Kupka se hádal s Turkem o autech. A pak dal Moravec slovo Niedermayerovi

Prezident Donald Trump rozpoutal celní válku Spojených států proti takřka celému světu. Jak by se k tomu měla postavit Česká republika? V první hodině nedělních Otázek Václava Moravce ve studiu České televize se o tom přeli ministr dopravy Marti Kupka (ODS), bývalý dvojnásobný ministr průmyslu a dopravy z řad hnutí ANO Karel Havlíček, a europoslanci Filip Turek, čestný prezident Motoristů sobě, a Luděk Niedermayer (TOP 09).

„Trumpova celní válka začala,“ oznámil Václav Moravec hned v úvodu pořadu.

Kupka řekl, že pokud nás zasáhne Trumpova celní válka, tak to bude spíše sekundárními dopady, než přímou ranou Česku. „Donald Trump hodil šrapnel,“ upozornil Kupka. A tento šrapnel podle člena vlády ovlivní celý svět. „Bavíme-li se o těch aktuálních číslech, tak se to dá odhadovat jen zběžně. A než jsem sem jel, tak Elon Musk navrhuje, aby mezi USA a EU vznikla bezcelní zóna. To by se mi velice líbilo. EU o to stála, … ale shodila to v roce 2019 první administrativa Donalda Trumpa,“ upozornil Kupka. „A není pravda, jak jsem to slyšel, tuším, od Filipa Turka, že tu celní válku začala plíživě EU. To je úplný nesmysl,“ pokračoval Kupka.

„Začala,“ ozval se Turek. „EU je v protekcionismu absolutní přeborník,“ vypálil po chvíli Turek. „Donald Trump tím chce říct, že EU se k nám chová dlouhodobě špatně, a ještě si neplatí vlastní obranu,“ pokračoval Turek s tím, že Trump tato cla využívá jako páku k jednání. „My bychom neměli ta cla dorovnávat, ale měli bychom najít někoho, s kým budeme jednat. Asi by to za EU mohl být komisař Maroš Ševčovič,“ podotkl Turek. Ale vyjádřil pochybnost, zda se ve Washingtonu bude s tímto eurokomisařem někdo bavit.

Filip Turek AUTO



Kupka trval na tom, že je to nesmysl a připomínal, že 75 % nově registrovaných vozidel jsou SUV a pick-upy, u kterých jsou cla na americké straně podstatně vyšší. „Já na rozdíl od vás vycházím ze skutečných dat a také je tady dávám na stůl,“ vmetl Kupka Turkovi.

„Ne, ne, ne, vy tomu jenom nerozumíte,“ ozval se Turek.

Ale Kupka pokračoval ve slovní palbě. „To, co provedl Donald Trump, ať chcete nebo nechcete, je ve skutečnosti protekcionistický krok. A když budu citovat Ronalda Reagana z roku 1986, tak on řekl, že protekcionismus je ve skutečnosti destrukcionismus,“ dovolával se Kupka jednoho z amerických prezidentů.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



Když se ke slovu dostal Havlíček, konstatoval, že Evropskou unii ničí její zelené šílenství, a pokud jde o vztah s USA, to, co udělal Trump, se dalo čekat. „Podle mě ten dopad na Česko nebude až takový. A hlavně, je šance jednat,“ zdůraznil Havlíček. Kdyby EU odpověděla stejně vysokými cly, podle 1. místopředsedy hnutí ANO by to byl velký problém už proto, co z USA dovážíme. Především ropu a zemní plyn.

Niedermayer kontroval, že celý souboj poškodí celý svět, a pokud to Havlíčka nijak nepřekvapilo, je podle Niedermayera překvapivé, že nosíval „Trumpovu červenou čepičku“. Podle Niedermayera je Trumpův krok velmi špatným krokem třeba proto, že Čína přesměruje tok svého zboží z USA kupříkladu do EU, což nás ovlivní. „Další riziko, které je spojeno s touto šílenou politikou, spočívá v tom, že firmy, které měly připraveny peníze na investice, budou muset narychlo investovat v USA, i když by to jinak ekonomicky nedávalo smysl. Ale firmy budou chtít v USA působit, protože je to pořád velký třistamilionový trh,“ upozornil europoslanec z TOP 09.

Havlíček Niedermayerovi hned vysvětloval, jak se to má u hnutí ANO s červenými čepicemi. „To jste nepochopil, nejde o červenou čepici. Tak to jste nepochopil. My jsme podpořili Donalda Trumpa, protože proti těm levicovým demokratům s Kamalou Harris on byl stoprocentně lepší volba,“ vysvětloval Havlíček. „My máme k Trumpovi podstatně blíže než k levicovým demokratům, k levicovým elitářům. Američané rozhodli, jak rozhodli, protože už měli dost toho, co vy reprezentujete tady,“ vmetl Havlíček Niedermayerovi.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ANO 2011



Niedermayer se bránil, že Donald Trump měl především problém pochopit, „kdo je ve válce na Ukrajině oběť, a kdo je agresor“. Vedle toho má podle Niedermayera problém pochopit, že by měl respektovat demokratické instituce. „A pokud vy s tímto souhlasíte, tak je mezi námi opravdu velká propast,“ pravil Niedermayer.

Turek konstatoval, že „EU dostala od Donalda Trumpa facku, možná ji dostala oprávněně“, a místo toho, že bychom se pokoušeli facku vrátit, bychom podle Turka měli s USA jednat a pokusit se dohodnout např. na zřízení bezcelní zóny. Jedním dechem Turek připomněl, že EU s Čínou čile obchoduje, nakupuje solární panely i čínská elektroauta a další věci. „My podporujeme čínsku ekonomiku, a to Američanům vadí,“ shrnul svůj pohled na celní válku Turek. Trump podle něj svým krokem reaguje nejen na cla jako taková, ale na různé regulace, kterých je na evropské straně opravdu hodně. Jde o regulace často spojená s Green Dealem.

Kupka volně reagoval na Havlíčkova slova o americké pravici a levici. „To, co předvádí Donald Trump, není spor pravice levice,“ upozorňoval Kupka. To, co v oblasti celní politiky předvádí Donald Trump, nemá podle Kupky s pravicovou politikou vůbec nic společného. „To, co říká Donald Trump, to už bylo ekonomy mnohokrát vyvráceno. Když opevníte svůj trh, tak to nepovede k vaší prosperitě,“ pokračoval ministr.

Mgr. Martin Kupka ODS



„Pojďme, prosím, zpátky na zem. My to tady nevyřešíme. Ta realita je taková, že Evropa za posledních 25 let kvůli zelenému šílenství začala ztrácet,“ ozval se Havlíček.

Havlíček to vidí tak, že zatímco vůči Číně bude Trump opravdu tvrdý, EU bude mít sále prostor k jednání. „Nezapomeňme třeba to, že EU přišla před asi čtyřmi lety o poměrně zásadní obchod s Ruskem. Ale do značné míry se s tím dokázala vyrovnat,“ připomněl Havlíček. A stejně tak by se podle něj mohla EU vyrovnat s dnešní složitou dobou.

Europoslanec z TOP 09 dal najevo, že poslouchá vodopád slov, který padá ve studiu ČT, ale tento vodopád slov nedokáže zakrýt podstatnou věc. To, jak se Trumpova politika dotkne střední třídy, které se on sám často dovolává. „Ta střední třída si velmi užije vyšší inflaci, dražší hypotéky a další věci,“ zmínil Niederamyer.

Trump chce podle něj dosáhnout návratu průmyslu do USA, ale tady je z pohledu Niedermeyera jakožto ekonoma a bývalého viceguvernéra ČNB třeba mít na paměti, že mzdy v klasickém průmyslu jsou v USA nižší než v jiných sektorech s vyšší přidanou hodnotou. Takže důraz na průmysl v konečném důsledku Spojeným státům uškodí. Tak to vidí Niedermayer.

Havlíček potvrdil, že Trump chce posílit americký průmysl, ale odmítl, že by tím americký prezident šel proti jiným sektorům americké ekonomiky, jako je digitalizace.

Ministr Kupka se tady postavil na Niedermayerovu stranu a poznamenal, že zavedení cel rozvoji moderních technologií rozhodně nepomáhá. Uznal, že EU nepomáhá příliš velká regulace, a pokud ji částečně odbourá, určitě jí to pomůže.

Když se ke slovu znovu dostal Turek, zdůraznil, že návrat průmyslu do USA považuje za dobrý krok. Pokud je něco špatně, pak je to podle něj ničení evropského průmyslu zelenou ideologií. Podle Turka tento problém EU zatím stále nepochopila a dosud nezrušila Green Deal.

Druhou hodinu debaty Moravec odstartoval se stejnými hosty. Nastolil otázku obrany a požadavek prezidenta USA Donalda Trumpa, aby evropští členové NATO vydávali na svou obranu 5 % HDP.

„Pět procent je pro mě prakticky nepřijatelná a nepředstavitelná částka,“ upozorni Turek. Vyjádřil naději, že Trump na EU tlačí tímto způsobem proto, aby donutil partnery vydávat na obranu alespoň dvě procenta HDP. S těmi dvěma procenty souhlasí i Turek. Kdyby se výdaje na obranu měly navýšit na tři procenta HDP, Turek má za to, že by muselo dojít ke změně struktury české ekonomiky. Podle Turka by měla česká vláda postupovat podobně jako Polsko, které si do výdajů na obranu započítává i stavby dálnic, stavby nemocnic a další věci. „Ale bohužel je pravda, že naše armáda je podfinancovaná,“ upozornil Turek, podle něhož se s tím musí něco dělat. Ale měli bychom si podle něj říct, jakou cestou chceme s naší armádou jít.

Havlíček žádal rozumné posilování české armády. „Musím vědět, co chci kupovat, musím vědět, v jakém kontextu je to se spojenci,“ zdůraznil. „Všechno taky musí být vybalancováno tím, z čeho to všechno budeme platit? My tady chceme nové jaderné reaktory, do toho chceme vysokorychlostní tratě, do toho chceme nejmodernější stíhačky F-35, … takže já se jen ptám, z čeho to všechno budeme platit? Já jsem to dopočítal, že tyhle věci vyjdou na 4 biliony korun,“ upozornil Havlíček.

Havlíček na to konto Kupkovi vmetl, že se chová jako otec středněpříjmové rodiny, který si chce koupit Rolls-Royce, ale pokud to udělá, měl by buď svým dětem říct, že tohle auto budou splácet ještě jejich děti, nebo by měl hledat nějaké nové příjmy do rodiny. A to podle Havlíčka momentálně vládnoucí čtyřkoalice nedělá.

Kupka se bránil, že to není pravda.

Debatu chtěl uzavřít Luděk Niedermayer poznámkou, že EU musí současně zvládnout posílit svou obranu a současně usilovat o lepší životní prostředí, a to i s pomocí peněz z emisních povolenek. – V tu chvíli se společně ozvali Turek a Havlíček – svorně volali, že emisní povolenky představují nepředvídatelný prvek v energetice, kvůli kterému máme v Česku tak vysoké ceny energií, jaké máme.

A Moravec debatu ukončil.

