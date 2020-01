Lidovecké počty před sjezdem: Nejlépe to má rozehrané Jurečka, hrozí rozkol Čech a Moravy

Po zhruba deseti měsících si KDU-ČSL bude v sobotu znovu volit nového předsedu. Nynější lidovecký šéf Marek Výborný pozici opustí z rodinných důvodů. Kandidáti na jeho nástupce jsou tři: předseda poslaneckého klubu a místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, europoslanec Tomáš Zdechovský a poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. „Ústředním tématem, jež o osobě nového předsedy rozhodne, je přístup k utváření předvolebních koalic do sněmovních voleb, co budou příští rok,“ píše ve svém komentáři pro Lidové Noviny Kateřina Surmanová. Komentátor Martin Zvěřina zase upozorňuje, že pokud se i přes zvolení nového vedení pojede dál ve starých kolejích, zůstane budoucnost strany hodně temná.

Osoba předsedy bude podle Surmanové klíčová, protože se od ní odvine, jestli se lidovci pustí do sněmovních voleb sami za sebe, nebo v předvolební koalici. V prvním kole voleb předsedy lidovců zřejmě nikdo nezíská nadpoloviční většinu a do druhého, rozstřelového, kola postoupí podle zdrojů deníku Jurečka s Bartoškem.

Zdechovský si u moravských delegátů nepomohl nedávným prohlášením, že chce stranu víc otevřít homosexuálním voličům a eliminovat členy partaje, kteří jsou v tomto ohledu zkostnatělí. „Moravští delegáti mají na sněmu většinu, takže na jejich rozhodnutí se bude volba lámat,“ dodává Surmanová.

Favoritem minimálně prvního kola je dle informací LN exministr Jurečka. Poté, co na loňském sněmu prohrál v duelu s Výborným, se stáhl do pozadí. „Přestal komentovat úplně vše, zacílil na oblast, jíž rozumí, a to hodně pomohlo,“ uvedl zdroj blízký vedení strany.

Klíčové budou projevy kandidátů na sněmu. „Ústředním tématem, jež o osobě nového předsedy rozhodne, je přístup k utváření předvolebních koalic do sněmovních voleb, co budou příští rok. V trojdebatě kandidátů se Jurečka jasně vyslovil pro suverénní postup, byl by raději, aby křesťanští demokraté usilovali o přízeň voličů sami za sebe,“ připomíná Surmanová.

„Jurečka vyhraje, ubere-li v odmítání koalic, když je aspoň připustí. Pokud ne, bude výsledek ve druhém kole mezi ním a Bartoškem minimálně mnohem těsnější, nebo kvůli tomu prohraje,“ odhaduje zdroj LN s tím, že do značné míry bude záležet na momentálním rozpoložení delegátů.

Delegáti z Čech jsou naklonění předvolebním koalicím, což je vzhledem k regionálnímu rozložení voličské podpory logické. Jim by předvolební spojení s ODS, případně ještě další stranou, pomohlo k zaplašení rizika propadu pod pětiprocentní hranici, na níž se láme bytí a nebytí ve Sněmovně.

Bartošek a Zdechovský jsou na rozdíl od Jurečky příznivci spojenectví. Jestli funguje, se má prý otestovat letos v podzimních krajských volbách, a kdyby to neslo výsledky, pak by do klání o Sněmovnu vyráželi s partnerem. „Nejhojněji se hovoří o spojení s občanskými demokraty. Mimochodem – ze stejného důvodu bude i ODS bedlivě sledovat, jak volba lidovců dopadne,“ dodává Surmanová.

„Zlínský a Olomoucký kraj si Jurečka může s nejvyšší pravděpodobností odškrtnout jako spojenecké. Na jižní Moravě a Vysočině nemá exministr zemědělství početnou fanouškovskou základnu. Morava by mohla chtít své benefity zpět. V tom má výhodu Jurečka z Olomouckého kraje, Bartošek je Jihočech,“ shrnuje Surmanová, podle které budou rozhodující hlasy delegátů z Moravskoslezského kraje.

Komentátor Zvěřina vyhlídky strany nevidí příliš růžově. Dosluhující předseda Marek Výborný sliboval stranu rozhýbat, a stal se opak, konzervativní struktuře se povedlo eliminovat jakoukoli změnu. „Lidovci neoslovují ani nové voliče. Jako konzervativci čelí obtížnému úkolu, musejí se změnit, nezradit své hodnoty a najít témata, která budou široce přijímána,“ píše.

Připomíná, že nepomůže, když strana vsadí na marketing ve smyslu: Babiš slibuje všechno všem, my voličům řekneme, že největší zlo je Babiš. „To je beznadějné. Potácet se nad pětiprocentní hranicí též nelze do nekonečna, protože v některých volbách prostě neprojdete,“ dodává Zvěřina.

„Ti politici, kteří nedokážou hledět do vzdálenější budoucnosti a vybrat si nějaký směr, jsou odsouzeni k pasivnímu čekání na to, až jim vymře voličstvo. Kdo se spolehne na to, že lid se nasytí populismu a vrátí se ke ‚starým dobrým‘ konzervativcům, páchá politickou sebevraždu,“ varuje na závěr komentátor Zvěřina.

Psali jsme: Jurečka slibuje přídavky za vychované děti. A se Starosty by se do koalice nehrnul Výborný (KDU-ČSL): My křesťanští demokraté, podobně jako Vy, občanští demokraté, chceme změnu Debata o koalicích je předčasná, míní kandidáti na šéfa KDU-ČSL Zdechovský (KDU-ČSL): V Nigérii čelí křesťané genocidě, Evropský parlament vyzval k okamžitému řešení situace



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.