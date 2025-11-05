Hospodářská komora: Vladimír Dlouhý obhájil mandát prezidenta Eurochambres na další dva roky

Vladimír Dlouhý, čestný prezident Hospodářské komory České republiky, byl dnes valným shromážděním Eurochambres jednomyslně potvrzen ve funkci prezidenta Evropské asociace obchodních a průmyslových komor na další dvouleté období. Čeští podnikatelé tak budou mít i nadále v Bruselu silné zastoupení, a to v době, kdy se rozhoduje o klíčových otázkách pro konkurenceschopnost Česka i celé Evropy.
Valné shromáždění Eurochambres, podnikatelské organizace, která sdružuje komory z 45 zemí a zastupuje více než 20 milionů evropských podniků, potvrdilo Vladimíra Dlouhého jako svého prezidenta na období 2026–2027. Český ekonom a bývalý ministr průmyslu a obchodu, který v letech 2014–2023 vedl Hospodářskou komoru ČR a dnes je jejím čestným prezidentem, navazuje na své dosavadní mandáty, kdy byl do čela Eurochambres poprvé zvolen v březnu 2023 po rezignaci Luca Friedena.
Ve vedení evropské asociace bude Vladimír Dlouhý pokračovat v období, kdy se v Evropské unii rozhoduje o klíčových parametrech budoucí průmyslové politiky, o nastavení klimatických závazků i o hlubších reformách jednotného trhu, které zásadně ovlivní konkurenceschopnost evropského hospodářství.
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Anketa
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
„Mou prioritou bude zesílit hlas evropských podnikatelů v Bruselu a bojovat za snížení přebujelé regulace, která brzdí konkurenceschopnost Evropy. Chci také přispívat k vytváření přívětivějšího podnikatelského prostředí a usilovat o snížení cen energií, které jsou pro evropský průmysl dlouhodobě zatěžující,“ uvedl po svém zvolení Vladimír Dlouhý. Dlouhý také zdůraznil, že je třeba zcela přehodnotit přístup k evropské klimatické politice včetně pravidel ESG.
Za jeho zástupce byli zvoleni Juho Romakkaniemi, Aigars Rostovskis a Wouter Van Gulck.
Pokračování Vladimíra Dlouhého v čele největší evropské podnikatelské organizace je podle Hospodářské komory ČR dobrou zprávou, protože hlas českých podnikatelů zůstane slyšet při jednáních o budoucích ekonomických prioritách Evropské unie. Potvrzení Vladimíra Dlouhého v čele Eurochambres přichází navíc jen několik dní poté, co byla zástupkyně Hospodářské komory v Bruselu Alena Mastantuono zvolena do funkce místopředsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV).
„Čeští podnikatelé mají dnes v Bruselu pozici, jakou nikdy předtím neměli. Vladimír Dlouhý v čele Eurochambres a Alena Mastantuono v předsednictvu EHSV představují silný hlas, který má vysoký potenciál ovlivnit podobu evropské politiky ve prospěch konkurenceschopnosti a zdravého rozumu,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Mezi priority, které chce Hospodářská komora ČR na evropské úrovni prosazovat, patří regulatorní a byrokratický detox, zefektivnění fungování jednotného trhu a prosazení technologické neutrality při přechodu na nízkoemisní ekonomiku.
Eurochambres (Evropská asociace obchodních a průmyslových komor) je zastřešující organizací národních komor ze zemí Evropské unie a přidružených států. Zastupuje více než 20 milionů podniků prostřednictvím 45 členů a sítě 1 700 regionálních a místních komor. Asociace prosazuje zájmy evropského byznysu vůči institucím EU, podílí se na přípravě legislativy a podporuje spolupráci mezi podnikateli napříč Evropou. Hospodářská komora ČR je jejím členem od roku 2004.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva