Lipavský: Macinka by měl odstoupit. V zájmu klidu

Druhá část Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News nabídla politickou diskusi. Hlavním tématem byla kauza kolem SMS zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), který se jejich obsahem podle Pražského hradu pokusil „vydírat“ prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí.
Mgr. Petr Macinka
K věci se vyjádřil bývalý europoslanec Jan Zahradil, který působí jako expert Motoristů na zahraniční politiku. Diskutoval také poslanec za vládní SPD Radek Koten. Opoziční strany zastoupili bývalý šéf Černínského paláce Jan Lipavský (za ODS) a pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili.
Partie Terezie Tománkové se stala dějištěm mimořádně ostré konfrontace mezi zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristů na jedné straně – a opozicí v čele s ODS a Piráty na straně druhé. Hlavním tématem byla eskalující válka mezi premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem, kterou odstartoval spor o nominaci Filipa Turka na post ministra a následný únik kontroverzních SMS zpráv ministra zahraničí Petra Macinky.
Jan Zahradil, který v diskusi zastupoval chybějící vedení Motoristů, označil kauzu uniklých zpráv za naprosto neadekvátně nafouknutou bublinu. Označení obsahu SMS za „vydírání“ je podle něj právním omylem. „Vydírání je právní termín s přesnou definicí, kterou obsah těch SMS zpráv v žádném případě nenaplňuje. Kdo si myslí, že se v politice takto nekomunikovalo i v minulosti, je buď naivní, nebo pokrytec,“ řekl Zahradil.
Ing. Jan Zahradil
Dodal, že za svou 35letou kariéru viděl podobných zpráv v politice množství „větší než malé“ a jediným rozdílem je, že tentokrát někdo soukromou konverzaci nevkusně zveřejnil.
Zahradil upozornil, že Petr Kolář nemá s Hradem žádný pracovněprávní vztah ani prověrku, ale přesto funguje jako klíčový komunikační kanál.
Naopak Lipavský z ODS nešetřil kritikou a Macinkovo chování označil za amatérské a hulvátské. Podle něj je šokující, že ministr používá takový slovník a snaží se z citlivých témat vytvářet „vydírací potenciál“ vůči hlavě státu i české bezpečnosti. Podotkl, že on sám jako ministr nikdy nepotřeboval jednat přes Petra Koláře, ale využíval buď přímý kontakt s prezidentem, nebo oficiální úřednický aparát s prověrkami.
Hosté se shodli, že pro premiéra Andreje Babiše je současná situace mimořádně nekomfortní.
Lipavský použil přirovnání k hospodáři, kterému se na dvorku splašily slepice a rozhněvaný kohout (Macinka) klovl návštěvníka. „Andrej Babiš nese za své ministry odpovědnost. Ten, kdo by měl v zájmu klidu ustoupit, je Petr Macinka,“ pravil Lipavský.
Ing. Andrej Babiš
Poslankyně Pirátů Demetrashvili dodala, že premiér Babiš pravděpodobně očekával klidné vládnutí, během kterého se bude moci věnovat svým zájmům v Agrofertu, ale místo toho musí čelit vnitrokoaličním sporům o nominaci Filipa Turka na post ministra životního prostředí.
Katerina Demetrashvili
Motoristé i SPD ústy svých zástupců potvrdili, že na Turkově nominaci budou i nadále trvat, i když ji prezident Pavel stále odmítá.
Očekávání od nadcházející středeční schůzky premiéra s prezidentem jsou rozpačitá. Zatímco vládní strana doufá v uklidnění situace, opozice pochybuje, že se spor vyřeší bez účasti zástupců Motoristů.
Radek Koten věří, že situace dopadne dobře a že Filip Turek se nakonec ministrem stane, pokud bude respektován ústavní rámec.
Debata potvrdila, že politická scéna je hluboce rozpolcená a že úterní hlasování o nedůvěře vládě bude vyvrcholením dlouhodobého napětí mezi novou koalicí a Hradem.
Kdo je vinen současnou situací?
Získají Ukrajinci letouny L-159?
Jablkem sváru se stala otázka vojenské pomoci Ukrajině, konkrétně dodávka letounů L-159. Petr Macinka v uniklých zprávách naznačil, že by dokázal přesvědčit SPD k souhlasu s jejich vývozem, kdyby ovšem prezident Pavel celou věc neuváženě neotevřel v médiích.
Jan Zahradil zdůraznil, že existuje jasné stanovisko bývalého i současného vedení ministerstva obrany i premiéra – letadla jsou pro obranu ČR nezbytná.
Radek Koten (SPD) navíc upozornil na technicko-právní komplikaci. „L-159 obsahují americké motory a technologie. Bez souhlasu USA a dalších dodavatelů je vývoz do třetích zemí prakticky nemožný,“ zmínil poslanec.
Jan Lipavský označil Macinkova slova za „absurdní čepýření“ a pokus o vydírání. Připomněl, že předchozí vláda neustále hledala cesty, jak Ukrajině pomoci.
Demetrashvili šla ještě dál. „Vláda nám v přímém přenosu lže. Máme k dispozici armádní stanovisko, kde se náčelník generálního štábu vyjádřil pro prodej,“ řekla pirátská politička. Hovořila o chaosu ve vládním táboře, kde ministři nekomunikují s odborníky a že premiér Babiš se snaží celou věc jen zamést pod koberec.
Stíhačky a muniční iniciativa ano, vyšší výdaje do zbrojení ne
Debata se následně stočila k mezinárodním závazkům a k blížící se cestě ministra Macinky do USA.
Jan Zahradil vysvětlil, že vláda se pokusí s administrativou Donalda Trumpa vyjednat kompromis. Američané mají podle něj tři hlavní priority, kterými jsou nákup letounů F-35, pokračování muniční iniciativy a zvýšení výdajů na obranu. Zahradil uvedl, že vláda hodlá splnit první dvě priority, čímž chce vyvážit fakt, že kvůli stavu veřejných financí nebude navyšovat obranný rozpočet tak razantně, jak se původně plánovalo.
Lipavský tento přístup označil za nebezpečné švejkování a poznamenal, že v době války v Evropě nikoho nezajímají výmluvy, ale pouze tvrdá fakta a reálné činy.
Dalším krokem, jenž v diskusi vyvolal bouři, bylo plošné zrušení nominací velvyslanců, které schválil předchozí kabinet Petra Fialy. Zahradil argumentoval tím, že Fialova vláda schválila obrovský balík více než třiceti jmen s neobvyklým předstihem, což označil za nestandardní postup, který musela nová vláda revidovat.
Exministr Lipavský to však rezolutně odmítl s tím, že šlo o kariérní diplomaty, nikoliv o politické trafiky, jak naznačovali někteří vládní poslanci. Babišova vláda tímto krokem prý vnesla do české diplomacie nejistotu a zbytečně vyhrotila vztahy s Hradem, který má v procesu jmenování poslední slovo.
V závěru diskuse hosté zhodnotili roli prezidenta Petra Pavla v současném politickém systému. Jan Zahradil vyjádřil přesvědčení, že prezident si svou cestu vybral sám a začal vystupovat jako neformální lídr opozice proti vládě Andreje Babiše. Bude to podle něj přinášet velké problémy v komunikaci mezi Hradem a Strakovou akademií.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Opoziční zástupci však tento pohled odmítli a prezidenta označili za nadstranického garanta ústavnosti, který pouze odmítá akceptovat problematické kandidáty s pochybnou minulostí.
