Laudát chválí Pompea. Že mluvil o Rusku a Číně takto? V pořádku. USA poskytují bezpečí

„Jenže lži, frustrace části generace, které sebral socialismus roky potřebné na vybudování zázemí pro klidný důchod, hloupost a úpadek politické kultury a v neposlední řadě nepotrestané a pardonované zlo z éry vlády komunistů, přineslo současný marast a zmatek nejen do našeho života, ale i do myslí řady našich spoluobčanů,“ napsal Laudát na sociální síti Facebook.

Poté si rýpl do prezidenta Miloše Zemana.

Zdůraznil také, že nevidí nic špatného na tom, že nás americký ministr zahraničí varoval před Rusy a Číňany. Rusové mezi lety 1948 až 1989 znovu a znovu ukazovali, za co nás mají. Nejnázorněji to ukázali v roce 1968, kdy k nám poslali své okupační tanky. Čína také dává najevo, že nás nepovažuje za nejbližší přátele. Podle Laudáta se Čína chová nadutě a agresivně a je tedy jen logické, že bychom se měli mít před oběma těmito zeměmi na pozoru. Američané nám tady poskytují bezpečnostní záruky.

„Proruští kámoši napadají Pompeův projev i proto, že v něm vidí udělování knížecích rad a lobbing pro své ekonomické zájmy. Nikde jsem nezaznamenal jednu podstatnou věc, která asi pro hlupáky měla v médiích zaznít. USA nám ročně šetří desítky miliard korun, pokud se to takhle dá vyčíslit, protože nás za peníze svých daňových poplatníků vojensky chrání. Považujeme to možná za samozřejmost, ale ona to vůbec samozřejmost není a hlavně nemusí být, když se naše země bude chovat tak, jak nás nabádá Zeman. Kolik hodin či dnů by asi naše armáda byla schopna bránit naši zemi v případě napadení? Kdysi ve Sněmovně vojáci odhadovali, že ‚tři týdny Středočeský kraj‘, já myslím, že možná tři dny a maximálně tak Rakovnicko. A lžou všichni, co se vám snaží namluvit, že nám dnes nic nehrozí, že nikoho nezajímáme, že... Ruští vojáci na dovolené si klidně místo Krymu nepřijedou zastřílet k nám, pokud zůstaneme územím bez mocenského krytí. A jestli nás Pompeo varuje před Rusy, nebo Číňany – to snad je normální,“ pravil Laudát.

„Copak ta čínská nadutost a agresivita, dovezené autobusy vítačů Zemanova kámoše, řádění jejich rozvědky u nás... neexistuje? A co ze Zemanovy ruské a čínské politiky máme za přínosy?“ zeptal se ještě.

Nakonec konstatoval, že Pompeo se projevil jako usměvavý ministr, který dorazil do Česka a na rozdíl od řady českých politiků promluvil jasně a srozumitelně. Mimo jiné nám tím prý podle Laudáta ukázal, že by i čeští politici mohli mluvit mnohem jasněji, kdyby chtěli, a to, že to nedělají, není problém Američanů, nýbrž náš.

