Nacher (ANO): Teď by to chtělo konečně i návrh rozpočtu

06.11.2025 12:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ekonomickým plánům budoucí vlády

Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher

Výkřiků o „rozpočtovém armagedonu” či „rozvratu veřejných financí” a dalších dokola ohrávaných frází na konto plánů budoucí koalice v čele s hnutím ANO zaznělo z úst politiků dosluhující koalice nepočítaně.

Kobercový nálet, v rámci něhož se politici stále ještě vládních subjektů předháněli nikoliv v avizované konstruktivní kritice, nýbrž ve vypouštění co možná nejděsivějších přívlastků pro plány budoucí vlády bez ohledu na skutečný obsah relevantních dokumentů, nyní poměrně výrazně narušil ekonom a bývalý poradce prezidenta Pavla David Marek.

Ten mimo jiné kvituje silnou orientaci programu na podporu hospodářského růstu české ekonomiky (anemický růst naší ekonomiky označil Marek za nejzásadnější makroekonomický problém, v čemž s ním nelze než souhlasit).

Zároveň natvrdo konstatoval, že česká ekonomika za dosluhující vlády dlouhé roky přešlapovala na místě, Fialův kabinet podle něj řešil špatně i dílčí problémy v čele s energetickou krizí a nenaplnil ani sliby, týkající se fiskální konsolidace. Problémy ve veřejných financích navíc vláda dle ekonoma řešila často netransparentně.

Teď by to chtělo, aby vláda konečně poslala návrh rozpočtu na rok 2026 do Sněmovny…

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
autor: PV

