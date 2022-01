Kyselá Witowská se hádala. Tvrdě ji utřeli. ČT se vrátila minulost

Jako každý rok, i letos se předávala anticena Zlatý citron od FITES (Český filmový a televizní svaz). Ale tentokrát ji obdržela Česká televize za to, co plánuje vysílat v roce 2022. Samé kriminálky. A když zástupce poroty vysvětloval, proč byla cena udělena, moderátorka Světlana Witowská mu hned několikrát skočila do řeči a poukazovala, jak jsou úspěšné Devadesátky, narozdíl například od Luboše Xavera Veselého. Minulý rok přitom anticenu obdrželi údajní nepřátelé České televize. Co se změnilo?

Anketa Jste pro zvýšení poplatků za ČT? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4909 lidí uvedla moderátorka cenu, kterou předával kritik Vladimír Just. „Takže, Český filmový a televizní svaz FITES uděluje České televizi zcela zvláštní cenu citron za dramaturgický plán hrané seriálové tvorby za rok 2022,“ přečetla moderátorka se slyšitelným nesouhlasem v tónu hlasu.

„To je cena kritiky, kritika bolí. A je nepříjemná, je kyselá. Ale je zdravá,“ začal Just a Witowská mu skočila do projevu námitkou: „Ale jestli je oprávněná je druhá věc.“ „Podívejte se, citron je zdravá potravina, zrovna tak je kritika zdravá,“ namítal Just a Witowská ho vyzývala: „Pojďte nám to přečíst, pak si o tom popovídáme.“ „Vy mě pořád nepouštíte ke slovu,“ namítl Just, stejně jako dříve i někteří politici. „Porota se domnívá... Já chápu, že musíte hájit Českou televizi,“ odbořil tentokrát kritik a Witowská prohlásila, že nemusí, ale chce.

„Porota se domnívá, že televize veřejné služby nemá za peníze koncesionářů dělat to, co jim komerční kanály poskytují za své. Například bezduché imitace kriminálních seriálů. Dramaturgickému výhledu na rok 2022 však právě takové seriály dominují. Předloňský Most nebo nedávný Ochránce jsou názorné příklady dlouho vyhlížených vlaštovek, které nové jaro na Kavčí hory bohužel ani letos nepřinesou,“ dokončil zdůvodňování kritik a slovo si vzala opět moderátorka.

Just ještě zmínil, že se jednalo o rozhodnutí poroty, ale Witowská prohlásila, že když kritiku přečetl, tak si „to odnese“ za celou porotu. „Já teda nevím. Kyselej citron. A co sladké Devadesátky? To se vám všem líbí, nebo ne?“ upínala se k oblíbenosti seriálu, který ČT vysílá v současné době. „To si přece citron nezalouží,“ apelovala na přibližně padesátihlavé publikum. „Pane Juste...“ začala, ale Just vypálil: „Vy jste asi neposlouchala.“

Vladimír Just napomíná Světlanu Witowskou

„Tam nejde o jedno dílo z té série. Tam jde o to, že ze čtyřech navrhovaných jsou tři kriminálky,“ vysvětloval Just. „A co, mě to baví, vás ne?“ obracela se Witowská opět na publikum. „Takže to je citron, my děkujeme a budeme pokračovat dál,“ popoháněla Witowská za smíchu publika a Just poděkoval za „diplomatický vyhazov“. „Řeknu vám, někdy je záskok ještě horší než ta divadelní hra od Cimrmanů,“ poznamenala ještě moderátorka.

Minule přitom citron dostali členové Rady ČT za „nedostatečně odůvodněné odvolání dozorčí komise“, což členové poroty považovali za předzvěst útoku na nezávislost fungování nejdůležitějšího média v zemi. Někteří radní podle ní slouží zájmům politických stran.

Porota se také vyjádřila, že by ráda viděla změnu způsobu volby radních. Tu si dala pětikoalice do svého programu, hodlá zapojit i Senát. A podle zdrojů ParlamentníchListů.cz chce pětikoalice současnou radu odvolat a navolit novou. Anticena směrem k ČT tedy putuje v době, kdy už nehrozí, že by se do její Rady dostali lidé, kteří by „ohrožovali nezávislost“.

Psali jsme: Ovládnutí ČT. Zásah navždy? Fialova vláda prý jde na věc

Udělením ceny České televizi tak porota FITES zkazila hattrick Luboši Xaveru Veselému, který cenu obdržel jak v roce 2020 za moderování, tak v roce 2021 za svoji působnost jako člen Rady ČT. Moderátor pak proslul tím, že si cenu sám převzal a následně ji ve dražbě zpeněžil.

„Jsem rád, že si tuto cenu mohu převzít, protože mám za to, že jediným arbitrem úspěchu nebo neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač,“ řekl při přebírání. „Děkuju vám poroto, že ztrácíte čas a díváte se na moje projekty, na moje moderování. Myslím si, že by veřejnost ocenila, kdybyste nám ukázali cestu. Kdybyste jakýmkoliv hlasem, jakoukoliv připomínkou nám řekli, jak to máme dělat. Ale zatím takový hlas z vás nevzešel. Místo toho se tady snažíte zostudit nás, tvůrce, za vydatné podpory České televize,“ vyčetl tehdy porotě.

