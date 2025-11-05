„Tady je zákulisí handlu.“ Babiš kvůli ministrovi natočil VIDEO

Členské státy Evropské unie se oficiálně dohodly na novém klimatickém cíli pro rok 2040. Ten počítá se snížením emisí o 90 procent oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise. Česká republika však spolu s několika dalšími státy hlasovala proti.
Podle končícího ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) se ale díky „silné blokační menšině“ podařilo prosadit řadu úprav, mimo jiné posun spuštění systému ETS 2 o dva roky a možnost započítat investice firem mimo EU. Uvedl také, že cíl do roku 2040 bude snížen na 85 % za celou EU, bez závazných cílů pro jednotlivé státy.
Jednání Rady pro životní prostředí trvalo 18 hodin. Česká republika spolu s dalšími státy tvořila silnou blokační menšinu, díky které se podařilo vyjednat řadu významných ústupků. Z těchto důvodů některé země výsledný text nakonec podpořily. Česká republika v souladu s… pic.twitter.com/YBqoMOsiyl— Petr Hladík (@hladikpe) November 5, 2025
K novému klimatickému cíli se na sociální síti X ostře vyjádřil předseda hnutí ANO Andrej Babiš. „Pan ministr Hladík zase blouzní o tom, jak byl v Bruselu úspěšný. Já vám ale přináším skutečné zákulisí handlu a jak se Brusel snaží oblbnout občany EU. Šílené klimatické cíle přinášejí zelené daně a zdražení života Evropanů. Zůstávají, jen se odsunuly o rok,“ napsal Babiš.
„Hladík lže, Itálie si vyjednala výjimku,“ říká Babiš
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zveřejnil k tématu i video, v němž popsal průběh maratonského jednání ministrů životního prostředí v Bruselu. Podle něj byla během noci nejprve dohoda zablokována, ale následně se situace změnila.
„Evropská rada ministrů jednala osmnáct hodin. Ve tři hodiny ráno dánské předsednictví poslalo všem ministrům SMS, že blokace funguje a žádná dohoda není. Jenže o půl čtvrté přišla další zpráva a všechno bylo jinak,“ uvedl Babiš.
Podle něj Itálie ustoupila výměnou za zvláštní dohodu. „Itálie si vyjednala, že cíl zůstane 90 procent, ale pět procent si může započítat třeba tím, že vysadí stromky v Egyptě,“ řekl s tím, že ministr Hladík podle něj „lže“, když tvrdí, že se podařilo prosadit snížení na 85 procent.
Babiš dodal, že po odchodu Itálie z blokační menšiny se přidaly i další státy, například Rumunsko, které prosadilo posun termínu o rok na 2028. Zdůraznil, že v některých zemích, třeba v Polsku, jsou navíc před volbami a vlády se obávají odporu lidí proti těmto zeleným daním. „I tam občané vědí, že tyto zelené daně jsou špatně, protestují proti tomu, nechtějí to. Sledují své politiky, jak se k tomu stavějí,“ doplnil.
Následně kritizoval českou vládu za pasivitu. „Pan Hladík se bije v prsa, co vyjednal, ale nevyjednali nic. Jen to odkopli o rok. Nechápu, proč Fialova vláda návrh už neodmítla, jak to odmítla například polská vláda,“ poukázal Babiš.
Zdůraznil, že pokud by jeho hnutí bylo ve vládě, chtěl by prosadit, aby evropská opatření, která dopadají na průmysl a domácnosti, podléhala pravidelnému přehodnocování.
„My, samozřejmě, pokud budeme ve vládě, tak určitě budeme bojovat za to, aby když Evropa přejme například různé nesmysly jako ETS 1 – to jsou ty emise, které ničí náš průmysl – a je to dané do legislativy, aby minimálně tam musela být dopadová studie. A když to nefunguje, aby se mohla otevřít legislativa, aby se to mohlo změnit. Tak by to mělo být,“ řekl Babiš.
Kritizoval i to, že se podle něj v EU často prosazují opatření, která nefungují, ale nikdo je nechce zrušit. „Ne že se to prosadí a potom to nefunguje a už to nikdo nechce změnit,“ dodal.
Kromě toho připomněl, že v polovině prosince se bude rozhodovat o zákazu spalovacích motorů. „V polovině prosince bude další rada, která bude řešit zákaz spalovacích motorů, který slíbil Fiala, že nedovolí, a potom dovolil. Tak doufejme, že už na té radě budeme a konečně tam bude někdo nahlas bojovat za Českou republiku a říkat naše názory. Protože to se samozřejmě neděje,“ uvedl Andrej Babiš.
V závěru videa se Andrej Babiš znovu vrátil k ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi. Tvrdí, že jeho nesouhlas s dohodou v Bruselu byl pouze formální a motivovaný obavou z domácí kritiky. „Ano, Hladík hlasoval proti, ale jenom proto, že ví, že kdyby hlasoval pro, tak bychom samozřejmě křičeli,“ uvedl Babiš.
Podle něj by současná vládní koalice podporovala tvrdší klimatickou politiku, pokud by necítila tlak opozice. „Je jasné, že kdybychom nevyhráli volby, tak by ta pětikoalice, kde je STAN a Piráti, ráda prosazovala, abyste platili vyšší zelené daně a aby to zelené šílenství pokračovalo a zničilo celou Evropu. A to my nechceme dopustit,“ řekl předseda hnutí ANO, který přislíbil, že bude v budoucnu zveřejňovat další informace o jednáních v Bruselu. „Budu sdělovat další věci ze zákulisí, které média lidem neřeknou,“ uzavřel Andrej Babiš.
Pan ministr Hladík zase blouzní o tom, jak byl v Bruselu úspěšný… Já vám ale přináším skutečné zákulisí handlu a jak se Brusel snaží oblbnout občany EU. Šílené klimatické cíle přinášející zelené daně a zdražení života Evropanů zůstávají, jen se odsunuly o rok. pic.twitter.com/QvNMZ2whyu— Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 5, 2025
autor: Natálie Brožovská