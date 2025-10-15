Kubalčík (KONS): Rukojmí jsou doma, výsledky mluví za vše

Odhodlání současné representace Státu Izrael nepolevit v silném tlaku na teroristické hnutí Hamás bylo vystaveno velmi náročným zkouškám - jak z vnějšku, tak zevnitř. Díky schopnostem a nasazení IDF však byli teroristé přinuceni jednat, a to navzdory tomu, že se dlouhodobě těšili silné mezinárodní podpoře - k naší nelibosti i ze strany některých spojenců České republiky, což je ostudné.
Nesmíme konečně zapomenout na významný příspěvek administrativy presidenta USA D. Trumpa, jehož diplomatická aktivita zřejmě znamenala rozhodující přínos.
Těšíme se spolu s rodinami rukojmích, ke kterým se vrátili živí, truchlíme s těmi, jejichž blízké bude třeba pohřbít, gratulujeme všem, kteří se zasazovali o jejich návrat a přejeme mír Izraeli i všem jeho sousedům.
autor: PV