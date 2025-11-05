Okamura byl zvolen. A začal brekot

Nově zvolení poslanci ve středu zvolili předsedou Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru z SPD, získal 107 hlasů. Jako nový předseda dolní komory se ujal řízení ustavující schůze Sněmovny. Jeho zvolení do čela Sněmovny vyvolalo na sociálních sítích bouři kritiky. Zaznívají slova o „shnilém zelí, které zvolilo kozla zahradníkem“, o „107 hlasech pro rasismus a Kreml“ i o tom, že si Andrej Babiš „zvolením Okamury dal vlastní gól“.

Nominace Tomia Okamury vzešla z dohody nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů. Ta má v dolní komoře 108 z 200 hlasů a Okamura byl favoritem volby na předsedu Poslanecké sněmovny.

Ke zvolení předsedou Sněmovny potřeboval Tomio Okamura získat nadpoloviční většinu u přítomných poslanců. Celkem hlasů poslanci odevzdali 197. Pro jeho protikandidáta Jana Bartoška z KDU-ČSL zvedlo ruku 81 zákonodárců.

Dnešní jednání poslanců však provázela kritika Okamury ze strany dosluhující koalice. Jeho protikandidátem byl bývalý místopředseda Sněmovny Jan Bartošek z KDU-ČSL, jehož do tajné volby předsedy dolní komory nominoval klub KDU-ČSL.

Okamura slíbil, že bude nestranným předsedou všech poslanců, i když všemi nebude volen. Uvedl to dnes ve velmi krátkém kandidátském projevu, který kontrastoval s jeho mnohahodinovými projevy opozičního lídra v minulém funkčním období Sněmovny. „Nejsem kandidátem všech, ale slibuji, že pokud dostanu důvěru a budu zvolený, budu nestranným předsedou všech bez ohledu, zda jsem jejich hlasy dostal, či nedostal,“ uvedl Okamura. Zároveň vyzval poslance ke společné práci ve prospěch České republiky a jejích občanů.

„Myslím, že v tomto ohledu bychom měli umět mluvit společnou řečí i vůli společně pracovat. Já osobně jsem připraven a považuji obranu práv každého, kdo je ochotný ji přijmout,“ řekl ve své kandidátské řeči.

K výtkám budoucí opozice na svou adresu uvedl pouze to, že volební boj skončil. „Volební boj, ve kterém jsme stáli proti sobě, je za námi,“ komentoval Okamura sérii výtek, jimiž ho zahrnuli ve svých vystoupeních zástupci ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Opozice ho označovala za „prodavače strachu“, kritizovala ho za útoky na menšiny a připomínala jeho trestní stíhání pro šíření nenávisti. Výtkami ho ve svých vystoupeních zahrnuli zástupci ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Dosluhující premiér Petr Fiala (ODS) ve svém projevu uvedl, že Okamura podle něj symbolizuje obstrukci a šíří proruské narativy. Připomněl také jeho dřívější výroky o rasismu, xenofobii a šovinismu. Připomněl Okamurovo nyní přerušené stíhání pro podezření z podněcování k nenávisti v souvislosti s případem loňských předvolebních plakátů hnutí. Podpořil Okamurova protikandidáta Jana Bartoška (KDU-ČSL).

Protikandidát Jan Bartošek (KDU-ČSL) se ve Sněmovně vymezoval vůči nominaci Tomia Okamury. Podle jeho slov „nebude Poslaneckou sněmovnu reprezentovat chlap, ale zbabělec“.

V reakci na jednání o volbě předsedy Sněmovny, při němž Tomio Okamura během části rozpravy chyběl v sále, se na síti X objevila řada kritických komentářů. Novinář a bývalý šéfredaktor reportážní publicistiky České televize Marek Wollner situaci glosoval následovně: „Bože, budoucí předseda Sněmovny Tomio Okamura se skrývá někde v bunkru a odmítá přijít do sálu. To jsme viděli naposledy u Sládkova tělesného strážce Lubomíra Votavy, který se ve Sněmovně schoval před policií,“ napsal na sociální síti X.

Kritické komentáře po zvolení Tomia Okamury doplnily i ironické narážky na jeho proruské postoje. V jedné z reakcí se objevila věta: „Tomio Okamura zvolen předsedou státní dumy,“ napsal marketér Šimon Ehrlich, na platformě X schovaný pod oblíbeným profilem Jie Ťien-ming. V minulosti pracoval pro některé politiky z ODS.

K výsledkům volby předsedy Sněmovny se kriticky vyjádřila také šéfredaktorka Deníku Forum 24 Johana Šafrová, která poukázala na odpovědnost hnutí ANO za podporu kandidatury Tomia Okamury. „Člověk by řekl, že hnutí ANO své dno už našlo. Ale ne, ono stále hledá. Tomio Okamura předsedou Sněmovny,“ napsala na síti X.

Na Okamurovu nepřítomnost během jednání a jeho následné zvolení reagovala také poslankyně Pirátů Vendula Svobodová. Ve svém příspěvku poznamenala: „Tomio Okamura se promlčel do křesla předsedy Sněmovny. Čekají nás zvláštní časy.“

K ostré kritice se přidala také její kolegyně z Pirátské strany, poslankyně Kateřina Stojanová. Ve svém příspěvku zopakovala varování, které pronesla už během dnešního jednání: „Tomio Okamura se právě stal předsedou Poslanecké sněmovny. Zopakuji, co jsem řekla dnes na plénu. Tomio Okamura je vážné bezpečnostní riziko pro náš stát. Každý, kdo ho dnes podpořil, nese odpovědnost za to, že citlivé informace mohou skončit v rukou našich nepřátel,“ varovala Pirátka.

Publicista a komentátor Alexandr Mitrofanov reagoval na zvolení Tomia Okamury předsedou Sněmovny ironickou poznámkou, která podle něj vystihuje povahu celé situace. „Shnilé zelí zvolilo kozla zahradníkem,“ napsal Mitrofanov na síti X.

Europoslankyně za hnutí STAN Danuše Nerudová ve svém příspěvku uvedla, že zvolením Tomia Okamury šéfem Sněmovny si Andrej Babiš zajistil politické spojenectví, které mu může být výhodné i v citlivých kauzách. „Zvolením Okamury do čela Sněmovny si Andrej Babiš dal ukázkový vlastňák. Všem občanům v téhle zemi navíc pánové ukázali, že jediné, na čem jim opravdu záleží, je pouze jejich osobní prospěch (nevydání),“ napsala politička.

Její slova následně rozvinul stranický kolega, europoslanec a místopředseda hnutí STAN Jan Farský, který na sociální síti reagoval v podobném duchu. „Draze platíme za nevydání Andreje Babiše… Teď jen doufat, že Tomio Okamura dostojí svému příslibu a nebude přirovnávat oponenty k Hitlerovi, nebude zpochybňovat holocaust, nebude urážet menšiny, nebude obstruovat jednání, nebude štvát proti lidem v nouzi. Zkrátka že nebude tím, kým Tomio Okamura byl doteď,“ napsal Farský.

Na výsledek volby reagovala i senátorka za ODS Miroslava Němcová, která ve svém komentáři připomněla kontrast mezi hodnotami první republiky a současnou politickou realitou. „Tomáš Garrigue Masaryk se zasloužil o stát. Andrej Babiš započal jeho demontáž. Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, třetí nejvyšší ústavní činitel naší země, zvolen k tíži a hanbě Babišovy koalice dne 5. listopadu 2025,“ glosovala Němcová výsledek volby.

 

 

Poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil komentoval výsledek volby slovy, která podle něj vystihují nemorální podstatu hlasování. „107 hlasů pro beztrestnost, 107 hlasů pro rasismus, 107 hlasů pro nenávist, 107 hlasů pro Kreml, 107 hlasů pro Okamuru,“ komentoval Pospíšil podporu 107 poslanců pro Tomia Okamuru.

 

autor: Natálie Brožovská

