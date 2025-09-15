Lidé už nechtějí Ukrajinu. Polské vedení má obavy

„Rostou proruské nálady a nechuť vůči bojující Ukrajině, které Kreml vytváří na základě skutečných obav a emocí,“ uvedl na platformě X polský premiér a zdůraznil, že úkolem politiků není tyto nálady podporovat, ale zastavit je.
„Je to zkouška vlastenectví a vyspělosti celé polské politické třídy,“ dodal Tusk.
Narasta fala prorosyjskich nastrojów i niechęci do walczącej Ukrainy, kreowanych przez Kreml na bazie autentycznych lęków i emocji. Rolą polityków jest zatrzymanie tej fali, nie płynięcie na niej. To test na patriotyzm i dojrzałość całej polskiej klasy politycznej.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 14, 2025
Podle jednoho z posledních průzkumů veřejného mínění z přelomu srpna a září od Social Changes poll pro server wPolityce.pl v Polsku dominuje pravicová strana Právo a spravedlnost (PiS) s 36 % voličské podpory. Hnutí Občanská koalice (KO) premiéra Donalda Tuska je na místě druhém s 30,9 % a na místě třetím s 11,6 % stoupla pravicová Konfederace.
Poland, Social Changes poll:— Europe Elects (@EuropeElects) September 14, 2025
PiS-ECR: 36%
KO-EPP|RE|G/EFA: 31%
Kon-ESN|PfE: 12%
Lewica-S&D: 6%
PSL-EPP: 5%
KKP-NI: 4%
Razem-LEFT: 3%
PL2050-RE: 3%
Fieldwork: 29 August - 05 September 2025
Sample size: 1,000
? https://t.co/WMMN58m6v6 pic.twitter.com/6cIi5gQcMm
Minulý týden muselo Polsko sestřelit ruské drony ve svém vzdušném prostoru. Donald Tusk označil incident za nejvážnější přiblížení k otevřenému konfliktu od druhé světové války, ale zároveň zdůraznil, že Polsko není na prahu války.
Do operace se podle agentury Reuters zapojily polské F-16, nizozemské F-35, italské AWACS i letouny NATO. Moskva odmítla odpovědnost za incident.
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski označil nedávné vniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru za pokus Kremlu testovat reakce NATO.
„Zajímavé je, že všechny (drony) byly nefunkční, což mi naznačuje, že Rusko se nás snažilo otestovat, aniž by zahájilo válku,“ uvedl Sikorski pro deník The Guardian.
Zároveň Sikorski odmítl tvrzení, že polská obrana selhala. Po zasedání bezpečnostní rady státu pak premiér Tusk oznámil, že Polsko bude čerpat zkušenosti od Ukrajiny v oblasti sestřelování ruských dronů, protože její armáda má nejlepší znalosti z bojiště. Jednání se podle serveru Euronews mělo týkat i ruské propagandy a jejího vlivu na polské vnitřní záležitosti.
autor: Alena Kratochvílová
