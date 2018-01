Lidé mají sedm dní na zpochybnění voleb prezidenta

Také letos musel Zemanův rival Jiří Drahoš čelit tvrzením, podle nichž za minulého režimu spolupracoval s komunistickou tajnou policií nebo schvaluje nelegální migraci.

Volební stížnost může podat každý volič, kandidát nebo jeho navrhovatel. Důvodem pro podání je takové porušení pravidel stanovených volebním zákonem, které by mohlo ovlivnit výsledek volby prezidenta. Kdyby NSS návrhu na prohlášení neplatnosti volby hlavy státu vyhověl, mohl by podle zákona nařídit opakování celých prezidentských voleb, do nichž by se mohli zapojit i noví kandidáti, nebo jen některých částí dosavadního volebního procesu.