Lidé už nechtějí Ukrajinu. Polské vedení má obavy

15.09.2025 7:20 | Zprávy

Polský premiér Donald Tusk varoval před sílícími proruskými náladami. Vyzval politiky, aby je zastavili jako zkoušku vlastenectví a vyspělosti.

Lidé už nechtějí Ukrajinu. Polské vedení má obavy
Foto: commons.wikimedia.org/Andrzej Barabasz
Popisek: Donald Tusk

„Rostou proruské nálady a nechuť vůči bojující Ukrajině, které Kreml vytváří na základě skutečných obav a emocí,“ uvedl na platformě X polský premiér a zdůraznil, že úkolem politiků není tyto nálady podporovat, ale zastavit je.

„Je to zkouška vlastenectví a vyspělosti celé polské politické třídy,“ dodal Tusk.

Podle jednoho z posledních průzkumů veřejného mínění z přelomu srpna a září od Social Changes poll pro server wPolityce.pl v Polsku dominuje pravicová strana Právo a spravedlnost (PiS) s 36 % voličské podpory. Hnutí Občanská koalice (KO) premiéra Donalda Tuska je na místě druhém s 30,9 % a na místě třetím s 11,6 % stoupla pravicová Konfederace.

Minulý týden muselo Polsko sestřelit ruské drony ve svém vzdušném prostoru. Donald Tusk označil incident za nejvážnější přiblížení k otevřenému konfliktu od druhé světové války, ale zároveň zdůraznil, že Polsko není na prahu války.

Do operace se podle agentury Reuters zapojily polské F-16, nizozemské F-35, italské AWACS i letouny NATO. Moskva odmítla odpovědnost za incident.

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski označil nedávné vniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru za pokus Kremlu testovat reakce NATO.

„Zajímavé je, že všechny (drony) byly nefunkční, což mi naznačuje, že Rusko se nás snažilo otestovat, aniž by zahájilo válku,“ uvedl Sikorski pro deník The Guardian.

Zároveň Sikorski odmítl tvrzení, že polská obrana selhala. Po zasedání bezpečnostní rady státu pak premiér Tusk oznámil, že Polsko bude čerpat zkušenosti od Ukrajiny v oblasti sestřelování ruských dronů, protože její armáda má nejlepší znalosti z bojiště. Jednání se podle serveru Euronews mělo týkat i ruské propagandy a jejího vlivu na polské vnitřní záležitosti.

Psali jsme:

Vykulené oči Rakušana. Zeman ťal do živého
„Pan prezident nemá rád změny režimu.“ Svatopluk chystá věc na Petra Pavla
Žádné komunisty. Ani Hřiba. Turek u Moravce vytáčel levici
Vladimír Ustyanovič: Průhledná provokace aneb Gliwice 2

 

Zdroje:

https://t.co/6cIi5gQcMm

https://t.co/WMMN58m6v6

https://twitter.com/donaldtusk/status/1967176203447701546?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/EuropeElects/status/1967291410085728701?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.euronews.com/2025/09/12/russian-drone-incursion-is-a-threat-to-europe-says-polish-pm-tusk

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/poland-downs-drones-its-airspace-becoming-first-nato-member-fire-during-war-2025-09-10/

https://www.theguardian.com/world/2025/sep/14/russian-drone-incursion-poland-nato-ukraine-europe

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Polsko , průzkum , Rusko , Tusk , zahraničí , drony

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Myslíte si, že proruské postoje mohou ohrozit podporu Ukrajiny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Alena Kratochvílová

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

To jako vážně?

Myslíte, že o tom, kdo by měl být premiér má rozhodovat nějaký posudek? A co volby a lidi? Berete jejich rozhodnutí vůbec vážně? Jestli politik může kandidovat, proč by nemohl být pak ministr, premiér nebo třeba prezident? Děkuji za odpověď

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Přirovnání Ukrajiny k Československu roku 1938 dopadlo velmi zle

8:05 Přirovnání Ukrajiny k Československu roku 1938 dopadlo velmi zle

V nedávném rozhovoru pro německou RND vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní po…