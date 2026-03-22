Letná má téma: proč Pavlová protestuje proti vládě Pavla?

22.03.2026 7:40 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Šetřete, ale na dotace nesahejte. Není to pokrytecké?“ zamýšlí se poslanec Patrik Nacher při hodnocení demonstrace Milionu chvilek na Letné. Zaujala ho výzva Mikuláše Mináře, aby opozice zvážila, zda nepodpořit menšinovou vládu ANO. Pod jeho příspěvkem se však rozjela diskuse k trochu jinému tématu. Národ zaujala přítomnost prezidentovy choti Evy Pavlové na demonstraci proti vládě, kterou její manžel jmenoval.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost. Účastníci akce chtěli vyjádřit podporu demokracii

Sociální sítě stále přetřásají sobotní demonstraci na Letné, svolanou spolkem Milion chvilek. Účastní se především opozice. Z tábora vládnoucí koalice se k protestní akci vyjádřil poslanec Patrik Nacher. Na svém facebookovém účtu napsal, že lidé mají právo demonstrovat. A dodal: „Já jim nálepky, jako minulá koalice tehdejším demonstrantům, dávat nebudu. Zároveň ale nesouhlasím s tezí – respektujeme výsledky voleb, ALE… stejně jako zpochybňování vládních stran jen proto, že jsou menší (mimochodem dvě bývalé vládní, dnes opoziční strany jsou stabilně pod 3 % a také to nikomu nevadilo).“

Dále uvádí, že demonstrace je vlastně důsledkem neschopné vlády Petra Fialy. „Kdyby byla předchozí vláda úspěšná, vyhrála by volby, vládla by dál a dnes by na Letnou nikdo nešel,“ upozorňuje Nacher. 

Vyjádřil se také k výzvě, která na Letné zazněla, aby Babišova vláda dala více peněz na obranu a aby šetřila. „Když ale šetříme, tak je to také špatně. Zejména od některých umělců je to poněkud pokrytecké – šetřete, ale na naše dotace nesahejte.“

V závěru svého příspěvku uvádí: „Zaujala mě výzva a dotaz M. Mináře směrem k opozici – kde je ona červená linie, kdy už by nabídli alternativu ANO s menšinovou vládou. To bylo konečně něco více, než floskule a fráze. Zároveň to bude ale něco, za co ho, tak nějak tuším, opoziční politici nepochválí. Oni znají pouze kritiku, ale alternativu nenabízejí…“

První dáma byla na Letné

V reakcích pod příspěvkem lidé diskutují o přítomnosti prezidentovy manželky Evy Pavlové na demonstraci. Lidé se podivují tomu, že „paní prezidentová chodí protestovat na demonstraci proti vládě, kterou jmenoval její prezident a zároveň manžel“.

Zdroj: FB

Přítomnost Pavlové zaujala také na síti X, kde lidé sdílejí fotografii s první dámou na Letné.

 

 

Někteří diskutující ji tvrdě kritizují, jiní poukazují na to, že manželka prezidenta není politik a jako občanka naší země má právo vyjádřit svůj postoj.

Fotogalerie: - Na chvilku na Letnou

„Tvl ten agent Pávek je stejně rafinovanej, pošle za sebe do týlu manželku. A že mezi stádo totalitních ovcí politručka totality a členka KSČ fakt patří!?“ napsal komentátor Petr Holec.

 

 

Psali jsme:

„Neseďte a jednejte!“ Minář vyzval k mobilizaci
Minář málem zavinil nehodu. Ekonom ho poslouchal za volantem
Když posloucháte ty lidi... Svěrák na pódiu, Pavlová v davu. Gulyáš na drátě
ČT pod palbou: Proti Fialovi ticho, Letná v přímém přenosu

 

Ženy v politice

Vy hlásáte, že ženy do politiky patří. Souhlas. Říká ale snad někdo něco jiného? Brání jim snad? Nic proti ženám, vážím si jich, ale jaký má diskuze na toto téma smysl? Podle mě jsou důležitější témata k diskuzi, třeba i co se týká žen, ale jako političky nejsou podle mě nijak diskriminovány nebo sn...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 35 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ombudsman Křeček pro PL k Letné: Opakují totéž a očekávají jiný výsledek

19:45 Ombudsman Křeček pro PL k Letné: Opakují totéž a očekávají jiný výsledek

Demokracii by Milion chvilek nejvíce prospěl, kdyby jejich letenské shromáždění mělo nějaký smysl, m…