Lithium? Babiš: Měli jsme si nechat vodu, uhlí, všechno. To s Karlem Gottem, co někteří říkali...

Premiér Andrej Babiš opět zavítal do studia Luboše Xavera Veselého. V kauze lithium tvrdil, že prodávat přírodní zdroje byla chyba: „Měli jsme si to všechno nechat. Hlavně vodu, teda.“ Problémy s odvoláním Staňka a jmenováním Šmardy označil za otravné a absurdní, zvláště pokud by kvůli nim měla padnout vláda. Ale na nové volby se nechystá, protože je prý nikdo nechce.

Začalo se lithiem. Andrej Babiš nezapomenul zmínit, že předchozí vlády tuto surovinu téměř také zprivatizovaly a pochválil svou vládu, že se jim povedlo „po intenzivních jednáních“ vrátit ji pod vliv státu. „Nechápu, proč náš stát, konkrétně DIAMO (státní podnik ve Stráži pod Ralskem – pozn. red.) se v tom neangažovalo, když už jsme všechny nerostné suroviny prodali za hubičku,“ zopakoval svou pointu z předchozího rozhovoru s novináři. Jako prodané zdroje popsal černé uhlí, hnědé uhlí či ropné rafinérie. „Plyn“ byl prý prodán celkem dobře, ale premiér přesto prohlásil: „Asi jsme udělali chybu, měli jsme si to všechno nechat. Hlavně vodu, teda.“ Anketa Podporujete novou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 912 lidí

Dále se mluvilo o schůzce s předsednictvem ČSSD. Babiš uvedl, že na ní byl, aby promluvil o vládě a jejích úspěších a plnění programu. „Samozřejmě, ne vždycky máme shodu s ČSSD, protože oni mají jiné DNA, oni rádi utrácej, my zase chceme efektivnější stát, my chceme snižovat daně, oni by rádi navyšovali daně,“ dodal s tím, že nic nedoporučoval ani nenavrhoval. Prý mluvil krátce. „Já nemluvím dlouho,“ tvrdil.

Video ZDE

Od ČSSD přešel k ministru Staňkovi a odvolání dvou ředitelů institucí. Řekl, že touto kauzou žije celá politická scéna. Zeptal se premiéra, proč celou věc nezarazil hned na začátku. Andrej Babiš nejdříve nesouhlasil, že by kauzou někdo žil. „Lidi to snad nezajímá,“ domníval se premiér. Jedná se prý o názorový spor. Staněk měl dle Babiše nejdříve podporu sociální demokracie, ale pak se „něco stalo“ a sociální demokracie zažádala o jeho odvolání, což Staněk údajně bere jako křivdu a nekorektní jednání. „Pan prezident mu teda fandil a pan prezident má jiný názor na nominaci pana Šmardy na ministerský post,“ doplnil. Nicméně Xaver Veselý mířil jinam, zda Andrej Babiš ví, že jsou stále ještě rozběhnuté audity směrem k Národní galerii a Národnímu divadlu. Babiš řekl, že mu to Staněk s Hamáčkem oznámili v půlce dubna. Fotogalerie: - Babiš a celostátní sněm ANO

S ministrem Staňkem měl dle svého vyjádření korektní vztahy, nicméně dodal, že korektní vztahy měl i s Jiřím Fajtem. Co se týče pochopení pro postoj sociální demorkacie, Babiš poznamenal, že sociální demokracie nominuje ministry podle jiného klíče než hnutí ANO, a dodal, že ministři Schillerová, Havlíček ani Vojtěch nejsou ani členy ANO, tedy že kritérium na ministra v ANO na rozdíl ČSSD není, aby byl ve vedení strany. Kopl si ještě do bývalého premiéra Sobotky, že na rozdíl od něj respektuje koaliční smlouvu.

Podle Babiše předseda ČSSD Jan Hamáček po diskuzi se svým předsednictvem došel k názoru, že by Miloš Zeman mohl svůj názor na Michala Šmardu změnit, takže žádají o termín u prezidenta. Premiér zadoufal, že už se sporu zbaví, protože je dle jeho slov otravný a absurdní, zvláště na to, aby kvůli němu padla vláda.

Xaver Veselý pak sondoval, zda je předseda ANO připraven na nové volby, kdyby vláda opravdu padla. Ale Babiš kontroval, že nové volby prý nikdo nechce: „Hnutí ANO určitě nechce nové volby a ostatní sice o tom mluví, ale kdyby došlo na lámání chleba, měli by to podepsat, tak jsem na ně zvědavej. Nevidím důvod, abychom lidi znovu otravovali s volbami.“ Andrej Babiš ANO 2011



„Lidé jsou krmeni různými dezinformacemi od rána do večera, hlavně o těch auditech, to je samozřejmě záležitost úplně absurdní, protože paradoxně ten zákon o střetu zájmů, to předkládal Sobotka vroce 2015. TOP 09 z toho udělala lex Babiš. Já jsem postupoval podle lex Babiš. A ty podivné audity přišly, hned to bylo v médiích, bez průvodního dopisu, mluví o našem zákonu, o lex Babiš, já jsem postupoval podle lex Babiš a lex Babiš začal platit 9. února 2017. A já jsem tu firmu předtím vložil do fondu. A navíc, ty případy, které oni tam komentují, já jsem nebyl ani člen vlády,“ řekl Babiš; dodal, že většinu roku nebyl ve vládě, protože ho Sobotka vyhodil a nezapomenul dodat, že „díky tradičním demokratickým stranám Česká republika vracela 35 miliard“. Rolí Evropské komise dle něj není, aby vykládala české zákony.

Vztah mezi ním a prezidentem kvůli sporu o Staňka prý neutrpěl. „Já jsem rád, že prezident není pasivní a dává jasná stanoviska,“ vyjádřil se premiér a vysvětlil, že nechce podávat žalobu, protože by podle něho nic nepřinesla a situaci je nutno řešit kompromisem. Veselý uvedl, že by to byl tlak na prezidenta, ale Babiš odtušil, že si prezident z tlaku nic moc nedělá. „On je starý mazák, je 30 let v politice,“ dodal. Kdy celá záležitost skončí, neví. Kdo bude řídit resort kultury, podle Babiše není jedno, jelikož se jedná o resort specifický a ministr by pro něj měl mít nějaké předpoklady. Michal Šmarda ČSSD



Zmíněno bylo i blížící se 30. výročí listopadu 1989 a plánované demonstrace, na kterých nepochybně zazní obvinění, že Andrej Babiš spolupracoval s StB. „Třicet let je dlouhá doba, tak by možná bylo dobré i vysvětlit lidem, jak to tady bylo, proč ty svazky se otvíraly čtrnáct let a 25 tisíc se zničilo a jak to vlastně bylo, teďka jsme viděli narozeniny Karla Gotta, jak někteří reagovali, takže je to škoda udržovat tady nějakou rozdělenou společnost.“

