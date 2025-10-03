Lámou Rusové hůl nad Trumpem? Tvrdá slova velvyslance

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

03.10.2025 12:24 | Zprávy

Spojené státy prý předají důležité informace o cílech v hloubi Ruska. Po Evropanech chtějí, aby také přiložili ruku k dílu. A Evropané zareagovali. V Polsku byl otevřen dosud největší výcvikový tábor nejen pro ukrajinské vojáky. Z Ruska mezitím přišlo další varování.

Lámou Rusové hůl nad Trumpem? Tvrdá slova velvyslance
Foto: Z archivu Štěpána Kotrby
Popisek: Protidronový jammer

Anketa

Jdete k volbám?

96%
2%
2%
hlasovalo: 12142 lidí
Američané se prý chystají Ukrajincům poskytnout informace o cílech energetické infrastruktury v hloubi Ruska. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dva zdroje a s dovětkem, že Američané stále zvažují, zda pošlou Ukrajincům rakety dlouhého doletu Tomahawk. O tom, že Američané zvažují, že předají informace o cílech v hloubi Ruska Ukrajincům, informuje i server The Wall Street Journal.

Sdílení většího množství zpravodajských informací s Kyjevem je nejnovějším znamením toho, že Trump prohlubuje podporu Ukrajině, protože jeho snahy o pokrok v mírových jednáních uvízly na mrtvém bodě.

V reakci na tyto zprávy ve čtvrtek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že „dodávky a využití celé infrastruktury NATO a Spojených států ke shromažďování a předávání zpravodajských informací Ukrajincům je zřejmé“.

Washington již dlouho sdílí s Kyjevem zpravodajské informace, ale Wall Street Journal uvedl, že nová data by Ukrajině usnadnila útoky na infrastrukturu, jako jsou rafinerie, ropovody a elektrárny, s cílem připravit Kreml o příjmy a ropu.

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Alexejevič Něbenzja Američanům poslal vzkaz. „Prezident Trump je zvláštní typ politika. Má rád rychlá řešení a v této situaci rychlá řešení nefungují,“ řekl ve středu ruský velvyslanec při OSN.

Američané se vedle toho obracejí i na Evropany a očekávají, že také přiloží ruku k dílu. Trump stále tlačí na evropské země, aby přestaly nakupovat ruskou ropu výměnou za jeho souhlas s uvalením přísných sankcí ve snaze zastavit financování ruské invaze.

Turecko podepsalo dlouhodobé dohody o nákupu amerického zkapalněného zemního plynu poté, co se Trump setkal s prezidentem Tayyipem Erdoganem. Maďarsko, jeden z největších zbývajících odběratelů ruského plynu, ve čtvrtek podepsalo dohodu o dovozu LNG z Francie.

Evropané přikládají ruku k dílu i jinými způsoby.

Podle informací serveru Kyiv Independent byl v Polsku otevřen společný výcvikový tábor ukrajinských jednotek a jednotek NATO – tábor Jomsborg. Tento tábor může pojmout až 1200 vojáků najednou, je největším výcvikovým střediskem nejen pro ukrajinské jednotky. Tábor vznikl s podporou Norska.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 16421 lidí
Tábor se nachází na polském vojenském cvičišti. V místě je již umístěno 250 norských instruktorů a brzy by měl dorazit i vojenský personál z Estonska a dalších zemí NATO.

„Centrum zlepší výměnu bojových zkušeností mezi ukrajinskými ozbrojenými silami a NATO,“ uvedl náměstek ministra obrany Jevhen Mojsiuk. „Zde budeme moci sdílet s partnery informace včetně vývoje v oblasti používání a dronů a obrany před drony.“

Otevření centra přichází jen několik týdnů poté, co Kyjev a Varšava oznámily, že ukrajinští a polští specialisté budou na polském území procvičovat používání dronů a protidronových systémů. Potřeba větší spolupráce v oblasti boje s drony nabyla na naléhavosti poté, co ruské drony 10. září narušily polský vzdušný prostor.

Psali jsme:

Průzkum: Ukrajinci jsou prý ochotní trpět, dokud bude třeba
Moskva úsečně k možnosti předání raket Tomahawk Ukrajině
„Hlava organizovaného zločinu“, „Jste srab.“ Okamura, Rakušan a rvačka ve studiu
Německý kancléř „ukončil“ mír s Ruskem. Ale ještě nezačal válku

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/new-military-training-center-for-ukrainian-nato-troops-opens-in-poland/

https://www.reuters.com/world/europe/us-provide-ukraine-with-intelligence-missile-strikes-deep-inside-russia-wsj-2025-10-01/

https://www.wsj.com/world/europe/u-s-to-provide-ukraine-with-intelligence-for-missile-strikes-deep-inside-russia-ca7b2276

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , EU , Maďarsko , Polsko , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Norsko , Turecko , dron , drony , válka na Ukrajině

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by podle vašeho názoru Američané poskytnout Ukrajincům informace o potenciálních cílech v hloubi Ruska?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Tvrdíte, že podporujete vlastní bydlení

Opravdu si to myslíte? Myslíte, že díky této vládě je snadnější si vlastní bydlení obstarat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Poslední vysílání před volbami: Fiala varuje před chudobou, Babiš mluví o vládních lžích a pohádkách

12:35 Poslední vysílání před volbami: Fiala varuje před chudobou, Babiš mluví o vládních lžích a pohádkách

Lídři dvou nejsilnějších uskupení promluvili k voličům. Oba národ vyzývají, aby se neopomněl dostavi…