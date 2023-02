Lež, kterou šířil STAN. Ovlivnění voleb. Dan Vávra chytá za ruku

Úspěšný vývojář počítačových her Daniel Vávra, jeden ze zakladatelů Společnosti pro obranu svobody projevu, se zase jednou rozjel. Obul se do médií a vedle toho napsal pár slov ke skončené volební kampani. Ostrých slov. Poukázal na to, kdo všechno v této době šířil dezinformace. Zmínil politika STAN i další, kteří za jiných okolností brojí proti šíření dezinformací, ale pokud chtěli poškodit Babiše, drželi se možná hesla účel světí prostředky.

reklama

Anketa Chcete, aby Babiš vedl ANO do parlamentních voleb jako lídr a kandidát na premiéra? Chci 91% Nechci 5% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12145 lidí

Herní vývojář Daniel Vávra, jeden ze zakladatelů Společnosti pro obranu svobody projevu, se rozepsal jak o skončené prezidentské kampani, tak o svobodě slova jako takové. O svobodě slova, kterou nelze podrývat tím, že Rusko šíří dezinformace a tím ovlivňuje volby tu či onde.

Podle Vávry se ukázalo, že je to lež, ale média si této skutečnosti nevšímají.

„Posledních několik let slyšíme o tom, kterak jakákoliv kritika čehokoliv na Twitteru je dílo ruských botů, kteří chtějí ovlivnit volby. Nové vedení Twitteru právě zveřejnilo, že je to naprostá lež vymyšlená neoliberálním think tankem ASD, který touto lží chtěl ,bojovat s dezinformacemi' a že staré vedení Twitteru to vědělo a přesto se chovalo, jakože je to pravda. Nechte to vstřebat. Mimochodem, už jste tuto zprávu někde zaznamenali v těch médiích, které dezinformace politického think tanku dřív tak aktivně sdílela?“ zeptal se Vávra.

Stranou jeho pozornosti nezůstaly ani „hnusné a odpudivé dezinformace“. Vávra vyložil svůj pohled na to, kdo všechno je šířil.

„Kupříkladu 18.1. zveřejnil politik za STAN Matěj Hlavatý z volebního teamu Petra Pavla SMS zprávu, která jménem generála Pavla vyzývá lidi k mobilizaci. Seznam Zprávy (a další) následně napsal článek, ve kterém tvrdil, že na policii se obrátili první lidé, kterým zpráva přišla. Tato zpráva doslova obletěla internet jako ukázka naprosto nehorázné Babišovy kampaně. Problém je, že Babiš ji neposlal ani otevřeně, ani skrytě. Ani nikdo jménem Babiše. Žádná zpráva totiž neexistuje, což potvrdila policie, které zprávu navzdory tvrzení Seznamu neukázali ani telefonní operátoři,“ upozornil Vávra.

Jedním dechem dodal, že to vlastně celé vypadá jako parodie, protože Hlavatý je člen strany, jejíž předseda a ministr vnitra Vít Rakušan chce proti dezinformacím bojovat, a to i legislativně.

Vedle toho upozornil na kauzu sázek na Babiše a některé účty, na kterých si lidé stěžují, že si vsadili na Babiše, prohráli a teď jim hrozí finanční nouze, ty označil za podezřelé.

„Poté, co prohrál, obletěl internet obrázek, kterak se zhrzená volička Stanislava Prokopová dožaduje po Babišovi vrácení 7000 korun, které vsadila a prohrála. Měl jsem to na Facebooku na zdi v mnoha variantách, vždy doplněno tím, kterak jsou Babišovi voliči debilové a podlehli jeho lživé kampani a dezinformacím. Při bližším přezkoumání ovšem zjistíte, že skutečné jméno účtu Stanislavy Prokopové je @MerchDogecoin a má pečlivě promazanou historii, takže jediné, co lze najít, jsou tweety směrem k Babišovi. Nemyslím si, že účet s crypto názvem MerchDogecoin si založila nějaká naivní důchodkyně. Navíc po zjištění, že v dnes už smazaných tweetech tato osoba kupříkladu psala Elonu Muskovi, aby jí poslal 2048 dolarů, je jasné, že je to troll. S instagram profilem EliiStreamuje, kde jsou fotky nahých zadků. Takže opět zcela zjevný fake. Stejně jako podobně medializovaný tweet pana Josefa, který se dožadoval vrácení vsazených peněz, protože je hloupý Babišův volič, přestože v tomto případě se opět jedná o zjevné trollení Babišova odpůrce, který na stejném účtu horoval za Petra Pavla,“ pokračoval Vávra.

Nakonec zmínil ještě kauzu „hubu drž“, což měl údajně říct Andrej Babiš své ženě Monice na jedné z tiskových konferencí. Mediální analytik Filip Rožánek však prokázal, že Babiš své manželce nic takového neřekl.

„Vyčištěná zvuková stopa videa, které zveřejnila @MercuryBarbora. Poznámka Andreje Babiše po odfiltrování potlesku zní zřejmě „Tak, kdo je další?“. Použil jsem software @ai_lalal, který pomocí strojového učení filtruje ruchy a zvýrazňuje mluvené slovo,“ napsal tehdy na Twitteru.

„Co na to asi tak říkají ti, kteří strašlivě brojí za cenzurování dezinformací a tady je zcela prokazatelně sami šířili a pomohli tak vzbudit dojem, že je šíří opoziční kandidát, na základě čehož mu dost pravděpodobně klesly preference? Účel světí prostředky? Když to děláme my, tak je to ok? Neměl by jim Twitter zrušit účty? Věra Jourová zasáhne do podobného ovlivňování voleb kdy a jak?“ ptal se v závěru svého příspěvku Vávra.

Psali jsme: „Dotování novinářů? Do očí mi lhali.“ Cenzura: Dan Vávra rozbouřil TV „Bonzování a pronásledování.“ Pozor! Klíma ohlásil dotování „hodných“ neziskovek a médií. Novináři v sobě. Je to zlé Novináři dostali na Twitteru zaracha, Jourová hrozí sankcemi. Ale to neměla dělat Bublá to, napětí roste. Veterán ČT Bohuš o protestech a příštím roce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.