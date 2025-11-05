Hospodářská komora: Vladimír Dlouhý obhájil mandát prezidenta Eurochambres na další dva roky

05.11.2025 19:15 | Tisková zpráva

Čeští podnikatelé tak budou mít i nadále v Bruselu silné zastoupení.

Hospodářská komora: Vladimír Dlouhý obhájil mandát prezidenta Eurochambres na další dva roky
Foto: HK ČR
Popisek: Hospodářská komora České republiky

Vladimír Dlouhý, čestný prezident Hospodářské komory České republiky, byl dnes valným shromážděním Eurochambres jednomyslně potvrzen ve funkci prezidenta Evropské asociace obchodních a průmyslových komor na další dvouleté období. Čeští podnikatelé tak budou mít i nadále v Bruselu silné zastoupení, a to v době, kdy se rozhoduje o klíčových otázkách pro konkurenceschopnost Česka i celé Evropy.

Valné shromáždění Eurochambres, podnikatelské organizace, která sdružuje komory z 45 zemí a zastupuje více než 20 milionů evropských podniků, potvrdilo Vladimíra Dlouhého jako svého prezidenta na období 2026–2027. Český ekonom a bývalý ministr průmyslu a obchodu, který v letech 2014–2023 vedl Hospodářskou komoru ČR a dnes je jejím čestným prezidentem, navazuje na své dosavadní mandáty, kdy byl do čela Eurochambres poprvé zvolen v březnu 2023 po rezignaci Luca Friedena.

Ve vedení evropské asociace bude Vladimír Dlouhý pokračovat v období, kdy se v Evropské unii rozhoduje o klíčových parametrech budoucí průmyslové politiky, o nastavení klimatických závazků i o hlubších reformách jednotného trhu, které zásadně ovlivní konkurenceschopnost evropského hospodářství.

Anketa

Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?

98%
1%
1%
hlasovalo: 1773 lidí

„Mou prioritou bude zesílit hlas evropských podnikatelů v Bruselu a bojovat za snížení přebujelé regulace, která brzdí konkurenceschopnost Evropy. Chci také přispívat k vytváření přívětivějšího podnikatelského prostředí a usilovat o snížení cen energií, které jsou pro evropský průmysl dlouhodobě zatěžující,“ uvedl po svém zvolení Vladimír Dlouhý. Dlouhý také zdůraznil, že je třeba zcela přehodnotit přístup k evropské klimatické politice včetně pravidel ESG.

Za jeho zástupce byli zvoleni Juho Romakkaniemi, Aigars Rostovskis a Wouter Van Gulck.

Pokračování Vladimíra Dlouhého v čele největší evropské podnikatelské organizace je podle Hospodářské komory ČR dobrou zprávou, protože hlas českých podnikatelů zůstane slyšet při jednáních o budoucích ekonomických prioritách Evropské unie. Potvrzení Vladimíra Dlouhého v čele Eurochambres přichází navíc jen několik dní poté, co byla zástupkyně Hospodářské komory v Bruselu Alena Mastantuono zvolena do funkce místopředsedkyně Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV).

„Čeští podnikatelé mají dnes v Bruselu pozici, jakou nikdy předtím neměli. Vladimír Dlouhý v čele Eurochambres a Alena Mastantuono v předsednictvu EHSV představují silný hlas, který má vysoký potenciál ovlivnit podobu evropské politiky ve prospěch konkurenceschopnosti a zdravého rozumu,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Mezi priority, které chce Hospodářská komora ČR na evropské úrovni prosazovat, patří regulatorní a byrokratický detox, zefektivnění fungování jednotného trhu a prosazení technologické neutrality při přechodu na nízkoemisní ekonomiku.

Eurochambres (Evropská asociace obchodních a průmyslových komor) je zastřešující organizací národních komor ze zemí Evropské unie a přidružených států. Zastupuje více než 20 milionů podniků prostřednictvím 45 členů a sítě 1 700 regionálních a místních komor. Asociace prosazuje zájmy evropského byznysu vůči institucím EU, podílí se na přípravě legislativy a podporuje spolupráci mezi podnikateli napříč Evropou. Hospodářská komora ČR je jejím členem od roku 2004.

Psali jsme:

Hospodářská komora: Zástupci byznysu včetně 21 českých podnikatelů vyšlou jasný vzkaz Bruselu
Zástupkyně HK ČR v Bruselu Alena Mastantuono potvrzena
Hospodářská komora: Firmy hlásí zlepšení, ale nerovnoměrné
HK ČR: Legislativní plán EK by měl být v deregulaci mnohem ambicióznější

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dlouhý , EU , Hospodářská komora , TZ

autor: Tisková zpráva

Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

V domovech pro seniory chybí lidé, peníze i podpora

To nám paní poslankyně neříkáte žádnou novinku. Čekal bych spíš, že přijdete s nějakým řešením. Máte ho? A ještě jedna věc, kromě toho, co zmiňujete dodávám dost podstatnou věc, a to že chybí i místa v domovech pro seniory a vzhledem k tomu, jaký je demografický vývoj, bude hůř. To hodláte taky řeši...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje s největší koncentrací mikroplastů Nápoje s největší koncentrací mikroplastů  Masturbace beze studu a ostychuMasturbace beze studu a ostychu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hospodářská komora: Vladimír Dlouhý obhájil mandát prezidenta Eurochambres na další dva roky

19:15 Hospodářská komora: Vladimír Dlouhý obhájil mandát prezidenta Eurochambres na další dva roky

Čeští podnikatelé tak budou mít i nadále v Bruselu silné zastoupení.