Libor Vondráček: Australský model je klíčem k řešení nelegální migrace v Evropě

„Každou chvíli nějaký útok nožem v západní Evropě je jasný důsledek nezvládnuté nelegální a masové migrace,“ uvedl Vondráček v reakci na poslední tragické události v německém Solingenu, kde během městských slavností došlo k brutálnímu útoku nožem s několika mrtvými a zraněnými.

Vondráček je dlouhodobým zastáncem tvrdého postupu proti nelegální migraci a jako příklad uvádí právě Austrálii. „Existuje řešení, jak tomu zabránit, a najdeme ho dokonce v tzv. civilizovaném světě – v Austrálii. Už roky volám po australském řešení nelegální migrace,“ říká předseda Svobodných, který považuje australský model za efektivní a osvědčený způsob, jak chránit hranice a zabránit podobným incidentům.

Podle Vondráčka by Evropa měla využít aktuální situace a inspirovat se tímto přístupem. Zmiňuje například odstoupení Británie od plánu deportace do Rwandy, což podle něj otevírá cestu pro širší evropskou spolupráci na podobných projektech. „Penězi, které již investovala Británie do reálného řešení nelegální migrace ve Rwandě, by byly jednou z mála smysluplných společných unijních investic,“ dodává Vondráček.

Vondráček dále navrhuje, aby Evropská unie společně zainvestovala do posílení hraniční stráže a přistoupila k nekompromisnímu deportování nelegálních migrantů podle australského vzoru. „Nelegální migranty, kteří si troufnou překračovat takto střežené hranice, je nutné nekompromisně deportovat po vzoru Austrálie a třeba i jinam než jen do Rwandy,“ navrhuje Vondráček a dodává, že jedině tak se podaří migranty i pašeráky donutit, aby respektovali evropská pravidla.

Závěrem Vondráček zdůrazňuje, že takový přístup by nejen zvýšil bezpečnost v Evropě, ale také snížil náklady na boj s nelegální migrací a pašeráky. „V konečném důsledku budou náklady na bezpečnost v Evropě i samotný boj s nelegální migrací a pašeráky řádově menší než podle plánu otravného paktu. A tento problém reálně vyřešíme, tak jak se to povedlo Austrálii,“ uzavírá Libor Vondráček.

Tento komentář předsedy Svobodných přichází v době, kdy Evropa stále čelí výzvám spojeným s nelegální migrací a bezpečností svých občanů, což z něj činí aktuální téma nejen pro politické debaty, ale i pro širší veřejnost.