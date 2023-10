Lipavský po návratu z Kyjeva dorazil do ČT. Je třeba se stále navzájem utvrzovat, že chceme bránit svobodný svět

reklama

Na Ukrajinu by mělo zamířit 500 milionů eur z Evropského mírového nástroje, zatím jejich uvolnění ale blokovalo Maďarsko. Tento problém se podle Lipavského na jednání v Kyjevě nevyřešil. „Tento problém se ještě definitivně nerozetnul, nicméně z těch informací, které dostávám, jsme blízko řešení. Já věřím tomu, že se podaří souhlas i posledního členského státu, aby tyto prostředky na podporu Ukrajiny mohly být uvolněny,“ uvedl šéf české diplomacie.

„Co se týče celkového vyznění této schůzky, je to hodně o symbolice, ale i praktických věcech, které se domlouvají na každé radě ministrů zahraničních věcí,“ pokračoval Lipavský k historické schůzce unijních ministrů v Kyjevě a doplnil: „Rok a půl trvá ruská agrese na Ukrajině, procházíme fázemi nadšení, někdy úzkosti nebo pochybování, jestli to má celé smysl, a je potřeba se pravidelně scházet a utvrzovat v tom, že chceme bránit svobodný demokratický svět.“

V této souvislosti připomněl výročí Mnichova: „Bylo to 85 let, kdy jsme si připomněli podpis té neslavné mnichovské dohody, kdy to bylo právě Československo, kterému byly pozměněny diktátem vnější hranice, aby se zabránilo válce. Velmi dobře víme, že se válce nezabránilo, že to bylo další sousto, které dodalo sílu hitlerovskému Německu pokračovat v expanzi.“

Lipavský pevně věří, že podpora Ukrajiny má smysl, pokud bude vytrvalá. „Pro nás je důležité si vždy uvědomit, co hájíme, co jsou zájmy Česka, co jsou zájmy evropské, na čem se shodujeme, a na tom se pravidelně utvrzovat. Musíme v tom být vytrvalí, protože já věřím, že Ukrajina se dokáže ubránit, že dokáže obnovit svou celistvost, že dokáže uhájit svou suverenitu. Dnes možná máme nějakou emoci, ale je potřeba dělat zahraniční politiku s chladnou hlavou, proto je takovéto setkání důležité,“ doplnil k setkání unijních lídrů v Kyjevě.

Ministr zahraničí Lipavský v pondělí v Kyjevě také uvedl, že Česko zastává názor, že na podzim či začátkem příštího roku by se měla otevřít přístupová jednání Evropské unie s Ukrajinou. Je to podle něj pro Ukrajinu velký domácí úkol a její obrovská šance, aby se vypořádala s korupcí a různými neefektivními věcmi, které ve státě má, aby provedla reformu justice nebo protikorupčních orgánů. „Nemějme růžové brýle, samozřejmě že Ukrajina má celou řadu problémů, má celou řadu vnitřních problémů. Ty problémy s ruskou agresí nezmizely. Je to obrovská šance pro Ukrajinu se proměnit tím, že se bude přibližovat k Evropské unii,“ řekl člen Fialovy vlády.

Co bude podle Lipavského se slovenskou podporou Ukrajině po slovenských volbách, v nichž zvítězil se stranou Smer Robert Fico, který odmítá vojenskou pomoc Ukrajině? „Víme, že prezidentka Čaputová pověřila vítěze slovenských voleb Roberta Fica, aby sestavil kabinet, má na to čtrnáct dní. Pro mě bylo klíčové, že možný budoucí premiér hovořil o tom, že má pokračovat slovenská orientace v Evropské unii. Viděli jsme, s jakým programem jeho strana kandidovala, ale nevíme, jakou složí koalici,“ uvedl Lipavský v pořadu Interview ČT24.

Během kampaně však Lipavský prohlašoval, že by si přál, aby Fico odstoupil od „některých svých naprosto nehorázných výroků“, nyní k tomu dodává: „Bavíme se o volební kampani... Pro nás, pro českou vládu je důležité, jaký proti nám bude stát nový partner na jednáních, která potom poběží. To je to hlavní,“ řekl k otázce povolební proměny slovenské politiky.

Prezident Petr Pavel slovenské volby komentoval slovy, že návrat Roberta Fica do premiérského úřadu, který se jeví jako pravděpodobný, by mohl vést ke zhoršení česko-slovenských vztahů. Není to výrok, který vztahy může ještě více zkomplikovat? „Věřím, že až proti sobě zasedne slovenská vláda a česká vláda, tak můžeme prakticky pracovat na otázkách, které nás tíží. Věřím, že až se budeme bavit o konkrétních věcech, budeme nacházet shodu,“ řekl s tím, že nejpalčivější otázkou bude v současnosti především problematika nelegální migrace.

K avizování Fica, že pokud usedne v premiérském křesle, tak Slovensko „nedodá už Ukrajině jediný náboj“, poté Lipavský podotkl: „Zaleží na tom, co přesně to bude znamenat, jak tuto rétorickou větu promítne do reálného konání slovenské vlády. A na to si budeme muset počkat,“ nechtěl ministr zahraničí Jan Lipavský nyní spekulovat.

