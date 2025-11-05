„Je to akt solidarity s Ukrajinou,“ říká nákupčí rakety na Moskvu

„Český stát není ani zadavatelem, ani účastníkem akce. Proto nelze hovořit o přípravě útočné války ze strany ČR,“ odvětil ParlamentnímListům.cz Jan Polák, představitel Nadačního fondu pro Ukrajinu, který chce koupit „raketu na Putina“. Odborník na ústavní právo Václav Pavlíček nám osvětlil minulost protiválečných paragrafů trestního zákona s tím, že bychom v žádném případě neměli podporovat válečnou propagandu.

„Nákup střely považujeme za akt solidarity s Ukrajinou, která i s ohledem na probíhající válku a masivní útoky na civilisty nutně potřebuje zbraně na ochranu vlastního území a obyvatel,“ napsal nám Jan Polák, člen správní rady Nadačního fondu pro Ukrajinu z Jablonce nad Nisou. Ohledně iniciativy fondu Dárek pro Putina, v jejímž rámci chce nakoupit střelu, která by zasáhla Moskvu či Petrohrad, se totiž strhla obrovská diskuse. Někteří čtenáři nás upozornili i na to, že jde možná o nezákonné jednání. A tak jsme zapátrali.

Nejsme státní!

ParlamentníListy.cz se zeptaly, zda ohledně nákupu „Dany 1 – střely, která dokáže zasáhnout Petrohrad nebo Mosku“, nejde o porušení paragrafu 406, který je spojován s trestným činem přípravy útočné války, za nějž hrozí trest až dvaceti let či doživotí.

„Podle § 406 trestního zákoníku je trestné ‚připravovat útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodit pro Českou republiku nebezpečí války‘. Zákon míří na situace, kdy by Česká republika sama nebo v kooperaci byla iniciátorem nebo aktivním účastníkem agresivní války. Sbírka ‚Dárek pro Putina‘ ani nákup rakety Flamingo nikterak nezapojuje Českou republiku do přípravy útočné války. Veškeré prostředky jsou určené obraně napadené Ukrajiny, která se brání masivní ruské agresi,“ napsal také Polák.

A ještě doplnil: „Vámi zmiňovaná kampaň je organizována Nadačním fondem pro Ukrajinu, tedy občanskou iniciativou, transparentně a ve spolupráci s ukrajinskými partnery. Veškeré prostředky jsou směřovány výhradně na obranu ukrajinské svobody. Český stát není ani zadavatelem, ani účastníkem akce. Proto nelze hovořit o přípravě útočné války ze strany ČR. Nejde o českou účast v získání zbraně kvůli napadání cizího území, ale o podporu obrany napadené suverénní země, což je v souladu se zahraničněpolitickým a právním rámcem České republiky.“

Střela na Kreml

Před nedávnem totiž zmiňovaný nadační fond zveřejnil sbírku na raketu „Dana 1 – střela, která dokáže zasáhnout Moskvu nebo Petrohrad“ pojmenovanou po nedávno zesnulé jaderné inženýrce Daně Drábové. Mělo by se jednat o na Ukrajině vyráběnou střelu s plochou dráhou letu, která je známa pod kódovým názvem Flamingo. Ta by měla mít dolet až 3 000 kilometrů. Dodnes se na ni vybralo podle webových stránek fondu k šestnácti milionům korun.

Právníci, kterých se na možný střet iniciativy s paragrafem 406 zeptaly ParlamentníListy.cz, ale i další média, často odpovídali, že o trestný čin nejde. V této souvislosti je však zajímavý názor odborníka na ústavní právo profesora Václava Pavlíčka.

Ten ParlamentnímListům.cz sdělil: „Po ukončení druhé světové války bychom se měli vyvarovat něčeho, co by podněcovalo další. Po druhé světové v důsledku rozhodnutí Organizace spojených národů řada států přijímala zákony na ochranu a my jsme dlouho v trestních zákonech měli ustanovení o zákazu propagace války a na ochranu míru. Na platnost tohoto zákona jsem poprvé upozorňoval, když došlo v Jugoslávii k intervenci ze strany některých států Severoatlantického paktu. Šlo o nepromlčitelný trestný čin, ale za nějakou dobu došlo ke změně tohoto ustanovení. V každém případě bychom neměli podporovat válečnou propagandu.“

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

