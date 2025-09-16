Libor Vondráček: Referendum je prý nebezpečné, kdy pro ně budou nebezpečné volby?

Když CNN Prima News pozvala k televizní diskusi mladé kandidáty do Poslanecké sněmovny z jednotlivých politických stran, hned v úvodu označila moderátorka Terezie Tománková předsedu Svobodných Libora Vondráčka, který letos kandiduje jako lídr SPD v Jihočeském kraji, za politického matadora. A její slova potvrdil i průběh debaty. Zatímco ostatní účastníci se drželi v mantinelech stranických programů a předvolebních slibů, Vondráček s precizností rozkrýval podstatu toho, co podle něj české politice schází. A především, co český občan ve skutečnosti potřebuje.

Libor Vondráček: Referendum je prý nebezpečné, kdy pro ně budou nebezpečné volby?
„Základem bezpečnostní koncepce je vlastenectví. Pokud bude národ vnitřně rozdělený, neochrání ho ani ta nejdražší armáda,“ připomněl Libor Vondráček v momentě, kdy ostatní diskutující sklouzávali do výčtu technických detailů a procent výdajů na obranu.

Jeho poznámka padla v době, kdy se debata točila kolem nedávného incidentu s drony v Polsku – incidentu, který vláda i média interpretují jako přímou hrozbu. Jenže právě tady Vondráček upozornil na jinou hrozbu – erozi důvěry mezi občany a státem, kterou nelze vyřešit tanky ani nákupy techniky.

Vondráček nešetřil kritikou na adresu státních výdajů, především pak výsměšného náborového webu Armády ČR, který podle dostupných informací stál 99 milionů korun. „Ten web je tak jednoduchý, že by ho dnes umělá inteligence vyrobila za pár desítek minut. Přesto se za něj vyhodilo skoro sto milionů. A přitom reálný počet bojeschopných vojáků klesá,“ řekl doslova a tím rozvířil ticho ve studiu.

Libor Vondráček svým vystoupením připomněl, že žádná obranná strategie nebude funkční, pokud nebude stát budovat důvěru lidí a vztah ke svobodě, k vlastní zemi a ke spravedlnosti. Podle něj je právě tento vztah mnohem důležitější než plnění arbitrárně stanovených procent výdajů na obranu vůči HDP.

Když přišla řeč na vztah České republiky k Evropské unii a k Severoatlantické alianci, Matěj Hlavatý z hnutí STAN neváhal obvinit SPD – a tím i přidruženého kandidáta Libora Vondráčka – z podkopávání aliančních závazků. Vondráček však odmítl, že by on nebo jeho hnutí chtěli z NATO či z EU odejít silou či bez přemýšlení. Jeho postoj byl jiný – demokratický: „Referendum není hrozba. Je to nástroj. My nechceme odejít silou. Ale lidé mají právo rozhodnout o své budoucnosti. Když premiér říká, že referendum je nebezpečné, tak já se ptám: Co bude další? Řekne, že nebezpečné jsou volby?“

Vondráček zdůraznil, že v tuto chvíli by vystoupení z NATO nepodpořil, protože „naše armáda není připravena se obejít bez spojenců“. Zároveň ale dodal, že v otázce Evropské unie by považoval za vítězství, pokud by se Česko vydalo cestou států sdružených v EFTA – Evropském sdružení volného obchodu.

Zatímco kandidát hnutí ANO Samuel Zabolotný sebevědomě hovořil o sestavení jednobarevné vlády, která občanům přinese byt, příspěvky a 50tisícové nástupní platy pro vojáky, Libor Vondráček ho okamžitě usadil: „Mě mrzí, že žádáte občany o většinu pro jednobarevnou vládu, ale zároveň se bojíte dát jim možnost rozhodovat v referendu. To je přece zásadní rozpor.“

Oproti slibům o růstu a dotacích nabídl Libor Vondráček jinou vizi: zdravý, svobodný stát, který se nesnaží lidem řídit život shora, ale nechává je dýchat.

autor: Karel Výborný

