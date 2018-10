Lidovci musí pokračovat v tom, co začal Bělobrádek, řekl v rádiu Bartošek. V čele Senátu by nejradši viděl Hampla

Hostem úterních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byl Jan Bartošek (KDU-ČSL), který prohlásil, že se bude příští rok ucházet o post předsedy lidovců. Jak by chtěl partaj proměnit? A co si myslí o hojně probírané Istanbulské úmluvě? Nahlédněte.

Na úvod prozradil, že neví, zda půjde 28. října na Hrad na oslavy stých narozenin republiky. „Zda půjdu večer, jsem se ještě nerozhodl. Je to z toho důvodu, že pan prezident byl velmi vulgární při vyjadřování pro Český rozhlas,“ vysvětlil Bartošek s tím, že ctí úřad prezidenta, ale Zeman se někdy vyjadřuje v rozporu se svou funkcí. „Je to pro mě složitá otázka, protože sto let republiky je jenom jednou, ale jestli je pravda, že někteří kolegové poslanci či profesoři nedostali pozvánku, tak to podle mě není správné. Není správné dělit profesory na oblíbené a neoblíbené,“ posteskl si host. „Někteří kolegové (poslanci) říkají, že pozvánku na Hrad nedostali,“ doplnil ještě.

Poté se věnoval volbám do Senátu. Osobně byl prý zklamán z toho, že lidovci udrželi dva kandidáty ze tří. Osobně doufal, že KDU-ČSL posílí ještě víc. Teď je připraven ctít rozhodnutí nejsilnějšího senátorského klubu, který si rozhodne o tom, koho nominuje na předsedu horní komory. Osobně by byl rád, kdyby se předsedou Senátu stal Václav Hampl, ale je si vědom toho, že lidovci teď nehrají prim.

Následně přešel k tomu, jak by chtěl lidovce proměnit. Odmítl, že by KDU-ČSL byla jen konzervativně-křesťanskou stranou. „Je přece normální, že se nekrade, že ctíme své rodiče i svého partnera. To jsou hodnoty, se kterými jdeme do voleb,“ prohlásil. Lidovci podle jeho názoru posílí, pokud budou po celé čtyři roky debatovat s voliči a ukazovat jim, že za sebou mají konkrétní práci pro občany v konkrétních projektech.

„Je třeba navázat na to dobré, co udělal Pavel Bělobrádek, a pokračovat v tom. Myslím si, že velký potenciál máme v mladých lidech,“ konstatoval Bartošek. Vyhýbal se však otázce, zda by bylo vhodné výrazněji spolupracovat s hnutím STAN či s TOP 09. „Tak, jak já vnímám situaci v KDU-ČSL nyní, tak tam přílišná chuť k hlubší spolupráci není,“ prozradil. Může se ale také stát, že lidovci budou s někým spolupracovat. Záleží, jak se rozhodne většina straníků. „Můj jasný názor je takový, že musíme posilovat primárně značku KDU-ČSL. Myslím si, že strana se stoletou tradicí má budoucnost,“ řekl.

Pár slov padlo i k Jiřímu Čunkovi. Bartošek připomněl, že když zlínský hejtman měřil síly ve volbě s Pavlem Bělobrádkem, nedosáhl příliš velkého úspěchu. Bělobrádek jasně vyhrál. Bartošek však jedním dechem dodal, že Čunek je zkušený politik, kterému je třeba naslouchat. Bartošek se s ním však rozchází např. v pohledu na možnou spolupráci lidovců s hnutím ANO Andreje Babiše. Babišovo trestní stíhání je pro Bartoška překážkou k užší spolupráci.

Než se rozloučil s posluchači, vyjádřil se i k tzv. Istanbulské úmluvě, která má ženy více chránit proti násilí.

„Pokud je pravda to, jak říkají někteří právníci, že nebude stanoven otec a matka, ale otec 1 a rodič 2, a pokud je pravda, že si dítě bude moct samo určit pohlaví v jistém věku, tak to je pro mě problém. Pro mě vždy rodiče budou otec a matka, kluk bude kluk a dívka bude dívka. To jsou důvody, proč bych byl připraven Istanbulskou úmluvu nepodpořit,“ prozradil.

A ačkoli zdůraznil, že KDU-ČSL není mluvčí žádné z církví, osobně má za to, že profesor Petr Piťha v kázání proti Istanbulské úmluvě použil příliš silná slova, která by on osobně nepoužil.

autor: mp