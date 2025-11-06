Rajchl (PRO): Opět se potvrdilo, že pravda je dcerou času

Už více než tři roky říkám, že Zelenskyj je autokrat a diktátor. Byl jsem za to osočován a častován těmi nejhoršími urážkami od těch, kteří jej vyzdvihovali do nebes, vzývali jej jako svatého a označovali jej za “lídra demokratického světa”.
A najednou vidíme, že se na aktualne.cz objevil článek popisující, jak Zelenskyj zneužívá ukrajinské soudy ke kriminalizaci svých oponentů, umlčuje opoziční média a toleruje korupci ve svém nej bližším okolí. Patrně proto, že z ní sám profituje.
V podstatě se tak naplnilo to, co o něm tvrdím po celou dobu výkonu jeho mandátu a co musel vidět každý objektivně smýšlející člověk. Tedy že je to narcis, posedlý mohou po moci a po penězích, jenž ve jménu uspokojení těchto svých megalomanských ambicí obětoval svůj národ. A ani náš silně proukrajinský mainstream už neni schopen tuto skutečnost dále zamlčovat.
Opět se potvrdilo, že pravda je dcerou času. A já bych chtěl této příležitosti využít k tomu, abych poděkoval všem, kdo za mnou stáli, když jsem jako jeden z mála politiků měl odvahu ji šířit již v době, kdy jít proti proudu bylo extrémně nepopulární. Velmi si vás všech za to vážím.
Skutečnou změnu totiž mohou přinést pouze ti, kteří se nebojí vyrazit proti proudu bez strachu z toho, že je může smést. A mně je velkou ctí, že mám přesně takové odhodlaně lidi po svém boku a že jste mi svěřili důvěru vás na cestě k této změně vést.
Udělám vše, co je v mých silách, abychom našeho společného cíle dosáhli a aby se v zemi Jana Husa opět ujala vlády pravda, a nikoliv laciná proválečná propaganda.
JUDr. Jindřich Rajchl
