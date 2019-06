Letná je rozcvička. Babiše to nejhorší čeká za 153 dnů. Má se na co těšit, nebudou mu stačit smajlíky s kupičkami lejn, co prý rozesílá

Anketa Myslíte, že demonstrace ,,Milionu chvilek" svrhnou Babišovu vládu? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 25574 lidí

„Účast byla velice dobrá, protože někde se takovéto akce konaly veřejně poprvé. Navíc řečníci, i když to třeba byli študáci, byli natáčení a mohli být nervózní, i přesto hovořili plynule nebo měli své projevy zčásti sepsané dopředu," řekl naší redakci jeden z organizátorů těchto akcí. Jméno prozrazovat nechtěl. Jak nám ovšem sdělil, můžeme jej považovat za informátora dobré naděje.

„Třeba v Hradci Králové se demonstrovalo už v roce 2012 a ta účast byla výrazná. Několik tisícovek lidí," připomenul. „Ale i Pardubice se ukázaly," doplnil s tím, že další podobná setkání na sebe nenechají dlouho čekat. „My víme, že Andrej Babiš dobrovolně neodstoupí, ale ten plíživý tlak je něco, čemu se nebude moct vyhnout. Neměl by zapomínat na to, že mu to řada voličů, kteří třeba nikdy nebyli volit, sečte u krajských voleb," dodal pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: Mádle, styď se. Menšík by vám vrazil! Neukojená touha Geislerové a oprsklý strup Minář. Do toho všeho ČT. Ivan Vyskočil masakruje „Václavák“

Naši redakci ovšem nejvíce zajímala Letná. Plakáty na tuto masivní demonstraci se po Praze objevují už mnoho dnů na stovkách míst. Organizátorům se prý podařilo získat několik tisíc dobrovolníků, kteří podklady kopírují a vyvěšují. „Co jsem slyšel od známých v Praze, nikdo je moc nestrhává a neničí, dost mi to připomíná samizdat," podotýká s úsměvem.

To nejpodstatnější prý na Andreje Babiše ovšem teprve čeká.

„Jistě, je to za víc než sto padesát dnů, ale 17. listopad bude letos jubilejní, bude to vzpomínka pádu komunistů, bude to připomínka Václava Havla a jestli do té doby bude ještě tenhle premiér, tak to teprve uvidí sílu lidu," míní v přesvědčení, že na Letnou se už tuto neděli dostaví stovky tisíc lidí. „Ano, věřím tomu, i kdyby padaly trakaře, lidi dorazí. Však si všimněte, kdo nemá peníze na vlak nebo autobus, tomu hned někdo na Facebooku nabídne místo v autě, je to obrovská vlna solidarity, se kterou Babiš nemůže nic dělat, nezastaví nás. Dokonce jsem slyšel, že s oblibou posílá takové ty hovnajzové smajlíky, ty hnědé kupičky lejn, ale tím akorát popudí. Mělo by se říct, že s ním už nikdo jednat ani komunikovat nechce," dodal.

Psali jsme: Milion chvilek: „Svině! Naserem se a půjdem na Hrad!“ Syn Bolka Polívky to rozjel

Právě k tomu, aby premiér se zástupci demonstrantů jednal, vyzval předseda ČSSD a Babišův koaliční partner Jan Hamáček. Ten svého politického partnera vyzval, aby s demonstranty zahájil dialog, protože vláda má před sebou důležitější věci než řešit Babišovy osobní problémy. ČSSD je podle Hamáčka ve vládě proto, aby pracovala ve prospěch lidí. „Nechtějí poslouchat, nemá to cenu,“ uvedl vzápětí Babiš. Na konto Jana Hamáčka dodal, že ho k dialogu s demonstranty nevyzval. „On mi nepsal, nic mi neřekl, nevím, že by mě vyzýval. Dnes jsem ho viděl, nic neříkal. Když bude chtít, tak ať mi to napíše,“ řekl premiér před týdnem.

Fotogalerie: - Bureši za katr

Na oficiálním profilu Milionů chvilek pro demokracii na Facebooku zatím roste počet teček znázorňujících obce, města či regiony, které se na Letnou hodlají vypravit. Namátkou: Žďár, Brno, Zlín, Krkonoše, Hradec Králové, Jičín, Benešov, Uherské Hradiště, Litoměřice, Klatovy, Nový Bor, Vrchlabí, Kutná Hora, Prachatice, České Budějovice, Husinec, Šternberk, Kyjov a desítky dalších.

Co přesně požadují demonstranti?

Přijetí pojistek nezávislosti justice + Demisi Marie Benešové!

Agrofert vrátí všechny neprávem obdržené dotace.

Konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert.

Andrej Babiš se zbaví médií.

Demisi Andreje Babiše.

Vyzýváme též všechny poslance a senátory, aby se do 11/6 zavázali podpořit alespoň první bod Závazku na www.nezavislajustice.cz a aby společně vyvinuli tlak na schválení úzce zaměřeného poslaneckého návrhu novely zákona, jež posílí nezávislost nejvyššího státního zástupce. Tato pojistka musí být přijata co nejrychleji, aby nebylo nadále možné kdykoliv odvolat nejvyššího státního zástupce! Chceme činy, nejen slova!

Psali jsme: Petr Brandtner: Šéf Národního proti Babišovi Dostudovat, poradil prezident Zeman „zběhlému studentovi“ Minářovi z Václaváku. ČSSD přirovnal ke hmyzu, páchajícímu sebevraždu Zdeněk Jemelík: Krysař Mikuláš a politický aktivismus České televize VIDEO Jak jste Babiše ještě neviděli: Listopad 2017, šéfa ANO na ulici doprovází ochranka, když se před ním zjeví zástupci Milionů chvilek pro demokracii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový