Kuras: Islám křesťany utlačuje, mlčí se o tom. Odvahu měl Duka

Publicisté a spisovatelé Benjamin Kuras a Pavel Černocký se ve společném rozhovoru dotkli hned několika výrazných témat. Jedním z nich byl eurexit, czexit nebo vyloučení Česka z EU, pokud by se přidalo k Maďarsku a Polsku. Věnovali se také letošním sněmovním volbám a poměru politických sil. Shodli se na tom, že není v současné době lepšího politika, který by nás provázel koronakrizí lépe než Babiš. Stranou nezůstala ani Česká televize a její objektivita či nebezpečí islamizace.

Oba pány spojuje láska k Anglii, kde oba strávili kus svého života. Tématem byl proto i brexit, Kuras spolu s ním zmínil aktuální problémy s vakcínami. „Anglie se trhla z Evropské unie a už je problém s vakcínami. Je to kvůli brexitu nebo není? Je to naschvál od Evropské unie?" klade si otázky.

Na jeho slova Černocký navázal s tím, že jsou zde však markantní i další odstředivé síly. „Anglie odešla z EU, ale také to vře v Řecku, vře to v Itálii. Maďaři si dělají, co chtějí, koupí si vakcínu, kde je napadne...“ dal za příklad.

V okamžiku se oba pánové shodli na tom, že chtěji eurexit. „Chci, aby celá Evropa vystoupila z Evropské unie,“ řekl jasně Kuras. „Já taky!“ přidal se souhlasně Černocký. „Mám Evropu rád, mám ji proježděnou od Norska po Portugalsko a Řecko, líbí se mi, že v každé zemi je to jiné,“ zmínil Kuras například cigarety, které se dříve zem od země lišily. Zato dnes má každá země několik stejných druhů.

Czexit by pro naši zemi nebyl tak tragický, jak si někteří myslí. „Já si nemyslím, že kdyby jsme vystoupili z EU byla by to tragédie a úpadek a byli bychom chudý, jak někdy zaznívá. Nemyslím si, že by nás to srazilo na kolena,“ pokračoval Černocký.

Nevystoupili bychom však civilizovaným způsobem, tak by se Brusel nechoval, upozornil spisovatel Kuras. „Mám obavu, že by Česko nemělo takovou sílu, jako měla Británie, a že by nenašlo nakonec svého Borise Johnsona, který by to zvládl,“ myslí si.

Minimálně by proto měla Česká republika vystoupit z EU s Visegrádskou čtyřkou (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko), míní Kuras.

Zmínil pak ještě lepší variantu, aby se Česko nechalo vyloučit: „Připojit se k Polákům a Maďarům a odporovat nařízením Evropské unie, nechat se tak vykoučit, to je lepší možnost. Nechat jim všechny ty granty a přestat jim platit daně,“ dodal Kuras.

Takového koordinovaného postupu se Brusel bojí. „Evropská unie by se vyděsila. Věděla by, že tohle je konec unie,“ dodal souhlasně Černocký. „Ona už se těch Poláků a Maďarů také děsí. A zřejmě se bude děsit i Řeků, ti se sami postavili tureckému útoku a nikdo z EU jim nepomohl,“ zmínil Kuras, že po evropské armádě se v tu chvíli slehla zem. „Evropská armáda nedělá nic,“ dal mu Černocký za pravdu.

Zbytečný je podle Černockého i strach z ekonomických dopadů, pokud bychom z EU vystoupili. „Němci tady mají fabriky, mají tady Škodovku, oni by se s námi museli dohodnout,“ uvedl Černocký, že by se zkrátka změnil systém obchodování. Na Kurasovu poznámku, že by však mohli Němci Škodovku vyklidit a přestat v Česku vyrábět, poznamenal. „My už bychom byli dnes schopni vyrábět i bez Němců.“

Následně se Černocký zajímal, proč Kuras konvertoval k judaismu. „Byl to dlouhodobý nápad, tíhnul jsem k takové té židovské moudrosti a humoru. Když se do toho člověk ponoří, splyne s tím, nasává to, je to povznášející," řekl s tím, že ani jeho matka ani otec nebyli Židé. „Oba nemáme židovský původ, ale máme velmi velké sympatie k Izraeli jako státu," pousmál se Černocký.

Dalším tématem byla i islamizace Evropy. Černocký zmínil zájem Ruska nepustit islámské přivandrovalce do Evropy, což podle Kurase není tak jasné. „Pozor, Putin jich tam má už dvacet procent, jen jsou zbuzerovaný,“ poznamenal.

„Čína to zase vzala do druhého extrému, ta řekla Ujgurům: Tady žádný islám nebude a když vás to nebaví, jdete do koncentráku,“ dodal Kuras, podle kterého je fascinující, že i přes tamní tvrdé zacházení se proti tomu islámský svět vůbec neozývá. „Protestuje proti tomu jenom Evropská unie a Amerika,“ podivoval se.

V kontextu toho poukázal, že zhruba 300 milionů křesťanů v muslimském světě je diskriminováno a křesťanský svět také mlčí. „Desetisíce z nich jsou perzekvovány, popravovány a vražděny. Už deset let o tom píšu, ale křesťanský svět mlčí. Jen jednou na to zareagoval kardinál Duka, šli jsme spolu za to demonstrovat na Václavák. Pak to ale stejně usnulo,“ mávl rukou Kuras.

Černocký použil slova klasika Jana Wericha: „Kde blb, tam nebezpečno“ na současnou dobu: „Kde islám, tam nebezpečno“. „Kdekoli je totiž islám, je napětí. Nejsou to jen Ujguři v Číně, ale i Rohingové. Kdekoli se rozmůže islám, je konflikt, to je neoddiskutovatelné,“ konstatoval.

Na přetřes přišla objektivita a vyváženost České televize. Černockého konkrétně zajímal Kurasův názor na program ČT24 a jeho politické vysílání. „Na Českou televizi se nedívám a nemám touhu se na ni dívat jinak, než že si na počítač stáhnu některé filmy a dokumenty. Nemohu posoudit, zda je její zpravodajství objektivní,“ uvedl.

Za to Černocký k její objektivitě měl naopak co říct, jelikož vysílání ČT24 má zapnuté téměř nepřetržitě. „Dívám se na Českou televizi, protože chci vědět, co ti nepřatelé v České televizi říkají. Ono je to dobré, vědět, co říká nepřítel,“ pousmál se s výstražně pozvednutým ukazováčkem na Kurase, ten obecně podotkl, že je proto kontraproduktivní zakazovat svobodu slova nepříteli či jej cenzurovat.

Jelikož měl Černocký v pozadí puštěnou ČT24 i během tohoto živého vysílání, všiml si, že v pořadu Interview právě promlouvá exministryně školství Kateřina Valachová na téma maturit v době koronakrize. „Tady ta mluví do výchovy dětí a do školství,“ chytil se za hlavu a dodal: „Co dnes ve škole děti učí, je skandál, samé blbosti, žádné podstatné věci,“ rozčílil se. Pro dobré vzdělání se podle Kurase musí chodit do soukromé školy.

Závěrem přišly na řadu podzimní volby do Poslanecké sněmovny. „To se bude lámat chleba. Vznikla tu trojkoalice TOP 09, KDU-ČSL a ODS, která není už dávno ODS, jak jsme ji znali. A koalice Piráti a STAN,“ připomněl Černocký. „V podstatě tu není žádná konzervativní pravicová síla,“ zhodnotil Kuras. „Piráti a STAN, to je extrémní levice, když člověk sleduje to, co chtějí, to je možná nebezpečnější než ta odvařená komunistická strana, ti zkostnatělí dědci,“ neskrýval Kuras své obavy. „Komunisti jsou méně nebezpeční než Piráti, to říkám pořád,“ kvitoval Černocký.

Trikolóra a SPD by si ve volbách neměly podle obou publicistů jít po krku. „Na koalici to nevypadá. Ale problém je v tom, že v obou stranách jsou výrazné osobnosti,“ poukázal Kuras na Václava Klause mladšího a Tomia Okamuru. „Problém je, že by se asi neshodli,“ lamentovali společně.

Andrej Babiš si navíc podle Černockého jako předseda vlády nevede špatně. „Babiš nám nemusí být sympatický, mluví špatně česky, ale neudělal tu žádnou ekonomickou zhoubu. Nabídni mi lepšího ministerského předsedu,“ vyzval Kurase k odpovědi.

I Kuras premiérovi přičetl plusové body za to, že nemá diktátorské tendence. „Babiš nezavedl žádnou cenzuru, nenapadá své politické protivníky, kromě Kalouska. Nic nezakazuje, nechová se jako diktátor. Je to člověk bez ideologie, jde po praktických věcech. Že na tom chce sám vydělat, to víme. Nevidím ale nikoho, kdo by tu situaci dokázal zvládat líp,“ připustil Kuras.

„Hnutí ANO má stále 30 procent preferencí, je to základní síla. Babiš nebude moct vládnout sám, ale ani bez něj nebude možné vládnout, to bude strašně zajímavé,“ pokračoval Černocký a připomněl slova prezidenta Miloše Zemana, že nedá právo sestavovat vládu slepené koalici, která se po volbách rozpadne.

Naše země se v tomto podle Kurase do značné míry podobá Itálii: „Funguje vlastně i bez politiků. Oni zemi spíše vysávají, než aby jí něco přidávali. Česká podnikatelská kreativní mentalita zemi dokáže držet na takové úrovni, aby politici neškodili více, než škodí,“ všímá si. „Tato země je jako pohádka Oslíčku otřes se, už stokrát byla rozkradena a pořád je zde co krást.“

Černocký zmínil, že Babiš je však limitován svými ekonomickými zájmy v Německu. „Nejsme žádní babišovci, kobliháři a jeho obdivovatelé. Politici si tu nemůžou dělat, co chtějí, jsou zde na ně páky. Babiš je limitován tím, že má divize Agrofertu v Německu u Merkelové, s tou se nemůže rozhádat. On si může něco myslet, ale musí říkat něco jiného, protože mu jde o obchodní zájmy, každý politik má za sebou někoho, kdo mu říká, co může a co ne,“ zdůraznil Černocký závěrem, co řadě lidí vůbec nedochází.

