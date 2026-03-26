Lidová fronta za Svěráka. Klaus pocítil hněv

26.03.2026 17:32 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Bývalý prezident Václav Klaus kritizoval herce a dramatika Zdeňka Svěráka, kterého označil za „symbol komunistického režimu“. Klausova slova vyvolala vlnu reakcí. Zatímco politici v čele s Janem Jakobem (TOP 09) připomínají Klausovu vlastní minulost, osobnosti jako novinář Marek Wollner či finančník Jiří Lobkowicz se Svěráka zastávají jako morálního pilíře české kultury.

Exprezident Václav Klaus poskytl rozhovor pro ParlamentníListy.cz. Pochválil v něm ministra zahraničí Petra Macinku, který se v diplomacii „pohybuje jako ryba ve vodě“. A vrátil se k sobotní akci spolku Milion chvilek, který si za hlavní tvář svého protestu vybral herce Zdeňka Svěráka. Známý divadelník byl podle Klause symbolem komunistického režimu, z něhož profitoval.

„Ano, někteří řeknou, že je to vtípek, protože režim nejvíc reprezentoval Husák a další, jenže ti byli mimo náš obzor. Věděli jsme, že na Husáka nemůžeme dosáhnout a zítra ho svrhnout. Pro nás byl symbolem a nepřítelem člověk, který se velmi výrazně promenoval v kultuře. Nešlo o nějakou hlubokou kulturu, ale jakousi popkulturu. Svěrákové byli vždycky popkultura a my, kteří jsme milovali filmové kluby, jsme žádného Svěráka nikdy nesledovali. Skutečnost, že se tento člověk odváží být tváří Milionu chvilek na pražské Letné, to je pro mě opravdu smutné,“ sdělila bývalá hlava státu.

Wollner: Klaus už si to asi moc nepamatuje

Reakce na Klausova příkrá slova na sebe nenechaly dlouho čekat. „Teď zase vylézají tihle lidé, aby se trefovali do Zdeňka Svěráka. Václav Klaus, Petr Macinka – jedna líheň. Zrovna Klaus, který v německé televizi vychvaloval komunistický režim, a Macinka, co nominoval agenta StB, by měli mlčet. A že nechápou Svěrákův humor? Nedivím se,“ napsal na síti X Jan Jakob, předseda poslaneckého klubu TOP 09.

 

 

Vyjádřil se také novinář Marek Wollner. „Vidíte, a já si myslel, že symbolem komunistického režimu byl Husák, Jakeš, Štěpán a takoví soudruzi. Ale Václav Klaus už si to asi moc nepamatuje, tak si myslí, že symbolem toho režimu byl Zdeněk Svěrák, jehož komedie z té doby jsou pořád vtipné, nadčasové, nezasviněné propagandou, takže se na ně člověk i po těch letech může s chutí koukat. Zato na to, co se stalo z Klause, se už koukat fakt nedá,“ publikoval na síti X.

 

 

Lobkowicz: Hlas ruských zájmů

Finančník a politik Jiří Lobkowicz zveřejnil delší komentář, který nadepsal: „Svěrák je symbolem české kultury. Klaus se stal symbolem arogance a cynismu.“

 

 

Uvádí v něm, že výrok Václava Klause o Zdeňku Svěrákovi není jen historicky pokřivený, ale především morálně pokleslý. Označit člověka, který po roce 1989 dlouhodobě podporuje demokracii, občanskou společnost a veřejný prostor, za „symbol komunistického režimu“, vypovídá mnohem více o Klausovi než o Svěrákovi. 

„Klaus se stylizuje do role jakéhosi disidenta kultury, ale realita je jiná. Zatímco lidé jako Svěrák dělali kulturu, divadlo, filmy a snažili se v nesvobodné době vytvářet alespoň nějaký prostor pro normální život, Klaus byl prognostik v prognostickém ústavu – elitní instituci režimu, kam se obyčejní lidé ani nepřiblížili. Moralizování o tom, kdo byl symbolem režimu, od člověka, který byl součástí jeho ekonomické elity, působí absurdně,“ pustil se Lobkowicz do bývalého prezidenta.

Je podle něj navíc příznačné, že Klaus dnes útočí právě na lidi, kteří vystupují na demonstracích na obranu demokracie, médií a západní orientace země. „Klaus dlouhodobě relativizuje ruskou politiku, útočí na Evropskou unii, zpochybňuje klimatickou vědu, opakuje narativy, které se velmi nápadně shodují s ruskou propagandou. Proto není divu, že mnoho lidí ho dnes vnímá spíše jako hlas ruských zájmů než jako bývalého českého prezidenta,“ soudí šlechtic.

Klausův výrok o Svěrákovi tak podle něj není historická analýza, ale politický útok. „Je to typická klausovská taktika: místo argumentů diskreditovat osobu, místo debaty vyvolat kulturní válku, místo řešení problémů společnosti hledat nepřátele mezi herci, studenty nebo občanskými iniciativami,“ soudí Lobkowicz.

Zdeněk Svěrák podle jeho soudu pro tuto zemi něco vytvořil – filmy, divadlo, písně, humor, jazyk, kulturu. Václav Klaus po sobě zanechal rozdělenou společnost, kupónovou privatizaci s obrovskými tunely, amnestii pro ekonomické zločiny a dnes hlavně permanentní útok na vše, co drží Českou republiku v západním demokratickém prostoru.

„Pokud chce Klaus mluvit o symbolech, měl by si uvědomit jednu věc: Svěrák je pro mnoho lidí symbolem české kultury. Klaus se pro mnoho lidí stal symbolem cynismu, arogance a politiky, která tuto zemi morálně i politicky posouvala směrem na Východ. A to je možná důvod, proč ho tak rozčilují statisíce lidí na Letné. Protože nepředstavují svět, ve kterém by jeho politika měla budoucnost,“ uzavřel svůj komentář.

Novinář Alexandr Mitrofanov se podivuje: „Proč se tolik lidí věnuje Klausovi, který závidí panu Svěrákovi?“

 

 

A přidal vlastní názor: „Pan Svěrák je symbolem toho nejlepšího v Česku. Klaus je symbolem toho nejubožejšího v Česku. Orel much nelapá.“

Novinář Petr Fischer se vyjádřil lapidárně, ale také velmi vulgárně: „Svěráka nemusím v mnoha polohách, ale tady nelze než říct – Klaus je čurák!“

 

 

