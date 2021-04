Kulhánek chce řešit hlavně Rusko. Začne hovorem s šéfem NATO

reklama

„Pan ministr je jmenován do funkce v těžké době. V situaci, kdy bude hned řešit věci národního zájmu. A to jednak ho čeká setkání s ruským velvyslancem, kde Česká republika musí reagovat na neoprávněné vyhoštění našich diplomatů. Dále ho samozřejmě čeká debata s našimi spojenci, kde samozřejmě žádáme o podporu našich kroků proti tomuto bezprecedentnímu teroristickému útoku na našem území,“ poznamenal Babiš při uvádění ministra Kulhánka do úřadu.

„Budeme s panem ministrem spolupracovat při oslovování našich spojenců na podporu našich kroků. A hlavně při evropské agendě v rámci blížící se Evropské rady a při přípravě českého předsednictví v roce 2022,“ popřál Babiš ministrovi hodně zdaru.

„Toto vůbec není snadná doba pro českou zahraniční politiku. Přistupuji proto k funkci ministra zahraničí s velkou pokorou a zodpovědností. Vím ale, že v takto nelehké misi se mohu zde na Ministerstvu zahraničí i na našich úřadech v zahraničí opřít o zkušené diplomaty. Řadu z nich osobně znám. Vím, že vás asi nejvíce zajímají současné rusko-české vztahy a jejich vývoj. Nicméně chci v tuto chvíli nejdříve pohovořit o prioritách, se kterými přicházím na tento úřad,“ zahájil Kulhánek.

„Tou první prioritou je kontinuita naší zahraniční politiky. Chci prosazovat české národní zájmy. Včetně aktivní ekonomické diplomacie v úzké spolupráci s podnikatelskými svazy. A také chci řešit aktuální témata, spojená s covidem a cestováním. Má druhá priorita je plnění našich závazků v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance, protože tyto organizace jsou klíčové pro naši bezpečnost a prosperitu. Zároveň musíme v těchto organizacích vystupovat sebevědomě. A za třetí je nutné, aby naše zahraniční politika mluvila jedním hlasem. Ministr zahraničí by se měl snažit hledat cesty k dohodám nejenom v zahraničí, ale i mezi aktéry na domácí scéně, byť se to může zdát někdy složité. Mimochodem: byl to můj slavný předchůdce Jan Masaryk, který řekl: ideální demokracie, to je hledání společného jmenovatele všech názorů. Momentálně je hlavním tématem pro naši zahraniční politiku Rusko,“ pokračoval Kulhánek.

„Česko-ruské vztahy teď vstoupily do mimořádně složité etapy. To nemůže těšit žádného ministra zahraničí. Není to však vina České republiky. Rozhodli jsme se jako suverénní země a jednali jsme rázně. Rozprášili jsme síť agentů ruských tajných služeb, ruský Rosatom nebude osloven v souvislosti s dostavbou Dukovan a v příštích dnech budeme řešit další postup směrem k Rusku. A to i ve spolupráci s našimi zahraničními partnery. Dnes již mám naplánovaný videorozhovor s generálním tajemníkem Stoltenbergem, následně na 18. hodinu, jak o tom hovořil již pan premiér, jsem si na Ministerstvu zahraničí předvolal ruského velvyslance. A hned zítra ráno mě čeká brífink pro velvyslance členských států NATO, kde je seznámím s detaily výbuchu ve Vrběticích. Do konce týdne chci hovořit s některými ministry zahraničí EU a NATO,“ sdělil Kulhánek.

„Dejte mi prosím pár dní, chci se sejít se svými nejbližšími spolupracovníky a naplánovat své další kroky v úřadu,“ dodal Kulhánek.

