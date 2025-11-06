Rajchl odhalil, co se dělo včera během projevů o Okamurovi

06.11.2025 12:24 | Monitoring

„Za mě měl úplně nejnižší projev bratr Tomia Okamury, pan Hayato, který tam vytahoval dokonce osobní věci, což já si myslím, že to do té politiky vůbec nepatří.“ Předseda strany PRO, zvolený do sněmovny za SPD, Jindřich Rajchl se rozjel. Místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová nabídla zcela jiný pohled a Tomia Okamuru nešetřila.

Rajchl odhalil, co se dělo včera během projevů o Okamurovi
Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Poslanci Michaela Šebelová a Jindřich Rajchů na CNN Prima News

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 14235 lidí
Tomio Okamura se stal předsedou Poslanecké sněmovny. Kvůli jeho zvolení jubilejním desátým předsedou dolní komory českého parlamentu se pořádně pohádali tři poslanci. Předseda lidoveckého klubu Tom Philipp, Jindřich Rajchl zvolený na kandidátní listině SPD, jinak také předseda uskupení PRO, a místopředsedkyně hnutí STAN Michaela Šebelová. Vzájemně si šli tvrdě po krku, obrazně řečeno.

Ve studiu CNN Prima News se setkali tři poslanci, kteří v tomto týdnu čerstvě složili slib na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny – Tom Philipp, Michaela Šebelová a Jindřich Rajchl.

Jako první si vzal slovo Rajchl, že koalice vzniklá spojením ANO, SPD a Motoristů prokázala zvolením Tomia Okamury do čela sněmovny, že je pevná a jednotná.

„Za druhé si myslím, že tam bylo výrazné vítězství morální, protože mě dnes celý den psaly desítky, možná stovky lidí, že opravdu jsou znechuceni těmi útoky na Tomia Okamuru, které byly za mě až za hranou jakékoli slušnosti a důstojnosti,“ zdůraznil Rajchl.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A za třetí, čas podle Rajchla ukáže, že Okamura bude dobrým předsedou sněmovny a Česko se nezhroutí do nějaké propasti, jak to naznačuje opozice. „Tomio Okamura si s tím bravurně poradí,“ zdůraznil Rajchl.

Šebelová nabídla trochu jiný pohled.

Anketa

Bude Andrej Babiš dobrý premiér?

92%
5%
3%
hlasovalo: 15705 lidí
„Opozice zjistila, že zvolený předseda sněmovny Tomio Okamura s námi nemluví. Já musím říct, že to mě velice zarazilo. My jsme v minulém období byli svědky toho, že Tomio Okamura mluvil desítky minut, někdy i dlouhé hodiny, ale teď, když kandidoval na předsedu Poslanecké sněmovny, kdy by se to opravdu hodilo, aby k nám dlouze promluvil, představil by svoji vizi, řekl by, jakým způsobem chce tu Poslaneckou sněmovnu vést, … ale ze strany Tomia Okamury nebyla žádná sebereflexe, a to mě osobně opravdu mrzelo,“ uvedla Šebelová.

Opoziční poslanci podle Šebelové dělali jen to, že citovali různé výroky Tomia Okamury, na nichž dokládali, že Tomio Okamura nemá v čele sněmovny co pohledávat. A Okamura se k tomu, viděno očima Šebelové, nevyjadřoval.

Rajchl se hned Okamury zastal. Že končící ministryně obrany o Okamurovi prohlásila, že je „primitiv“ a pirátské poslankyně prohlásily, že je to „komerční fašista“. A takto se podle Rajchla slušná opozice nevyjadřuje. „A za mě měl úplně nejnižší projev bratr Tomia Okamury, pan Hayato, který tam vytahoval dokonce osobní věci, což já si myslím, že to do té politiky vůbec nepatří,“ zdůraznil Rajchl s tím, že pokud dostal Tomio Okamura nálepku „primitiva“, tak už by se tím měl zabývat mandátový a imunitní výbor.

Když se ke slovu dostal Tom Philipp, kroutil hlavou nad tím, jak mohli někteří z kolegů, které zná řadu let, hlasovat právě pro Tomia Okamuru v čele sněmovny. „Když mi takovýhle člověk podává pravou ruku, tak já koukám, jestli v té levé náhodou není kudla,“ poznamenal v jednu chvíli Philipp na konto Tomia Okamury.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

93%
4%
3%
hlasovalo: 19146 lidí
Šebelová připomínala, že Tomio Okamura se soudil s časopisem Respekt, který označil SPD za „parlamentní fašistické hnutí“ a Okamura jako předseda tohoto hnutí soud prohrál. A někteří poslanci ANO byli podle Šebelové zděšeni, když slyšeli slova Tomia Okamury pronesená v minulých letech. Řada z nich prý asi pozapomněla, co vlastně Okamura v minulosti pronášel.  

Rajchl si trval na tom, že dnešní opoziční poslanci ve sněmovně vytáhli jen salvu urážek. Znovu se vrátil k vystoupení Hayata Okamury.

„To, co předvedl bratr Tomia Okamury, pan Hayato, kdy vytahoval některé detaily z jeho osobního života, to už je úplný offside,“ poznamenal Rajchl. Trval také na tom, že opoziční poslanci vedle citací vět Tomia Okamury sahali i k osobním útokům na nového předsedu sněmovny.

Mgr. Hayato Okamura

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Šebelová přešla do protiútoku.

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

74%
0%
3%
1%
21%
1%
hlasovalo: 23530 lidí
„Já jsem teď 4 roky seděla ve sněmovně a 4 roky jsem poslouchala projevy Tomia Okamury. A jestli se mě jako ženy něco dotklo, tak se mě dotklo to, jakým způsobem útočil na Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09),“ vrátila se k bývalé předsedkyni sněmovny. „Vy vyčítáte Hayato Okamurovi, že vystoupil a prezentoval lidský příběh, prezentoval detaily z jejich rodiny a zároveň vám teda zjevně nevadí, že Tomio Okamura útočil na plénu sněmovny na Markétu Pekarovou Adamovou s tím, že nemá děti. … Ale víte, jaký je to stres pro ženy, když 10 i 15 let prochází léčbou, nemůže mít děti a potom jí tam někdo tohle říká? Za mě to bylo něco tak nízkého, něco absolutně nepřijatelného! Kdyby aspoň dnes tam vystoupil a za toto se omluvil, ale neudělal nic. Mlčel!“ rozčílila se Šebelová. „Lidsky by u mě stoupl, kdyby to dokázal, ale jen mě utvrdil v tom, že je srab,“ pokračovala ve slovní palbě Šebelová. „On kandiduje na třetí nejvyšší ústavní funkci a něco tam zablekotá,“ kroutila hlavou Šebelová.

Rajchl kontroval, že opozici jde jen o to házet špínu na Tomia Okamuru. Ví o tom prý své, protože poslanci končící koalice ho také označovali za kolaboranta s Ruskem, aniž by pro toto tvrzení předložili důkaz. Pokud jde o střet Tomia Okamury s Markétou Pekarovou Adamovou, Rajchl uvedl, že by podobná vyjádření ve vztahu k předsedkyni TOP 09 nepoužíval, ale to z pohledu Rajchla nic nemění na tom, že dnešní opoziční poslanci na Tomia Okamuru útočili.

Šebelová trvala na tom, že poslanci opozice mají právo vyjadřovat své názory a budoucí vláda si na to musí zvyknout. Musí mít na paměti i to, že ženy, členové LGBTI komunity či Romové jsou také součástí české společnosti a tito lidé nemusejí mít důvěru v Tomia Okamuru poté, co říkal v minulosti.

Mgr. Michaela Šebelová

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rajchl si také trval na tom, že dnešní opozice nepředložila žádné důkazy o tom, že by snad byl Okamura nakloněn Rusku, případně, že vystupuje fašisticky, a přece tyto názory vyslovila.

Psali jsme:

„Znechutil všechny.“ Dohra Hayata Okamury a celé včerejší sněmovny
Okamura byl zvolen. A začal brekot
Okamura (SPD): Chápu, že nejsem kandidátem všech
První vystoupení 21leté poslankyně. Bylo plné nadávání na Okamuru

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/sebelova-ostre-k-rajchlovi-hayato-vam-vadi-utoky-jeho-bratra-na-pekarovou-kvuli-plodnosti-ne-490874

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Okamura , sněmovna , STAN , SPD , Rajchl , Philipp , CNN Prima News , Šebelová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vidíte situaci ve sněmovně jako Jindřich Rajchl?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Popírání genocidy

Chápu vás dobře, že vy byste chcete zrušit zákon, který za trestný čin považuje popírání genocidy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Znechutil všechny.“ Dohra Hayata Okamury a celé včerejší sněmovny

10:11 „Znechutil všechny.“ Dohra Hayata Okamury a celé včerejší sněmovny

Tomio Okamura se ve středu stal předsedou Poslanecké sněmovny a podle poslance za SPD Tomáše Doležal…