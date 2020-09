Lidé v karanténě kvůli covidu-19 mohou dnes hlasovat z auta

reklama

Stanoviště budou otevřena od 07:00 do 15:00. Kdo by hlasování z auta nemohl využít a musí zůstat doma, může si vyžádat speciální volební komisi.

Zvláštními způsoby hlasování bude moci podle ministerstva vnitra odvolit zhruba 16.000 českých voličů, kteří jsou kvůli nemoci covid-19 v karanténě nebo izolaci. „Zdvojnásobili jsme kapacitu, na drive-inech budou moci projíždět dvě auta zároveň. Odvolí i ti, kteří by to například kvůli koloně vozidel nestíhali do 15:00,“ uvedl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Speciálních komisí, které budou za voliči chodit domů, bude místo plánovaných 78 nakonec 156, dodal Mlsna.

Lidé, kteří se rozhodnou využít hlasování z auta, by si kromě občanského průkazu měli vzít sebou potvrzení od lékaře či hygienika o nařízené karanténě, případně i hlasovací lístek vybraného krajského uskupení, případně i senátního kandidáta. Na krajském volebním lístku mohou kroužkem u pořadového čísla označit až čtyři preferované kandidáty. Na drive-in stanovišti nejprve prokážou svou totožnost, poté zajedou do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde vybraný lístek vloží do obdržené obálky a tu pak vhodí do volební schránky.

O hlasování do speciální volební schránky budou moci lidé v karanténě požádat svůj krajský úřad na speciální telefonní lince. Její číslo a termín, do kdy se nahlásit, naleznou na webových stránkách svého kraje. Učinit by tak podle vnitra měli do čtvrtečních 20:00.

Lidé v sociálních zařízeních, která byla kvůli koronaviru uzavřena, navštíví speciální volební komise ve čtvrtek nebo v pátek. Pro ostatní voliče včetně těch v karanténě, kteří budou hlasovat do běžných i speciálních přenosných schránek, bude připraveno hlasování standardně v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00.

