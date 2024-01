Lidem se lže! Roman Šmucler odkryl skutečný stav českého zdravotnictví

Šéf České stomatologické komory Roman Šmucler se v rozhovoru pro Rádio Prostor rozhovořil o stavu českého veřejného zdravotnictví. Politici lidem lžou, když neustále tvrdí, že máme nejlepší veřejné zdravotnictví. To ve srovnání s Německem a Rakouskem nefunguje prý ani omylem. Z politických důvodů se podle Šmuclera také přesměrovávají peníze zbytečně do nemocnic, jenom aby se vyhovělo požadavkům z Bruselu.

reklama

„Všichni politici před volbami slibují babičkám, že budou mít stomatologa, ale na to pak kašlou. Co je důležité před příštími volbami, si někde střihnout pásku a otevřít novou kapacitu,“ uvedl Šmucler v Rádio Prostor, že z politických důvodů se přesměrovávají peníze zbytečně do nemocnic místo pro stomatology a jejich pacienty, kteří je potřebují.

„Teď už se zase dalo 54 miliard do investic do nemocnic, do stomatologie samozřejmě ani koruna. Nejenomže se 54 miliard utratilo někde smysluplně a někde úplně nesmysluplně. Na Ministerstvu zdravotnictví říkají, že nám musejí vzít peníze, protože v té a v té obci se zase postavil nový nemocniční blok. My víme, že je úplně nesmyslný, ale šla tam miliarda z evropských fondů. A aby se udržela udržitelnost a v Bruselu se na nás nezlobili, tak my tam musíme ten velký počet doktorů zajistit.

Čili tady v Praze se pořád něco staví, ale já jsem neviděl, že by se něco bouralo. Průměrné stáří nemocnic je tu 300 let, jsou naprosto nekoncepční. Kolik jenom v Praze slouží kožních lékařů a jiných...,“ dodává stomatolog Šmucler v pořadu Prostor pro dva.

Fotogalerie: - Zeman na semináři

Anketa Oceňujete, že Vít Rakušan šel v Karviné diskutovat do hospody? Oceňuji 4% Neoceňuji 93% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 17350 lidí

Politici podle něj klamou lidi, když jim tvrdí, že naše veřejné zdravotnictví je nejlepší. „Naše zdravotnictví – to se shodneme s řediteli nemocnic. Opravdu ve srovnání s Německem a Rakouskem nefunguje ani omylem. Tady je takový podvod na lidi, že se jim pořád ukazuje nemocnice na kraji města a říká se, jak je to tu dobré,“ pozastavuje se stomatolog.

„Myslím si, že Češi nejsou pitomci, že pitomce z nich dělají politici z úplně ryzího kariérismu. Někdo jenom musí lidem říkat pravdu a oni musejí cítit, že tu opravdu o ty lidi jde,“ dodává Šmucler.

Dobrým ministrem zdravotnictví podle něj byl Adam Vojtěch. „Byl to pacient, ne lékař, díval se na problémy zdravotnictví úplně jiným pohledem než ti, kdo jen vidí rozpočet 700 miliard korun a to, jak jej rozdělit,“ uvedl šéf České stomatologické komory.

Psali jsme: Roman Šmucler: „Vláda nemá na 50 % ani naději.“ A srovnání, které si Fiala za rámeček nedá Něco jako když umřel Václav Havel... Docent Šmucler o zvláštním předvánočním smutku Zítra státní smutek. „Je to dobře,“ zazněla pochvala. Podle docenta Šmuclera je čas se zamyslet 200 Kč za nic? Drzost! Shodli se všichni, akorát Nerudová si vymyslela extra důvod

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE