Lipavského tiskovka: Máme tady žhářský útok, možná vede do Ruska

V pondělí zasedá vláda a po jednání tradičně následuje tisková konference v atriu Strakovy akademie.
ODS při prezentaci své stínové vlády ohlásila, že na vládní tiskovku vždy bude reagovat tiskovkou vlastní. Ta se koná v Poslanecké sněmovně, kde ale v pondělí odpoledne mnoho novinářů nebývá.
Nechyběly ale kamery České televize, o které se ve sněmovním atriu také hodně mluvilo. Právě v pondělí totiž vládní koalice oznámila, že předloží návrh, který by odpouštěl koncesionářské poplatky sociálně slabým skupinám, jako jsou důchodci, zdravotně hendikepovaní a nezaopatřené děti. A také koncesionářské poplatky vybírané od firem.
Proti tomu se na tiskovce ohradila členka výboru pro média, poslankyně Lucie Bartošová. Podle ní jde o krok „chaotický, nekoncepční, ale hlavně velmi populistický“.
Připomněla, že koalice původně mluvila o tom, že chce financování veřejnoprávních médií dát pod státní rozpočet. „Dneska se vzbudili a všechno je zase jinak,“ povzdechla si poslankyně.
Podle vyjádření ministra Klempíře i předsedy Poslanecké sněmovny Okamury koalice převedení rozpočtů České televize a Českého rozhlasu pod rozpočet stále připravuje a mělo by platit od začátku příštího roku. Do té doby však chtěl nejslabším sociálním skupinám ulevit.
Poslankyně Bartošová vládě také vytkla, že opět obchází legislativní proces poslaneckým návrhem. „Tento chaotický krok může vést k nestabilitě veřejnoprávních médií,“ varovala.
Nejde přitom podle ní o žádnou drobnou technickou úpravu, obě média podle výpočtů ODS přijdou o 2,7 miliardy korun.
„Tato média často plánují tvorbu na několik let dopředu a tato část veřejnoprávní služby je ohrožena,“ varovala poslankyně ODS.
„Nebudeme mlčet,“ ujistila.
Druhým tématem, které se na opoziční tiskovce probíralo, byl páteční požár průmyslové haly v Pardubicích. Stínový ministr zahraničí Jan Lipavský jej prohlásil za teroristický útok.
„Tyto věci jsme vídali v televizi, ale teď se stávají realitou i zde u nás,“ varoval Lipavský. Stát a společnost musejí reagovat. Bezpečí občanů podle něj nelze podceňovat, což ale současná vláda dělá, když nedává „klíčovým bezpečnostním institucím“ tolik peněz, kolik jim navrhla končící vláda Fialova.
Bezpečnostní komunita podle něj přišla o devět procent rozpočtu, jen samotná BIS o 300 milionů. „Je to právě BIS, která sehrála klíčovou roli při vyšetřování události v Pardubicích,“ podotkl Lipavský.
Mluvil o zanedbaném rozpočtu BIS i o tom, jak je skandální, že premiér osočoval firmy ze zbrojního průmyslu, že něco podcenily.
Pak Lipavský připomněl, že vláda „s velkou slávou“ zrušila koordinátora strategické komunikace na Úřadě vlády a tým KRIT na Ministerstvu vnitra, a zrovna teď bychom tuto strategickou komunikaci státu potřebovali.
„Vláda to podcenila a Andrej Babiš nerozumí bezpečnosti,“ shrnul Lipavský.
Pak připomněl, že v úterý to bude sto dnů, co je vláda u moci. „A bude to taky 100 dnů, co kabinet nezavedl vízovou povinnost pro ruské diplomaty z jiných členských zemí EU,“ připomněl.
Návrh, který by reagoval na novou evropskou legislativu, prý měl Lipavský jako končící ministr zahraničí připravený, ale už se nestihl přijmout.
„Máme tady žhářský útok, možná vede do Ruska, vláda má ruce v klíně a ruští diplomaté si k nám chodí jako do supermarketu,“ uzavřel.
Tím hodil narážku třetímu účastníkovi tiskové konference, stínový ministr životního prostředí Jan Bureš totiž okomentoval zákonodárnou iniciativu ODS k otevření supermarketů o svátcích.
Podle návrhu by měly být zrušeny všechny zavírací doby ve vybraných svátcích. A poslanec Bauer k tomu zkoušel dva přítomné novináře, který den o Velikonocích bude zavřeno a který otevřeno.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.