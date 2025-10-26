Kvikot kvůli Ševčíkovi. Od známých firem

Několik tisíc dárců se složilo na nákup střely s plochou dráhou letu v hodnotě 12,5 miliardy korun. Raketa určená pro ukrajinskou armádu byla nazvána po zesnulé šéfce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové. Podle iniciátorů sbírky Dárek pro Putina má dolet až tři tisíce kilometrů, teoreticky by tedy mohla zasáhnout Moskvu nebo Petrohrad. Peníze se podařilo vybrat do 48 hodin. Sbírka vzbudila velký domácí i mezinárodní ohlas, ale také negativní reakce.
„Jsou to blázni a exhibicionisté. Tento nápad hraničí s idiocií. Toto válečné štvaní by možná ani Dana Drábová nechtěla. Ať si každý dělá se svými penězi co chce, ale věděl bych o lepších příležitostech, jak je utratit. Třeba na pomoc samoživitelkám či pomoc těžce nemocným dětem na jejichž léčbu nemají zdravotní pojišťovny peníze. A doporučoval bych případným dárcům, ať neuvádějí své adresy, aby se pak nedivili, co se jim třeba může stát,“ uvedl poslanec SPD Miroslav Ševčík pro ParlamentníListy.cz.
Tato slova se řadě lidí nelíbila. „Miroslav Ševčík, věrný bolševickým praktikám, vyhrožuje lidem jen proto, že přispěli na obranu Ukrajiny a nevinných lidí – na raketu DANA 1. Tohle má být budoucí vládní poslanec? Fuj! Vláda národní ostudy. Andrej Babiš má z ostudy kabát, a ještě ani nezačal,“ rozhořčil se dosluhující ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09).
„Babiš ještě není jmenován a už mu potenciální partneři působí zlé reputační problémy. Naposledy SOSP, napojená na Motoristy (jimž dodala i poslankyni), a Ševčík, zvolený za SPD vyhrožovali trestním stíháním dárcům, kteří se složili na raketu Flamingo pro Ukrajinu. Nejsme Rusko!“ přidal se vydavatel Martin Schmarcz.
Lukáš Valenta se podivuje Ševčíkovým slovům: „Doporučoval bych případným dárcům, ať neuvádějí své adresy, aby se pak nedivili, co se jim třeba může stát.“ Autora výroku označil za „zhovadilého poslance“. A usoudil, že se Ševčík vyjádřil „patrně potom, co ho po zavíračce vyhodili z nádražky“. Dále na síti X napsal: „Poslanec regulérně vyhrožuje lidem, kteří se složili na dobrou věc. Bude líp.“
Přidala se i senátorka Miroslava Němcová: „A mezitím poslanec Šefčík (SPD) vyhrožuje českým občanům, kteří přispěli na zbraň pro obranu Ukrajiny. SPD, opora Babiše. Aneb: kdo s pacholkem vstoupí ve spolek, sám je pacholek.“
autor: Naďa Borská