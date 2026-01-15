Letos bude Turkův rok, avizuje Macinka. Pavlovo kádrování na tom prý nic nezmění

16.01.2026 7:19 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Předseda Motoristů sobě Petr Pacinka na CNN Prima NEWS přiznal, že na Ministerstvu životního prostředí už se pro Filipa Turka připravuje kancelář. Trvá na tom, že Turek patří do vlády, a odsoudil „kádrování“ prezidenta Petra Pavla. Podle Macinky bude rok 2026 patřit Filipu Turkovi.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Předseda Motoristů sobě Petr Macinka v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS

Moderátorka Terezie Tománková v pořadu Partie na CNN Prima NEWS položila předsedovi Motoristů sobě otázku, zda jeho straně osoba Filipa Turka spíše neškodí. Tuto tezi Macinka rázně odmítl, ba naopak upřesnil, že Filip Turek Motoristům pomáhá.

„Bez Filipa Turka by Motoristé nebyli ve Sněmovně, nebyli by ve vládě a nebyla by bez něj ani ta vláda, kterou dnes máme,“ uvedl Macinka s tím, že Turek se vyznačuje silnou „dostředivou energií“.

„Pnutí mezi námi není. Máme spolu korektní a docela přátelské vztahy a jsme schopni se domluvit na všem,“ uvedl Macinka na pravou míru vztah mezi ním a čestným prezidentem Motoristů sobě.

Tománková následně připomněla, že z aktuálního průzkumu veřejného mínění agentury STEM vyplývá, že pouze pětina Čechů si přeje, aby se Turek stal ministrem životního prostředí. Celkem 36 % Čechů si pak myslí, že by měl politiku úplně opustit.

To se ovšem podle Macinky nestane. Na Ministerstvu životního prostředí mu už připravuje kancelář. Filip Turek bude pravděpodobně zastávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal.

„Turek je důležitým elementem Motoristů. Dále chceme, aby byl ministrem životního prostředí. Ještě to nepovažujeme za uzavřené a určitě podnikneme nějaké další kroky. A já na Ministerstvu životního prostředí Turkovi chystám kancelář a chtěl bych, aby tam co nejdříve začal pracovat,“ uvedl Macinka a odsoudil podle jeho názoru „iracionální“ boj prezidenta Petra Pavla o resort životního prostředí. Ústavní pravidla by se podle něj měla dodržovat. Motoristé se podle něj budou snažit dostat prezidenta do situace, kdy si uvědomí, že jeho odpor nemá smysl.

Macinka také dodal, že prezident by měl respektovat, že vláda ANO, SPD a Motoristů vznikla na základě řádných voleb. Sám proto odmítá prezidentovu argumentaci jeho vlastními voliči. „Pan prezident pořád argumentuje svými voliči. Ale jeho voličů nebylo dostatek na to, aby mu zvolili jeho vládu, která ve volbách prohrála. Tak možná bychom se při skládání vlády měli dívat na výsledky voleb 2025, a ne 2022,“ řekl Macinka.

„My jsme už nějaké ústupky udělali a pan prezident se chová tvrdošíjně,“ řekl Macinka s tím, že prezident Pavel podle jeho názoru zahájil „kádrovací sezónu“ a postupuje ve svých krocích dále, než co si kdy dovolil někdejší prezident Miloš Zeman. „Trošku se zezemanizoval,“ vysvětlil předseda Motoristů.

Ačkoliv má podle jeho názoru prezident právo na připomínky, ústava říká, že prezident jmenuje ministra na návrh premiéra, a nikoliv že si může vybírat.

„Rok 2026 bude rokem Filipa Turka,“ předpověděl Macinka.

Mezitím se Macinkovi údajně podařilo stabilizovat situaci na obou ministerstvech, jejichž chodem je pověřen, tedy Ministerstvu životního prostředí i Ministerstvu zahraničních věcí. „Zvládám řídit oba tyto resorty, ale postupně bych chtěl, aby každé to ministerstvo mělo svého ministra. Je to otázka času,“ prohlásil Macinka.

Článek obsahuje štítky

Ministerstvo životního prostředí , Partie , Turek , motoristé , Macinka , CNN Prima News

