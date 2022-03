Laciné gesto, propaganda. Pane Fialo, kde žijete? Lidé už dávno jezdí, jen když to nezbytně potřebují, vzkazují politici premiérovi

reklama

„Samozřejmě je rozumné omezit užití auta na skutečně nutné jízdy. Jsme zprostředkovaně ve válce a je potřeba více promýšlet své chování. Je naivní si myslet, že se dění na Ukrajině nedotkne našeho života,“ konstatoval europoslanec Evžen Tošenovský (ODS).

„Je to obdobná výzva, jako když je sucho a ministr, starosta a podobně vyzve lidi, aby neplýtvali vodou. Je zbytečné to dál řešit. Nemá smysl diskutovat o tom. Fiala poprosil a řekl obecně známou věc, a každý ať se zařídí podle svých možností. Ostatně hodně jezdím a zaznamenal jsem, že lidé na dálnici jezdí pomaleji,“ povšiml si František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků, bývalý předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN.

„Výzvu vnímám spíše jako správný signál k zamyšlení. Nikdo z nás palivem zbytečně neplýtvá a třeba dopravci toho mnoho změnit nemohou. ‚Chceme stát, který je chytrý, efektivní a úsporný‘, je věta v programovém prohlášení vlády, která ani po třech měsících není nijak zásadně naplňována. Je jasné, že každého z nás bude konflikt nějakou korunu stát, ale v utahování opasků musí jít příkladem vláda, ne občan. Stále proto očekávám kroky, které nás zbaví zbytečných zákonů i daní a zeštíhlí nabubřelý státní aparát. Biosložka a silniční daň jsou pouze kosmetické změny,“ uvedl Jan Baránek, bývalý předseda Strany soukromníků.

„V tomto případě nezbývá než s vládou souhlasit. Koneckonců s cenami energií, ale ani s cenami na čerpacích stanicích se nic nedělo, a tak občané jezdili nakupovat do Polska či na Slovensko. Nepotřebují výzvy, chovají se, jak jim jejich možnosti dovolí. Volat po uskromňování či šetření je sice píárově skvělé, ale každý vychází z jiné finanční základny, upozornil Pavol Lukša,“ předseda Strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné, bývalý poslanec i místopředseda TOP 09.

„Za mě je to úlet. Tyto výzvy mají smysl, jedině když jsou dlouhodobé a ve formě osvěty. Je to i otázka nějaké finanční gramotnosti. To znamená, jakým způsobem domácnosti doma topí, větrají, jak se chovají ke své peněžence v oblasti energií. Tady si dovedu představit využít této situace k nějaké osvětě při hledání úspor. To by nějaký smysl mělo. Ale tak, jak to bylo pojaté – méně jezděte, protože tím podporujete Putina, protože jsme závislí na dovozu z Ruska – to mi přijde mimoňské. Dvojnásob v momentě, kdy to říkají politici, kteří sami auta využívají bezezbytku – i když logicky, aby stíhali svůj program. Pak to však působí i hloupě. Takovéto výzvy mají medvědí službu. Otočí se proti tomu, kdo ji dává. Působí směšně, navíc je pro mnoho lidí těžko dodržitelná, zvláště mimo Prahu, kde to nefunguje jako v hlavním městě, kde metro jezdí každých pár minut a hned je pak návazná doprava,“ vysvětlil pražský poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.

„To jsou naprosté bludy ze strany vlády a snaha o oblbování české veřejnosti. Ať začnou pánové z vlády s šetřením u sebe. A ať vláda zkusí napomoci mírovému procesu na Ukrajině. Pak přestanou ceny energií růst,“ doporučil Jiří Paroubek, bývalý premiér a předseda ČSSD. „Jedná se o zcela nesprávný přístup. Ten konflikt má nějaké své příčiny, nelze vnímat jen následky,“ sdělil Michal Hašek, bývalý statutární místopředseda ČSSD, hejtman Jihomoravského kraje i předseda Asociace krajů České republiky.

„Reagovat na zničující růst cen energií a pohonných hmot má vláda. Ta bohužel nedělá nic. Snaha odpoutat pozornost od vlastní neschopnosti ničemu fakticky nepomůže, ale u části lidí může tato propaganda vládnoucím pomoci politicky,“ domníval se Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí i předseda poslaneckého klubu ODS.

„To není věc dobrovolné askeze, ale praktické ekonomiky. Doba snadno dostupné energie opravdu končí. A vláda musí řešit jak bezprostřední praktické dopady, tak dlouhodobé zajištění energetické bezpečnosti. Neobejde se to asi bez dočasné mimořádné regulace, ale i bez přehodnocení celostátní energetické koncepce. Ruské ekonomické a vojenské vydírání pak nevyřeší naše ekonomická gesta u benzínové pumpy, ale mezinárodně koordinovaná diplomacie včetně pochopení role Číny,“ okomentoval Jiří Dolejš, bývalý dlouholetý poslanec KSČM.

„Lidé omezí spotřebu, protože benzín stojí 50 korun za litr. Rusko s tím nemá co dělat. A výzvy jsou podle mě k ničemu,“ myslel si Martin Pecina, bývalý ministr vnitra. „Laciné gesto. Vždyť drtivá většina firem, ale i rodin vzhledem k astronomickému růstu všech nákladů již dávno maximálně šetří. Toto i další zbytečná gesta obrací stále více zatěžované občany proti současné vládě,“ sdělil Petr Bajer, předseda Strany soukromníků. „Občané i podnikatelé jsou nuceni v současné době k maximálním možným úsporám a omezením nákupů na nejnutnější položky vzhledem k obrovskému nárůstu všech nákladů. Upozornění vlády na podporu financování ruské okupace z nákupu pohonných hmot je při současných astronomických cenách silně kontraproduktivní,“ doplnil Petr Thaisz, místopředseda Strany soukromníků.

„Většina spotřeb pohonných hmot není otázkou volby, ale nutnosti (podnikání, dojíždění za prací). Proto by i při veškeré snaze veřejnosti byl dopad marginální. Diverzifikovat zdroje jsme měli mnohem dříve, abychom nebyli na Rusku závislí. I kdybychom krátkodobě přestali ruskou ropu odebírat, my i Rusko budeme vědět, že jde o dočasný krok a bude maximálně symbolický. Měli bychom však neprodleně podniknout kroky k diverzifikaci budoucí – rozvoj vlastní jaderné energetiky, částečně obnovitelných zdrojů a budování infrastruktury pro ropu odjinud. Možná se v Rusku jednou změní režim a budeme moct budovat s demokraticky zvolenou vládou nové vztahy, ale vždy platí, že mít na výběr a nebýt závislí je tím nejlepším základem pro dobré vztahy. Ostatně i nedemokratické režimy by musely hodně vážit své kroky, pokud by je nikdo nepotřeboval, tak jak bohužel my potřebujeme ruské fosilní zdroje,“ vysvětlil Radim Smetka, bývalý místopředseda Strany svobodných občanů.



