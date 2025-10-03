Lámou Rusové hůl nad Trumpem? Tvrdá slova velvyslance

Jdete k volbám?
Sdílení většího množství zpravodajských informací s Kyjevem je nejnovějším znamením toho, že Trump prohlubuje podporu Ukrajině, protože jeho snahy o pokrok v mírových jednáních uvízly na mrtvém bodě.
V reakci na tyto zprávy ve čtvrtek mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že „dodávky a využití celé infrastruktury NATO a Spojených států ke shromažďování a předávání zpravodajských informací Ukrajincům je zřejmé“.
Washington již dlouho sdílí s Kyjevem zpravodajské informace, ale Wall Street Journal uvedl, že nová data by Ukrajině usnadnila útoky na infrastrukturu, jako jsou rafinerie, ropovody a elektrárny, s cílem připravit Kreml o příjmy a ropu.
Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Alexejevič Něbenzja Američanům poslal vzkaz. „Prezident Trump je zvláštní typ politika. Má rád rychlá řešení a v této situaci rychlá řešení nefungují,“ řekl ve středu ruský velvyslanec při OSN.
Američané se vedle toho obracejí i na Evropany a očekávají, že také přiloží ruku k dílu. Trump stále tlačí na evropské země, aby přestaly nakupovat ruskou ropu výměnou za jeho souhlas s uvalením přísných sankcí ve snaze zastavit financování ruské invaze.
Turecko podepsalo dlouhodobé dohody o nákupu amerického zkapalněného zemního plynu poté, co se Trump setkal s prezidentem Tayyipem Erdoganem. Maďarsko, jeden z největších zbývajících odběratelů ruského plynu, ve čtvrtek podepsalo dohodu o dovozu LNG z Francie.
Evropané přikládají ruku k dílu i jinými způsoby.
Podle informací serveru Kyiv Independent byl v Polsku otevřen společný výcvikový tábor ukrajinských jednotek a jednotek NATO – tábor Jomsborg. Tento tábor může pojmout až 1200 vojáků najednou, je největším výcvikovým střediskem nejen pro ukrajinské jednotky. Tábor vznikl s podporou Norska.
„Centrum zlepší výměnu bojových zkušeností mezi ukrajinskými ozbrojenými silami a NATO,“ uvedl náměstek ministra obrany Jevhen Mojsiuk. „Zde budeme moci sdílet s partnery informace včetně vývoje v oblasti používání a dronů a obrany před drony.“
Otevření centra přichází jen několik týdnů poté, co Kyjev a Varšava oznámily, že ukrajinští a polští specialisté budou na polském území procvičovat používání dronů a protidronových systémů. Potřeba větší spolupráce v oblasti boje s drony nabyla na naléhavosti poté, co ruské drony 10. září narušily polský vzdušný prostor.
autor: Miloš Polák
