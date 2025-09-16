Libor Vondráček: Referendum je prý nebezpečné, kdy pro ně budou nebezpečné volby?

„Základem bezpečnostní koncepce je vlastenectví. Pokud bude národ vnitřně rozdělený, neochrání ho ani ta nejdražší armáda,“ připomněl Libor Vondráček v momentě, kdy ostatní diskutující sklouzávali do výčtu technických detailů a procent výdajů na obranu.
Jeho poznámka padla v době, kdy se debata točila kolem nedávného incidentu s drony v Polsku – incidentu, který vláda i média interpretují jako přímou hrozbu. Jenže právě tady Vondráček upozornil na jinou hrozbu – erozi důvěry mezi občany a státem, kterou nelze vyřešit tanky ani nákupy techniky.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Libor Vondráček svým vystoupením připomněl, že žádná obranná strategie nebude funkční, pokud nebude stát budovat důvěru lidí a vztah ke svobodě, k vlastní zemi a ke spravedlnosti. Podle něj je právě tento vztah mnohem důležitější než plnění arbitrárně stanovených procent výdajů na obranu vůči HDP.
Když přišla řeč na vztah České republiky k Evropské unii a k Severoatlantické alianci, Matěj Hlavatý z hnutí STAN neváhal obvinit SPD – a tím i přidruženého kandidáta Libora Vondráčka – z podkopávání aliančních závazků. Vondráček však odmítl, že by on nebo jeho hnutí chtěli z NATO či z EU odejít silou či bez přemýšlení. Jeho postoj byl jiný – demokratický: „Referendum není hrozba. Je to nástroj. My nechceme odejít silou. Ale lidé mají právo rozhodnout o své budoucnosti. Když premiér říká, že referendum je nebezpečné, tak já se ptám: Co bude další? Řekne, že nebezpečné jsou volby?“
Vondráček zdůraznil, že v tuto chvíli by vystoupení z NATO nepodpořil, protože „naše armáda není připravena se obejít bez spojenců“. Zároveň ale dodal, že v otázce Evropské unie by považoval za vítězství, pokud by se Česko vydalo cestou států sdružených v EFTA – Evropském sdružení volného obchodu.
Zatímco kandidát hnutí ANO Samuel Zabolotný sebevědomě hovořil o sestavení jednobarevné vlády, která občanům přinese byt, příspěvky a 50tisícové nástupní platy pro vojáky, Libor Vondráček ho okamžitě usadil: „Mě mrzí, že žádáte občany o většinu pro jednobarevnou vládu, ale zároveň se bojíte dát jim možnost rozhodovat v referendu. To je přece zásadní rozpor.“
Oproti slibům o růstu a dotacích nabídl Libor Vondráček jinou vizi: zdravý, svobodný stát, který se nesnaží lidem řídit život shora, ale nechává je dýchat.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Výborný