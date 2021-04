Lupiči a prostitutky. Babiš promluvil o Bartošovu bloku zcela naplno

reklama

„Co říkáte na koalice určitých stran, které se tvoří? Já si myslím, z mého hlediska, že je to jeden velký nesmysl a každá strana by měla bojovat sama za sebe a i voliči té strany by měli ukázat tu sílu a to, jak jí důvěřujou. Opět mě to jako přesvědčuje o tom, že už neví, jak na vás, tak zkouší koalice, a myslím si, že to není správné a hlavně by se to ani dít nemělo, už vůbec ne ve volbách. A zajímá mě váš názor,“ ptal se divák.

„Samozřejmě, ty koalice mají jediný cíl – odstranit Babiše z politiky. Tak už jich je tady dohromady pět, těch stran,“ odvětil nejprve Babiš.

„Co říkám na ty koalice? Tak tam se spojily ty tradiční strany ODS, KDU, ta by se možná ani nedostala do Sněmovny, topka taky tam ledva prolezla 2017, takže ta ODS podle mě udělala chybu a vlastně se s nimi spojila, tím pádem tam budou všichni. Ta druhá koalice – Piráti a STAN, tak Piráti, to je samozřejmě největší problém. To bude o migraci, zvyšování daní, možná to znárodní tady všechno. Řídit nás budou ze zahraničí, bude to všechno absolutně proti našim tradicím, proti naší kultuře. Oni patří na ty lodě, tam jako Piráti loupili. A já myslím, že už tady loupí, postupně, jak to tam čtu,“ sdělil Babiš a dodal, že Piráti jsou neschopní cokoliv řídit, což je vidět v hlavním městě Praze.

„STAN vlastně zneužil značku Starostů a ti zase chtějí jenom peníze pro ty svoje starosty a svoje obce. Nikdy neměly obce a kraje tolik peněz jak za nás. A my jsme vždycky ty peníze rozdělovali bez ohledu na politickou příslušnost. A to samozřejmě STAN nedělá, takže takhle si to tam zprivatizovali, tak je to takové spojení, ti někteří lidi tam nejdřív byli vlastně s Kalouskem, potom byli s KDU-ČSL, už měli společné spoty. Takové politické prostitutky, a teď jsou s Piráty, protože Piráti jsou ta budoucnost této země, podle médií, podle České televize a všichni to jedou, protože Piráti to tady budou řídit. To nevím jak. Bartoš za nás vždycky chtěl kandidovat na primátora Prahy, nemají žádné zkušenosti s ničím, ale už mají rozdělenou vládu a mají ty své ministerské posty, tak uvidíme. Bůh ochraňuj naši zemi,“ zakončil Babiš.

