Lipavskému s rozhodnutím, zda být ve vládě, „pomáhají“. Možná i právě teď

Skončí Piráti ve vládě dobrovolně sami, nebo budou oficiálně vyhozeni? Nabízí se i jiná varianta. Vládní angažmá Pirátské strany by mohlo formálně skončit pouze odvoláním jejího dosluhujícího předsedy Ivana Bartoše. Proč?

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 4% Neodejde 88% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 363 lidí

Piráti mají ve vládě tři křesla a za běžných okolností by jejich odchod musel znamenat přijetí demise všech tří ministrů. Tedy přeji řečeno dvou ministrů, protože Bartoš bude odvolán. Jak se zachovají Jan Lipavský a prakticky neznámý Michal Šalomoun? Pakliže by oba tito členové vlády formálně podali demisi a zároveň s tím opustili Pirátskou stranu, premiér nemusí tuto demisi předat oficiálně prezidentu republiky, a pokud by jí předal, ten ji nemusí (klidně po dohodě s premiérem) přijmout.

V takovém případě by již nečlenové Pirátů ve vládě zůstali a nejmenší strana dosavadní pětikoalice by skončila ve vládním kabinetu pouhým odchodem Ivana Bartoše. Je zřejmé, že takovému scénáři se bude vedení Pirátské strany snažit zabránit všemi možnými prostředky, protože by pro ni znamenal ještě větší ostudu a ponížení.

Otázkou je, zda vůbec Piráti nějaké funkční prostředky k přesvědčení či donucení zbylých dvou ministrů mají.

Dosavadní informace ukazují, že přetahovaná o Lipavského spěje do finále, protože ho nebude třeba přesvědčovat, aby ve vládě zůstal a k vlastním Pirátům se otočil zády. Do jaké míry si tuto cestu zvolí Michal Šalomoun, ministr a šéf legislativní rady vlády, tolik jasné není, neboť se veřejně neprojevuje.

Jisté je, že za silnější konec provazu v přetahované o dva pirátské ministry netahá jejich Pirátská strana, ale vládní koalice. Ta má daleko větší manévrovací prostor a nespočet možností, jak je „motivovat“, aby přeběhli. Příslib nabídky lákavého místa na kandidátce ve volbách do Poslanecké sněmovny je zřejmý, o tom netřeba ani mluvit. Už jen proto, že Piráti těmto stále ještě svým ministrům nemohou nabídnout ani ta lákavá místa, neboť je nejisté, zda vůbec překročí pětiprocentní hranici.

Tomu, že Jan Lipavský ve vládě zůstane bez ohledu na výsledky pirátského referenda, které bude do pondělí posuzovat otázku odchodu z vládní koalice, napovídají opakovaná pozitivní vyjádření premiéra Fialy na jeho adresu. Ten již v úterý opakoval, že je s prací ministra zahraničí spokojen, a nově pro ČTK zašel ještě dál. „Jan Lipavský je výborným ministrem zahraničí, který má mou důvěru. O jeho budoucnosti se budeme bavit po jeho návratu z USA a po referendu Pirátské strany o setrvání ve vládě,“ uvedl premiér.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nejvýše pravděpodobné je, že o budoucnosti Lipavského se jedná i ve Spojených státech, kde v New Yorku spolu s prezidentem Petrem Pavlem se účastní každoročního Valného shromáždění OSN. Lipavský má jedinečnou možnost tam trávit čas po boku nejen hlavy státu, ale i jeho okolí. Že by prezident a jeho lidé nevyužili příležitosti, aby nasměrovali ministra zahraničí směrem, který jim vyhovuje, je prakticky vyloučené.

Potvrzuje to i zdroj redakce, který je obeznámen s fungováním Kanceláře prezidenta republiky. „Samozřejmě na pana Lipavského budou působit. Těžko říct, jestli přímo prezident, který v případě politického řemesla není žádný praktik, ale jeho nejbližší okolí nepochybně. V případě že budou chtít, a to nepochybně budou, je to skvělá příležitost. Daleko lepší, než kdyby se vládní krize odehrávala v čase, kdy ministr bude doma. V případě pana Lipavského je nejen díky jeho posledním výrokům delší čas zřejmé, že jeho loajalita k vlastní straně není, mírně řečeno, zrovna vzorná. Minimálně mu „dobří lidé“ mohou pomoci s rozhodováním, aby upřednostnil zájmy státu před zájmy Pirátské strany. Už jen proto, že vládě a Hradu se takový tvárný šéf diplomacie samozřejmě hodí. Ze zásady se nesázím, ale pokud bych měl, tak vsadím na setrvání pana ministra ve vládě i přes odchod Pirátů. O tom už moc nikdo nepochybuje,“ uvedl zdroj.

Připomeňme, že i mezi některými piráty před lety při skládání vlády nepanovalo velké nadšení z toho, že má být Černínský palác svěřen zrovna Janu Lipavskému. ParlamentníListy.cz o tom psaly už počátkem roku 2022.

Současný vývoj dává tehdejším pirátským kritikům Lipavského za pravdu. „Někteří piráti ho označují za zrádce, ale já to takhle neberu. Podle mě může zradit jenom ten, kdo je loajální, a to se o Lipovi říct nedá. Zahraniční politice nerozuměl, i když ho bavila, ale ve vládě se nikterak nesnažil prosazovat pirátské ideje. Proto je tak chválen premiérem a dalšími členy vládních stran. Nechal se za nás nominovat, pomohli jsme mu k vysněnému křeslu, a pak se k nám otočil zády. Mě opravdu zradit nemůže. Horší je, že kritické hlasy vůči němu (Lipavskému, pozn.red.) uvnitř strany nechtělo vedení při sestavování vlády slyšet. Padala varování, že je kariérista, a ne pirát, že otočí a bude se ohlížet předně na sebe a svou budoucnost. Bylo to marné volání a teď si to kluci a holky budou muset vypít až do hořkého dna. Jestli Lipa vystoupí ze strany a zůstane ve vládě, zbytek vládní koalice ho bude nosit na rukou, protože nás tím dorazí, totálně nás zesměšní a dostane za to svých 30 stříbrných,“ konstatuje dlouholetý člen Pirátské strany, a redakce PL ví, že Jana Lipavského osobně zná.

Jak to s ministrem zahraničí dopadne, se ukáže v příštích dnech. „Tohle není fotbal, abych dvě nebo tři sezony hrál za Spartu, a pak nastoupil za Slavii. Uvidíme, co přinese další týden,“ sdělil Lipavský českým novinářům v New Yorku s tím, že se do Prahy vrací v úterý.

Lze tedy předpokládat, že ve chvíli, kdy zůstane ministrem zahraničí po odchodu Pirátů z vládní koalice, bude minimálně určitou dobu nestraníkem. Veřejné i neveřejné nabídky k angažmá v jiných stranách se ministrovi sice hrnou, ale jeho výroky ukazují, že vyloženě ke členství v TOP 09, ODS nebo KDU-ČSL se nechystá. Aspoň ne hned. Zdroje v kuloárech opakovaně potvrzují, že Lipavský má nabídku od TOP 09, k lidovcům ho veřejně láká jejich europoslanec Tomáš Zdechovský. A mluví se též o tom, že by nakonec zaparkoval v ODS.