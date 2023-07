Lampasák kontroluje rajóny... Holec se neudržel u prezidentova výletu

„Petr Pavel se prostě vrací do své minulosti. Tomu neutečete,“ zhodnotil komentátor Petr Holec během svého pořadu cestu českého prezidenta do jižních Čech. Po zprávě, že Pavel chce s tamními starosty „probrat turistiku a její přijatelnou míru“, si komentátor začal představovat Pavla, jak „kontroluje rajóny“ a dohlíží na čistotu záchodků v jihočeských kempech. Ještě větší překvapení však pro komentátora přichystal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). „Pionýr s kornoutem bruselskejch hranolků,“ neudržel se Holec, když viděl, co ministr spáchal v zahraničí tentokrát.

Vyjížďky české hlavy státu také přirovnal k těm, které dříve podnikal ruský prezident Vladimir Putin a poznačil, že v poslední době Pavel již dlouho nepodnikl „něco takového putinovského, jak si on zvyknul“. „Jsou to oba lidé ze silových složek, tak to mají v DNA, v krvi,“ rozebral pak ještě komentátor, proč mají český a ruský prezident některé společné zájmy.



Nakonec se však ticho kolem prezidenta Petra Pavla dle Holce rozplynulo, jelikož prezident se vydal na „spanilou jízdu“ po jižních Čechách, kde zdolal Kleť a plavil se po Lipně. „Já mám velkou radost, že když zdolával Kleť, že ho nechytla jeho pověstná křeč. Jednou to stačilo,“ zaznělo od komentátora. Načež se opětovně navrátil ke srovnání s ruským prezidentem a pravil, že by z toho, jak se Pavel plavil po Lipně, mohlo být „hezký putinovský fotoalbum“. „Znáte to: Putin je na lodičkách a jenom strčí ruku pod hladinu a hned vytáhne nějakou velkou rybu. Nejlíp žraloka.“

Fotogalerie: - Ze sněmovny na Hrad

Velmi jej pak také zaujalo, že prezident Pavel na jihu Čech popsal, že s tamními starosty „určitě probere turistiku a její přijatelnou míru“. „Já jsem se hned s Petrem Pavlem vrátil do té jeho minulosti vojenské, lampasácké a rozvědčické a toho, jak kontroloval rajóny. Představoval jsem si prezidenta Pavla, jak chodí po těch jihočeských kempech a kontroluje tam záchodky, jestli tam náhodou není nečisto kvůli přemíře turistiky. Hned jak by tam viděl něco špatného, tak by někoho vyvolal a řekl mu: ‚Uklidit!‘ Petr Pavel se prostě vrací do své minulosti. Tomu neutečete,“ pronesl Holec a doplnil, že by ho zajímalo, co v jižních Čechách se starosty prezident vyřeší.

„Já už jsem si prostě na to zvykl, že jakmile už nějaký den neslyším o prezidentu Pavlovi, trošku se mi začínají třást ruce a začínám být nervózní,“ dodal ještě Holec.



Vedle prezidenta ho však vyvedl z míry i český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a jeho cesta do Bruselu, v jejímž závěru ministr vyznal svou nově nalezenou lásku k belgickým hranolkům, které již v minulosti oslovily i někdejší německou kancléřku Angelu Merkelovou. „Dvoudenní pracovní cestu jsem zakončil belgickými hranolkami. I když jsem v Bruselu poměrně často, k tomuto vyhlášenému stánku, který si mimochodem oblíbila i Angela Merkelová, jsem zamířil poprvé. Stálo to za to! Porce byla obří, a tak jsem se rád podělil s kolegy,“ svěřil se Lipavský v úterý na svém twitteru a vše zdokumentoval i fotografií z místa.

Dvoudenní pracovní cestu jsem zakončil belgickými hranolkami. ?? I když jsem v Bruselu poměrně často, k tomuto vyhlášenému stánku, který si mimochodem oblíbila i Angela Merkelová, jsem zamířil poprvé. Stálo to za to! Porce byla obří, a tak jsem se rád podělil s kolegy. pic.twitter.com/KIhJJBJIct — Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 18, 2023

„Vážení, tak tohleto je náš ministr zahraničí. Za prvý mi řekněte, kolik je tomu člověku mentálně let. Já bych viděl, že mu tak doznívá puberta. A kde se v tom malým člověku bere to soudružství,“ komentoval příspěvek Lipavského Holec a označil ho za „pionýra s kornoutem bruselskejch hranolků“.

Záznam celého pořadu můžete zhlédnout zde:

