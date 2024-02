Lhal Putin? Na tom nezáleží. Analytik šel po smyslu. A vidí, co se neříká

Tom Luongo byl původně chemik, ale vypracoval se na finančního, ekonomického a geopolitického analytika. A má za to, že co se týče velmi mediálně propíraného rozhovoru Tuckera Carlsona s Vladimirem Putinem, tak spoustě lidí uniká pointa, protože si chtěli potvrdit to, co si mysleli, a spousta lidí se snaží důvod rozhovoru zakamuflovat. Putin je podle něho rozzlobený, byť v rozhovoru vystupoval klidně. „Západ mu stále říká: Vaše verze historie je špatná. Takže nemáte právo se zlobit,“ míní Luongo a dodává, že nakonec nezáleží na tom, co všechno Putin řekl, ale jak konflikt vnímá. Přidal i varování.

Luongo si všímá, že spíše než o tom, co v interview zaznělo a jaké byly motivace obou účastníků, se komentuje to, zda splnilo něčí očekávání. Tudíž od lidí zabývajících se geopolitikou a od rádoby psychologů zaznělo hodně pochyb o Putinově strategii, když prvních 30 minut věnoval historii. „Proč to dělal?“ zněla otázka.

Vyvrací pak názor, že by to bylo proto, protože by Putin byl „mimo“. Naopak, podle něho byl Putin klidný a uvolněný, aby uklidnil Carlsona, který naopak na začátku interview nevěděl, na čem je. Ale dodal, že v rozhovoru si každý hledal, co tam chtěl najít. Například neokonzervativci (ideový směr zodpovědný za americké války na začátku 21. století – pozn. red.) pochopili, že prvních 30 minut mohlo obyčejného diváka odradit, takže svou kritiku směřovali na „lživou historii“, aby určili Overtonovo okno a o čem se bude mluvit.

Na Carlsona pak byla vytažena Hillary Clintonová, která o něm začala prohlašovat, že je užitečný idiot a „poslušný pejsek“. Což mělo diváky přesvědčit, že „poslušný“ Tucker dával snadné otázky „lháři“ Putinovi a odvést pozornost od toho, co je v rozhovoru důležité.

Luongo konstatuje, že na jedné straně jsou zde lidé, kteří interview špatně chápou, protože si chtějí potvrdit své názory. A na druhé pak lidé, kteří schválně odvádějí pozornost těch, kdo jsou zvědaví, od hlavního smyslu rozhovoru, tedy co Putina motivuje při jeho vládnutí Rusku. „Proč? Protože jak už víme, váleční štváči teď na Západě vládnou a neodradí je nějaká intelektuální moucha nebo špinavý slovanský vládce s deziluzemi o schopnosti,“ soudí Luongo.

Proč to vlastně vzniklo?

„Vzhledem k tomu, že se Tucker snažil získat rozhovor s Putinem tři roky, měli bychom předpokládat, že Putin přijde do místnosti připravený. Dává tedy smysl, že nám Putin chtěl dát lekci z historie, protože správně předpokládá, že většina Američanů nemá o ruské historii ani ponětí,“ pokračoval v úvaze Luongo.

Dodal, že Putin nechtěl nikoho nudit, naopak chtěl informovat a uklidnit, že je muž s pohledem, který si dokáže obhájit, žádný kanibal, který sní o vládě nad celým světem. „Ne, Putinovým cílem bylo v klidu objasnit podstatu konfliktu a vyložit, k jakým chybám došlo. A věřím, že pro ty, kteří to s ním vydrželi, to fungovalo. Protože Putin se ani jednou nad publikum nepovyšoval,“ tvrdí analytik a dává příklady toho, co většina lidí asi nevěděla, tedy že se Putin Clintona ptal na vstup Ruska do NATO, že od smlouvy ABM (omezení systémů antibalistických raket – pozn. red.) jednostranně odstoupil George Bush mladší nebo že Minské dohody tlačil Putin a byly poslední možnost, jak usmířit Donbas a Kyjev.

Lhal Putin? Je diktátor? Na tom nezáleží

Pak je tu samozřejmě otázka, zda Putin mluvil pravdu. K tomu Luongo dodává, že vyložil svůj pohled na věc, což je očekávatelné. Ale je to podle něho špatná otázka. Na tom, zda Putin porušil mezinárodní právo, zda přehání to, jak moc na Ukrajině převládá nacismus, jestli vězní novináře nebo jestli je demokracie v Rusku jen na papíře, prý vůbec nezáleží. Dokonce ani na tom, zda dal rozkaz k otrávení Skripalových, vyvolal povstání na Krymu nebo ovlivňoval americké volby. „Na čem záleží, je, jak Putin tento konflikt vnímá. S tím se musíme smířit. Tečka,“ říká Tom Luongo s tím, že ti, kdo stojí za Putinem, jsou mnohem méně trpěliví a obezřetní.

„Abychom se vyhnuli větší válce, kterou si přeje jen třída oligarchů, musíme jako lidé přijmout určitou odpovědnost za to, že to dospělo až sem. Bez toho nemůže být základ pro vyjednávání. Tento konflikt mezi Západem, a to se týká celé Evropy, Spojeného království i USA, a Ruskem má existenční důsledky,“ varuje.

Putin dle analytika říká, že je to na nás. Buď si můžeme sednout a vést skutečnou diskuzi o dohodě, jak budou věci pokračovat, a nebo bude válka. Pokud to tak na Západě chceme, tak tak to bude. „Putin své děti na východní Ukrajině nasadil, uděláme to taky?“ ptá se řečnicky Luongo a dodává, že buď se můžeme zakopat na pozici, že máme pravdu, nebo mít mír. Ale ne obojí.

Západ říká: „Nemáte se právo zlobit.“

Pokračuje, že lidé jako Victoria Nulandová (náměstkyně pro politické záležitosti ministra zahraničí USA) nebo Ursula von der Leyenová (předsedkyně EK) odmítají vidět, že Rusko a Čína nejsou systémy, ale civilizace. Že to nejsou strašáci jako komunismus nebo autoritářství, ale jsou jedním lidem, kulturou, étosem. A že jejich „ismy“ jsou jen něco, co adaptovali, aby ochránili to, co je skutečně čínské či ruské. „Naši lídři to tak berou, protože na takové věci nevěří ani u nás. A snaží se nás přesvědčit, že právě to je to, co nás rozděluje. Ale není, je to jejich prázdnota a lakomost,“ míní Luongo.

Proto u nich chybí povědomí, že tyto civilizace mají právo existovat a že si zaslouží empatii. Podle jejich logiky pak nejsou ruské požadavky validní. „Putin vyložil, co si myslí o historii. Je kvůli tomu rozzlobený. Západ mu stále říká: Vaše verze historie je špatná. Takže nemáte právo se zlobit. Už jste se někdy pohádali s někým pro vás důležitým a on vám něco takového udělal? Já jsem to udělal a někdo to udělal mně. Podle mých zkušeností se hádka nevyřeší, naopak se vyostří,“ popisuje Luongo problém. V manželství z toho pak vzniká odcizení, dokonce nenávist. A pokud chce někdo tento vztah spravit, je potřeba začít s nasloucháním a naučit se, jak toto naslouchání myslet vážně.

„Tady právě jsme. Rusové skoncovali s naším vedením. Používáme diplomacii jako základ zrady, nikoliv jako základ pro budoucnost. Považují nás za upadající říši, za civilizaci, která na dlouhé dějinné čáře selhala, protože jsme přijali cynismus a dovolili, aby náš svět řídili násilníci a zvrhlíci,“ vysvětluje Luongo a dodává, že proto žádná diplomacie na úrovni hlav státu nefunguje. „Jde o spor dvou lidí, z nichž jeden nechce mít s tím druhým nic společného (Západ), zatímco druhý trvá na tom, že ať ten druhý udělá cokoli, oni přežijí (Rusko),“ popsal situaci.

To Putin řekl. A teď je to na nás

„S těmito argumenty přišel Putin na rozhovor. Pečlivě ji vyložil, abychom si je my, lidé na Západě, mohli prohlédnout. Carlson se ho pokusil peskovat za to, že nejedná s prezidentem Bidenem a nezahájil jednání, a Putin ho správně uvedl na pravou míru.

Komu může zavolat a s kým může mluvit? Kdo má politickou, nebo dokonce morální autoritu k jednání? Je vůbec na naší straně někdo ochotný vyjednávat? Dal jasně najevo, že je otevřený tomu, aby mu někdo zavolal. Nadále si uchovává naději, protože, jak řekl: Přestaňte dodávat zbraně a tato válka skončí za několik týdnů.

A pokud je vaší okamžitou reakcí: No, Vladimire, můžeš prostě odejít z Ukrajiny..., pak jste součástí problému, protože se ani nesnažíte naslouchat. Protože tato válka je teď v našich rukou. K nám Putin promlouval prostřednictvím Tuckera Carlsona,“ uvádí Luongo a na samotný závěr dodává: „Strůjci této války nás přivedli do nebezpečného okamžiku. Putin nemusí napadnout Polsko nebo Německo, aby porazil Západ. Jediné, co musí on a Rusko udělat, je přežít náš kolektivní vztek. Naši vůdci nás ve snaze porazit Rusko přivádějí na mizinu, jak zdůraznil. Pokud chcete mír, vypořádejte se s fakty této války tím, že uznáte pocity lidí na druhé straně a zároveň skutečně prozkoumáte své vlastní. Ať tak či onak, historie nebude nikoho z nás soudit vlídně.“

