aby se tady nezdržovali, ale když odejdou do Německa, tak nám to moc nepomůže, protože jsme dost závislí na německé ekonomice a pokud padne Německo, tak padneme všichni. A já opravdu nevím, co tam ti migranti chtějí dělat, když nic neumí. Neumí jazyky, nemají pracovní návyky a tak. A, co se týče vstupu do budov, tak mi říkal jeden zákazník z ostrahy zdejších budov, že už se dostávají do nezabezpečených nebo prázdných objektů, načež je musí odtamtud vyhazovat. A prý už dochází i k potyčkám, protože jak přichází zima, začínají být agresivní.“

Když dostala nakonec citovaná prodavačka z benzínové pumpy otázku, co bude dělat, až se situace opravdu vyhrotí, odvětila: „Já jsem Češka, mohu se vrátit k domů. Co budete dělat vy Slováci, to nevím!“

