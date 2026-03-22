Letná má téma: proč Pavlová protestuje proti vládě Pavla?

Sociální sítě stále přetřásají sobotní demonstraci na Letné, svolanou spolkem Milion chvilek. Účastní se především opozice. Z tábora vládnoucí koalice se k protestní akci vyjádřil poslanec Patrik Nacher. Na svém facebookovém účtu napsal, že lidé mají právo demonstrovat. A dodal: „Já jim nálepky, jako minulá koalice tehdejším demonstrantům, dávat nebudu. Zároveň ale nesouhlasím s tezí – respektujeme výsledky voleb, ALE… stejně jako zpochybňování vládních stran jen proto, že jsou menší (mimochodem dvě bývalé vládní, dnes opoziční strany jsou stabilně pod 3 % a také to nikomu nevadilo).“
Dále uvádí, že demonstrace je vlastně důsledkem neschopné vlády Petra Fialy. „Kdyby byla předchozí vláda úspěšná, vyhrála by volby, vládla by dál a dnes by na Letnou nikdo nešel,“ upozorňuje Nacher.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Vyjádřil se také k výzvě, která na Letné zazněla, aby Babišova vláda dala více peněz na obranu a aby šetřila. „Když ale šetříme, tak je to také špatně. Zejména od některých umělců je to poněkud pokrytecké – šetřete, ale na naše dotace nesahejte.“
V závěru svého příspěvku uvádí: „Zaujala mě výzva a dotaz M. Mináře směrem k opozici – kde je ona červená linie, kdy už by nabídli alternativu ANO s menšinovou vládou. To bylo konečně něco více, než floskule a fráze. Zároveň to bude ale něco, za co ho, tak nějak tuším, opoziční politici nepochválí. Oni znají pouze kritiku, ale alternativu nenabízejí…“
První dáma byla na Letné
V reakcích pod příspěvkem lidé diskutují o přítomnosti prezidentovy manželky Evy Pavlové na demonstraci. Lidé se podivují tomu, že „paní prezidentová chodí protestovat na demonstraci proti vládě, kterou jmenoval její prezident a zároveň manžel“.
Přítomnost Pavlové zaujala také na síti X, kde lidé sdílejí fotografii s první dámou na Letné.
Jo. Další hřebíček do generál prezidentovi politické kariéry.— Mirek Čuban (@CubanMirek) March 21, 2026
Vy slušní, chytří a vzdělání lidé, dokážete si představit, že by šla ve Velké Británii na jakoukoliv demonstraci manželka krále Karla Cammila? pic.twitter.com/NKO4BllJze
Někteří diskutující ji tvrdě kritizují, jiní poukazují na to, že manželka prezidenta není politik a jako občanka naší země má právo vyjádřit svůj postoj.
Tvl ten agent Pávek @prezidentpavel je stejně rafinovanej, pošle za sebe do týlu manželku. A že mezi stádo totalitních ovcí politručka totality a členka KSČ fakt patří!??? pic.twitter.com/dmBzjpCYGu— PetrHolec (@PetrHolec) March 21, 2026
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.