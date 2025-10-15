Kubalčík (KONS): Rukojmí jsou doma, výsledky mluví za vše

15.10.2025 15:02 | Komentář

Prohlášení k situaci v Gaze.

Kubalčík (KONS): Rukojmí jsou doma, výsledky mluví za vše
Foto: Redakce
Popisek: Logo Konzervativní strany

Odhodlání současné representace Státu Izrael nepolevit v silném tlaku na teroristické hnutí Hamás bylo vystaveno velmi náročným zkouškám - jak z vnějšku, tak zevnitř. Díky schopnostem a nasazení IDF však byli teroristé přinuceni jednat, a to navzdory tomu, že se dlouhodobě těšili silné mezinárodní podpoře - k naší nelibosti i ze strany některých spojenců České republiky, což je ostudné.

Nesmíme konečně zapomenout na významný příspěvek administrativy presidenta USA D. Trumpa, jehož diplomatická aktivita zřejmě znamenala rozhodující přínos.

Těšíme se spolu s rodinami rukojmích, ke kterým se vrátili živí, truchlíme s těmi, jejichž blízké bude třeba pohřbít, gratulujeme všem, kteří se zasazovali o jejich návrat a přejeme mír Izraeli i všem jeho sousedům.

Psali jsme:

Hřib (Piráti): Vláda Čapího a Orlího hnízda nechce, abychom jí koukali pod prsty
Piráti se zlobí, nemají funkce. Schillerová: Říkají, že jim jde o práci, ne
„Cosi jí podstrčili, rychle to šlo ven.“ Nová vlna kolem Turka i redaktorky
Fiala to chce „hodit“ na Babiše. Kovanda k chybějícímu návrhu rozpočtu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KONS , Kubalčík

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zasloužil by si Donald Trump Nobelovu cenu míru?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Elektro automobily

Že jsou předražené se shodneme. Ale co s tím? To, že to jako politik budete jen říkat je podle mě žalostně málo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Lidé s poruchami učení mají kratší životLidé s poruchami učení mají kratší život Domácí lék na vysokou hladinu cholesteroluDomácí lék na vysokou hladinu cholesterolu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kubalčík (KONS): Rukojmí jsou doma, výsledky mluví za vše

15:02 Kubalčík (KONS): Rukojmí jsou doma, výsledky mluví za vše

Prohlášení k situaci v Gaze.