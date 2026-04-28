Landsmanšaft má nacistické kořeny, upozorňuje SPD. Na Okamuru dorazily v Brně stovky lidí

V Brně se v květnu uskuteční první sjezd Sudetoněmecké krajanské sdružení mimo území Německa, což vyvolává napětí i protesty části veřejnosti. Odpůrci akce požadují její zrušení a varují před možnými snahami o přepisování historie, zatímco organizátoři zdůrazňují význam dialogu a osobního setkání. „Přichází čas, aby se česká veřejnost mohla osobně setkat se současnými sudetskými Němci. Mají za sebou obrovské zásluhy v příkladné sebereflexi,“ uvedl pro Český rozhlas David Macek, viceprezident festivalu Meeting Brno.
Macek zároveň zdůraznil symboliku konání akce přímo v Česku. „Přišla chvíle, aby si naši krajané i to své hlavní výroční setkání udělali tady, aby nemuseli vzpomínat nostalgicky na starou vlast, v situaci, kdy máme desítky let železnou oponu už pryč, a abychom se mohli potkat zkrátka tady tváří v tvář. To je také smyslem našeho festivalu, osobní setkání,“ dodal.
Program sjezdu se má odehrávat na více místech ve městě, například na Moravském náměstí, v Besedním domě nebo v Kounicových kolejích, hlavním centrem dění však bude brněnské výstaviště.
Proti konání sjezdu se již v minulosti zvedla vlna nesouhlasu. V Praha i Brně už loni protestovaly stovky lidí, kteří upozorňovali na historické souvislosti a vyjadřovali obavy z revize poválečného uspořádání. Kriticky se staví zejména hnutí SPD, které akci odmítá a má naplánovány dvě protestní aktivity včetně pietního pochodu za oběti druhé světové války.
Napětí se v minulých týdnech projevilo i na jednání brněnského zastupitelstva, kam dorazily desítky odpůrců s transparenty. Objevovaly se na nich slogany jako „Ruce pryč od dekretů Edvard Beneše“ nebo „Sjezd sudeťáků v ČR nechceme“.
Od 17 hodin SPD pořádalona Moravském náměstí u Jošta v Brně protestní shromáždění proti plánovanému květnovému sjezdu Sudetoněmeckého landsmannschaftu. Vystoupí zde předseda SPD Tomio Okamura, místopředseda Radim Fiala, poslanci Lucie Šafránková, Miroslav Ševčík brněnští zastupitelé za SPD a další představitelé našeho hnutí a hosté.
„Sudetoněmecký landsmanšaft má nacistické kořeny. Tento sjezd v České republice je urážkou všech obětí hrůzné německé okupace českých zemích a všech statečných bojovníku proti ní. Hnutí SPD je jediným parlamentním politickým subjektem, který proti těmto aktivitám dlouhodobě aktivně protestuje a který se snaží této hanebné akci zabránit,“ zvalo SPD.
Na akci s Tomio Okamurou dorazily stovky lidí a zazněly velmi kategorické projevy. Pod sochou Jošta bylo plno už půl hodiny před začátkem akce. „Přes protesty občanů se v Brně příští měsíc bude konat sraz nacistických pohrobků ze sudetoněmeckého landsmanšaftu,“ konstatoval za pískotu publika Okamura.
Hovořili také místopředseda SPD Radim Fiala a poslanci Lucie Šafránková a Miroslav Ševčík.
Společnost Antonína Švehly: Lidé to vnímají jako provokaci
Proti konání akce sudestských Němců vystoupila i Společnost Antonína Švehly, kterou reprezentuje bývalý starosta Prahy 15 a také poslanec Milan Wenzl. Společnost pečující o odkaz prvorepublikového premiéra a jednoho z Mužů 28. října upozorňuje, že má jít o historicky první sjezd Sudetoněmeckého Landsmanschaftu na území České republiky a že kkci organizuje nezisková organizace Meeting Brno, která je financovaná z veřejných prostředků města Brna a Jihomoravského kraje.
„Tato událost vyvolává rostoucí vlnu odporu mezi českými občany, protože není vnímána jako akt porozumění, ale jako provokace a pokus o revizi dějin,“ uvedl Wenzl v prohlášení zaslaném ParlamentnímListům.cz. Wenzl upozorňuje, že Sudetoněmecký landsmanšaft „dlouhodobě prosazuje narativ, který zpochybňuje legitimnost odsunu sudetských Němců po 2. světové válce, bagatelizuje zločiny nacistického režimu na českém území, včetně vyhnání, masakrů a okupace a staví se do role oběti.“
Konání sjezdu landsmanšaftu v Brně je prý pro něj a část veřejnosti nepřijatelnou urážkou národní důstojnosti a památky obětí. „Lidé jasně dávají najevo, že nechtějí, aby se na české půdě konala akce, která může sloužit jako platforma pro sudetoněmecké revizionistické požadavky. Naše Hnutí Antonína Švehly – HAŠ, veřejně a jednoznačně vyjadřuje nesouhlas s konáním tohoto sjezdu na českém území,“ dodal poslanec.
