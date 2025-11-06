Rajchl odhalil, co se dělo včera během projevů o Okamurovi

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Anketa
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Ve studiu CNN Prima News se setkali tři poslanci, kteří v tomto týdnu čerstvě složili slib na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny – Tom Philipp, Michaela Šebelová a Jindřich Rajchl.
Jako první si vzal slovo Rajchl, že koalice vzniklá spojením ANO, SPD a Motoristů prokázala zvolením Tomia Okamury do čela sněmovny, že je pevná a jednotná.
„Za druhé si myslím, že tam bylo výrazné vítězství morální, protože mě dnes celý den psaly desítky, možná stovky lidí, že opravdu jsou znechuceni těmi útoky na Tomia Okamuru, které byly za mě až za hranou jakékoli slušnosti a důstojnosti,“ zdůraznil Rajchl.
JUDr. Jindřich Rajchl
A za třetí, čas podle Rajchla ukáže, že Okamura bude dobrým předsedou sněmovny a Česko se nezhroutí do nějaké propasti, jak to naznačuje opozice. „Tomio Okamura si s tím bravurně poradí,“ zdůraznil Rajchl.
Šebelová nabídla trochu jiný pohled.
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Anketa
Bude Andrej Babiš dobrý premiér?
Opoziční poslanci podle Šebelové dělali jen to, že citovali různé výroky Tomia Okamury, na nichž dokládali, že Tomio Okamura nemá v čele sněmovny co pohledávat. A Okamura se k tomu, viděno očima Šebelové, nevyjadřoval.
Rajchl se hned Okamury zastal. Že končící ministryně obrany o Okamurovi prohlásila, že je „primitiv“ a pirátské poslankyně prohlásily, že je to „komerční fašista“. A takto se podle Rajchla slušná opozice nevyjadřuje. „A za mě měl úplně nejnižší projev bratr Tomia Okamury, pan Hayato, který tam vytahoval dokonce osobní věci, což já si myslím, že to do té politiky vůbec nepatří,“ zdůraznil Rajchl s tím, že pokud dostal Tomio Okamura nálepku „primitiva“, tak už by se tím měl zabývat mandátový a imunitní výbor.
Když se ke slovu dostal Tom Philipp, kroutil hlavou nad tím, jak mohli někteří z kolegů, které zná řadu let, hlasovat právě pro Tomia Okamuru v čele sněmovny. „Když mi takovýhle člověk podává pravou ruku, tak já koukám, jestli v té levé náhodou není kudla,“ poznamenal v jednu chvíli Philipp na konto Tomia Okamury.
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
Tomio Okamura
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Rajchl si trval na tom, že dnešní opoziční poslanci ve sněmovně vytáhli jen salvu urážek. Znovu se vrátil k vystoupení Hayata Okamury.
„To, co předvedl bratr Tomia Okamury, pan Hayato, kdy vytahoval některé detaily z jeho osobního života, to už je úplný offside,“ poznamenal Rajchl. Trval také na tom, že opoziční poslanci vedle citací vět Tomia Okamury sahali i k osobním útokům na nového předsedu sněmovny.
Šebelová přešla do protiútoku.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Rajchl kontroval, že opozici jde jen o to házet špínu na Tomia Okamuru. Ví o tom prý své, protože poslanci končící koalice ho také označovali za kolaboranta s Ruskem, aniž by pro toto tvrzení předložili důkaz. Pokud jde o střet Tomia Okamury s Markétou Pekarovou Adamovou, Rajchl uvedl, že by podobná vyjádření ve vztahu k předsedkyni TOP 09 nepoužíval, ale to z pohledu Rajchla nic nemění na tom, že dnešní opoziční poslanci na Tomia Okamuru útočili.
Šebelová trvala na tom, že poslanci opozice mají právo vyjadřovat své názory a budoucí vláda si na to musí zvyknout. Musí mít na paměti i to, že ženy, členové LGBTI komunity či Romové jsou také součástí české společnosti a tito lidé nemusejí mít důvěru v Tomia Okamuru poté, co říkal v minulosti.
Rajchl si také trval na tom, že dnešní opozice nepředložila žádné důkazy o tom, že by snad byl Okamura nakloněn Rusku, případně, že vystupuje fašisticky, a přece tyto názory vyslovila.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák