Kýble špíny! Šarapatka předem „ocejchoval“ nominanty na nové radní ČT. I podplukovníka, jemuž televize ukradla fotky

Blíží se dovolba členů do Rady České televize... a radní Zdeněk Šarapatka dostal osypky, když nahlédl do seznamu kandidátů na členství v Radě ČT. Nahlédněte, která jména v něm vyvolávají obavy ohledně snah o „politické převzetí“ veřejnoprávní televize a odvolání jejího generálního ředitele Petra Dvořáka. „Jde do tuhého, občané, opoziční politici a přátelé České televize. Bděte!“ horlí Šarapatka.

„Kádry do Rady ČT jsou připraveny na značkách! Kořanová, Nacher, Rozner, Juchelka, Kolovratník a další mají od této chvíle v rukou výběr dalšího výsadku k odvolání generálního ředitele Dvořáka a politickému převzetí veřejnoprávní televize,“ oznamuje jeden z největších „strážců“ České televize Zdeněk Šarapatka.

Sněmovna již zveřejnila 54 kandidátů na členství v Radě České televize. Seznam kandidátů Šarapatku značně zneklidnil. Sněmovní volební výbor z nich příští týden vybere 12 finalistů pro volbu Poslaneckou sněmovnou. „Čtyři z nich v květnu nahradí stávající radní ČT: ‚Filmaře‘, Váňu, Kašparů, Dědiče,“ zmiňuje Šarapatka kolegy, které označuje přízvisky a připojuje seznam kandidátů do rady ČT.

„Mezi jinými se znovu hlásí: ‚Filmař‘ alias Jiří Kratochvíl, 77 let, v Radě ČT je 12 let, bude-li zvolen, dosáhne koncem mandátu 83 let. Bývalý výsadek Jandáka, nyní mazlík SPD. Pro zlepšení krevního oběhu doporučuji repete 4 min. audiozáznamu jeho slovníku a výroků. Pozor, jen po 22. hodině!“ pokračuje Šarapatka.

Dalším nominovaným je Daniel Váňa, alias exporadce Babiše, resp. hnutí ANO. „Proslulý strhující kritikou Reportérů ČT, viz kauza Lidice, Jakuba Železného atd. A taky chlápek, který teď tvrdí, že ve vysílání ČT je málo zastoupena SPD. Dodnes pamatuji na slova Faltýnka v reakci na moji přihlášku do Rady v r. 2015: ‚My máme Váňu, my jsme spokojení!‘ Chlápek, který má v historii Rady 5 kg másla na hlavě, ale to až příště,“ představil dalšího kandidáta.

Mezi největšími „kuriozitami“, které se mezi kandidáty objevily, pak zmínil Milana Rokytku, kandidáta do Rady ČT: „‚Bloger‘ Parlamentních listů, dříve v Haló novinách, teď v ‚Institutu Aleny Vitáskové‘. Už tušíte? Tak namátkou z médií: ‚Byl jsem otráven,‘ tvrdil Rokytka ze Zemanova štábu, že mu dali do pití jed, poté co jeho téměř bezvládné tělo další hosté odtáhli na pódium a zavolali záchranku. Fotografie zhrouceného opilce se stala ikonickým momentem Zemanova znovuzvolení,“ píše Šarapatka.

„Komunista Rokytka se později zjevil na premiéře dokumentu o Karlu Svobodovi a spolu s podobně opilým kumpánem se dožadovali vstupu na akci.“ Šarapatka připomíná slova jendoho z „hlídačů“ této akce: „Pan Rokytka je tady známá firma. Snaží se dostat téměř na všechny akce, které se v Lucerně konají. Předpokládám, že předtím byl na íránském festivalu ve Světozoru, kde se načal, a chtěl pokračovat v Lucerně. Dovnitř se ale přes nás nedostane. Možná to zkusí zítra,“ sdělil hlídač.

Dalším mužem, jehož nominaci by Šarapatka nejraději smazal, je František Kubásek. „Zjevně souputník L. X. Veselého, hlavní aktér skupiny ‚Jsmetuorginal1984‘, zakázané facebookem kvůli nebezpečným jednotlivcům a organizacím,“ podotýká.

„Máme příležitost zatlačit na sundání Petra Dvořáka z trůnu ČT!“ anoncoval prý kandidát do Rady ČT Kubásek „petici“ za odvolání generálního ředitele ČT. Namátkou také sdílí jeho komunikaci na FB: „Využil jsem toho (účasti ředitele Dvořáka na Slavii, pozn. red.). Sice ten projekt schvaluji, ale bral bych, aby tam fakt spíš byli lidi z davu, a ne papaláši. A tak budou ostatní nasr.ní a podepíší to,“ plánoval tam Kubásek.

Dalším, před kým Šarapatka bděle varuje, je kandidát Pavel Černý. „Aneb ‚pomsta bude sladká‘. Člověk, který se soudí s ČT o užití jakýchsi záběrů a jeho ‚kauzu‘ proti ČT používá Bobošíková s Lipovskou a PL. Jde v ní o Černého video s policejním chvatem, který byl použit při zatýkání George Floyda ve Spojených státech. ČT sice nepochybila, ale pánovi prý hrozí i hmotná škoda při prodeji jeho knihy. Aha... Ten bude nezaujatý až běda,“ uvádí Šarapatka na adresu Černého.

„V seznamu kandidátů (do Rady ČT) je i celá řada úctyhodných jmen. Že místo nich volební výbor Sněmovny v rukách poslanců ANO, SPD a KSČM zvolí do užšího výběru pro volbu Sněmovnou nácky, fízly, Babišovy a Okamurovy patolízaly a doplní tak jimi současný výsadek, lze tušit,“ míní Šarapatka.

V Radě ČT podle Šarapatky už nejde o koncesionáře, ale o politickou trestnou výpravu hlasovací většiny za odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka a dosazení poslušného posluhy. „Ode mě s pár kolegy, například s René Kühnem nebo Martinem Doktorem, utrpěla Lipovská a Matocha na jednání Rady tuto středu porážku,“ podotýká Šarapatka, a že podrobnosti sdělí „příště“.

„Jde do tuhého, občané, opoziční politici a přátelé České televize. Bděte!“ uzavírá Zdeněk Šarapatka svůj komentář.

