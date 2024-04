Lobby v Bílém domě proti jednání s Ruskem. Stařec Biden... Gary Powers provázel hosty z USA

CIA má přehled o celém světě. Dnes už může identifikovat dokonce i jednotlivého člověka na planetě a vidět i pár metrů do země. A to už pěkných pár let. To mimo jiné zaznělo při návštěvě syna legendárního amerického pilota Gary Powerse v Muzeu železné opony v Rozvadově. Opět ožilo legendární sestřelení špionážního letadla U2 nad Sovětským svazem. A jak se dnes prostí Američané dívají na situaci na Ukrajině? Už přestat dodávat zbraně a přinutit oba aktéry konfliktu si sednout k jednacímu stolu. A to nešlo o nějaké ledajaké zarputilé příznivce Trumpa.

Skupinka amerických důchodců, z nichž někteří byli významnými historiky, pobývala v Evropě a doprovázel je právě Gary Powers. Na programu měli mimo jiné návštěvu Slovenska, Maďarska a Rakouska, vždy u památníků nebo zařízení nějak spojených s druhou světovou válkou a následnou studenou válkou.

Návštěva téměř tradiční

Navštívili ale i obě zařízení Muzea Železné Opony - bývalý depot sovětských jaderných zbraní a poté muzeum u hranic s Bavorskem. Na programu měli ještě prohlídku pražského Muzea komunismu.

Návštěvy Powerse juniora jsou u nás poměrně tradiční. Spojuje jej s ředitelem muzea Václavem Vítovcem mnohaleté přátelství. O případu sestřelení výzvědného letounu s Garyho otcem jsme v ParlamentníchListech.cz několikrát psali. Dne 1. května 1960 bylo jeho průzkumné letadlo sestřeleno nedaleko Sverdlovska na Urale. V sovětských táborech měl strávit deset let, ale nakonec byl na německém takzvaném mostě špionů vyměněn za sovětského rozvědčíka Abela.

Top secret, aneb vědět víc než vše

Nyní se zúčastnil zájezdu jako vzácný a odborný host. Při prohlídce muzea několikrát zopakoval, že si jeho otec nemohl stěžovat na zacházení od sovětských vyšetřovatelů. „Byla to pro ně prestižní věc, aby jej měli v naprostém pořádku,“ hodnotil syn Gary. „Bylo by nepřijatelné, aby s ním nějak špatně zacházeli. Na pobyt si tedy nemohl stěžovat.“ A jak to bylo s CIA? Ta prý věděla hned, co se událo a měla snímky ze všech úhlů konfliktu, tedy sestřelení. „Oficiálně se pro veřejnost pustilo vždy jen něco, a hlavně se dlouho mlčelo,“ konstatoval Gary.

Powers junior velmi ocenil přínos Muzea Železné Opony pro současné porozumění mezi státy a národy a jako výchovný moment, kam by měly směřovat školy nejen z Čech, ale i ze zahraničí. „Vždy tady musím obdivovat Václava Vítovce, který vybudoval opravdu mimořádný přínos pro informování o studené válce.“ Něco takového v České republice není. Kousek plochy ostře hlídané hranice s Rakouskem se podle Vítovce u nás bohužel zachoval jen na jižní Moravě. Jak to vypadalo na tehdejší celnici a hraničním přechodu, je dnes pro většinu mladých a teenagerů téměř neznámá věc.



Šéf muzea Václav Vítovec s Američany. (FOTO: Václav Fiala)

Peníze na Ukrajinu budou v USA chybět

Kdo je tady (nej)starší

Situace je podle nich velmi vyčerpávající a zdá se, jako by nechuť na jednání byla plánovaná některými kruhy, které lobbují v Bílém domě.

Na adresu současných i nedávných nejvyšších představitelů si rovněž řada účastníků nebrala servítky. Především pak kritizovali stáří vrcholných představitelů, kdy současný prezident je po již bývalém zesnulém prezidentu Zimbabwe nejstarším představitelem státu, a ke všemu ještě největší mocnosti světa.

(Od)zbrojení!

Samostatná místnost muzea je zaměřena na dohodu o odzbrojení, kterou v Praze podepsali prezidenti USA a Ruska, Obama a Medveděv. „Pro někoho to může být dnes až šokující, ale tak to bylo a to se stalo. Jak to všechno časem dopadlo, netřeba komentovat,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz Václav Vítovec. „Je neuvěřitelné, jak lidstvo zapomíná,“ uvedl u fotografií americko-mexické hranice s obrovským plotem a územím „nikoho“ a obrázků ze Severní Koreje a hranic Izraele s pásmem Gazy, kde opět figuruje obrovská betonová ohrada.

„Svět je přetrhán ploty a hradbami, jako to bylo kdysi u staré Číny. Vezměte si, jak v historii dopadla. Oddělila se takto od okolního světa a časem to bylo pro ni velmi problematické,“ konstatoval dále Vítovec.

