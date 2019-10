Luxusní vozy a obchody za sta miliony dolarů? Otázky a odpovědi ohledně kryptoměn od severočeského vizionáře Zítka

Jedna z otázek se zajímala o to, jak probíhá možné vyšetřování ve Švýcarsku. Podle dostupných informací tam orgány zkoumají fungování mateřské společnosti.

„Ve švýcarské společnosti Tycoon69 AG probíhá proces ověřování, jak jsem uvedl, a v tomto procesu je vedením firmy poskytnuta regulátorovi Finma plná součinnost, a pokud vím, tak se nyní čeká na závěrečnou hodnotící zprávu. Tycoon 69 AG není v žádném případě firmou s nedohledatelnými vlastníky. Vlastníci společnosti jsou snadno dohledatelní v příslušném švýcarském rejstříku, což lze opět celkem snadno ověřit,“ rozptýlil některé z pochybností.

Takže s produkty švýcarské firmy se nyní neobchoduje, chápeme to správně?

V mezidobí, někdy od jara letošního roku, jsme připravovali nové produkty, své vlastní. Ty už jsme chystali na trh pod novou společností a červnové události vše jen urychlily. Proto byla ve Spojených arabských emirátech v Ajmanu založena mezinárodní společnost Tycoon69 International F.Z.E. Spojené arabské emiráty proto, že celý fintech průmysl a nové technologie a takto zaměřené firmy jsou zde podporovány a mají dobré startovní podmínky. Navíc je tato lokalita dlouhodobě pomyslnou spojnicí a centrem pro ty, kteří se snaží dostat svůj technologický business do Asie.

Tudíž aktuální produktové balíčky tokenů jsou produkty Tycoon69 International F.Z.E. a u těchto produktů jsme se již spolupodíleli na jejich vytvoření a nebyli pouze v pozici marketéra a zprostředkovatele jako u švýcarské společnosti.“

Podnikatel Pavel Zítko rovněž odmítl, že by cíleně lákal na neexistující měnu, jak před časem uvedlo okrajové médium Deník N.

„Nelákáme lidi na poukázky na neexistující kryptoměnu,“ konstatoval s tím, že platební procesy jsou vždy díky blockchainu transparentní a vždy dohledatelné. „Zde jde o nepochopení problematiky tokenů a tokenizace. Pokusím se v krátkosti vysvětlit. Tokenizace je proces, který převede hodnotu firmy na blockchain, propojí ji s likviditou a přivede kapitál na projekty, které firma plánuje realizovat. Investor tak získá výměnou za své peníze zmíněný token. To je vlastně dluhopis, který má digitální podobu a je bez doby splatnosti, funguje stále.“

Dále je prý potřeba vědět, že token je vázán na výsledky hospodaření firmy a je transparentní jak pro ni, tak pro investora.

Podle Zítka expert Karel Fillner, který je nestorem české kryptokomunity a jedním z popularizátorů Bitcoinu a kryptoměn, pořádal v loňském roce First Crypto Banking Conference in the World (První krypto bankovní konference na světě), jejímž hlavním tématem byla TOKENIZACE.

„Zároveň máme, v České republice na základě naší žádosti, posouzení právní kanceláře i regulátora o naprosté legálnosti našeho obchodního modelu, stejně tak jako již v Německu, v Rakousku. V dalších zemích je proces v běhu,“ dodal Zítko.

Ten se rovněž snažil vyvrátit fámy o tom, že by marketéři a spolupracovníci Tycoon69 International nabízeli produkty za miliony amerických dolarů. Jde prý o nesmysl. „Nemáme produkty za 10 milionů dolarů. Maximální hodnota produktového balíčku zakoupených tokenů na jednoho investora je v současné fázi projektu omezena cenou 10 000 dolarů.“

Poslední oblastí, kterou se Zítko zabýval, je údajně luxusní vozový park. Nad tím se kadaňský podnikatel pousmál.

„Máme firemní vozidla značky Toyota model RAV 4, která jsou mimochodem historicky nejprodávanějším vozem celosvětově, nejde tedy, myslím, o luxusní auta v daném slova smyslu. Všechna auta máme díky mateřské společnosti Tycoon69 International, máme je na operativní leasing a zapůjčujeme je našim spolupracovníkům. Důvodem pořízení byl jejich hybridní motor, který je při provozu v městech šetrnější k životnímu prostředí, ale, a to především, také to, že hybridní vozy jsou alternativou ke stávajícímu trhu stejně tak jako my ve své branži. Důvodem pořízení nebylo navození pocitu luxusu, na který si můžou budoucí investoři spoluprací s námi pomyslně sáhnout. Pokud bychom chtěli někoho jen lákat, tak to bychom přeci pořídili asi jiný typ vozů,“ uzavřel odpovědi na dotazy čtenářů ParlamentníchListů.cz.

