Lůza volí ANO a SPD, diky Bohu za EU. Učebnicový příklad dnešního korporátu, píše Petr Hampl o upřímné chvilce bankovního ředitele

„Generální ředitel raifky se stal nejslavnějším bankovním generálním ředitelem v zemi, když hrubě urazil ty lidi, na jejichž odírání je postaven jeho blahobyt. K tomu nechutnému citátu už bylo napsáno dost komentářů,“ spustil Hampl na svém facebooku.

Bankéř cítil potřebu na svém twitterovém profilu poděkovat Bohu za NATO a EU. Jsou to totiž prý pilíře naší bezpečnosti, ohrožené lůzou, která si říká „spoluobčané“. A bankéř přidal i vlastní definici takové lůzy. Jsou to lidé neodpovědní, frustrovaní, a volí ANO, KSČ, SPD nebo podobné strany.

„Nicméně možná vás bude zajímat, jak se takový člověk vyšplhá do křesla generálního ředitele jedné z největších bank v zemi,“ pokračoval sociolog a pracoval s mylnou domněnkou, že Langmayer je generálním ředitelem banky. „Bývaly doby, kdy takovou práci mohl dělat třeba válečný veterán, který se vyznamenal, nebo jiná významná osobnost. To je pryč, to je jasné. Ale čekáte třeba někoho, kdo objevil nový způsob investování, kdo vybudoval síť poboček v nějakém obtížném regionu, napsal řadu knih, je všeobecně respektovanou osobností ve finančním světě. Tak to asi budete muset někam jinam,“ tvrdí Hampl.

Langmayera totiž hodnotí pouze jako kontrolora, který posuzuje činnost ostatních bankéřů a zda přinášejí dostatečný zisk. „Nejdřív kontroloval jen malé oddělení, ale asi mu to šlo hodně dobře, tak ho povyšovali a povyšovali… až do představenstva. Není známo, že by měl na něco nějaký názor. Není známo, že by něco napsal. Není známo, že by měl nějaký soukromý život. Prostě stroj na kontrolování kolegů, jestli jsou dost ziskoví,“ má jasno Hampl.

A Hampl objevil i souvislost s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. „Pokud vás napadá určitá podobnost s politikem Vystrčilem, nejste daleko od pravdy. Nejspíš jsou plně záměnní. Dělají, co se po nich chce, a nemají žádné rušivé myšlenky ani rušivé city,“ píše Hampl.

„Nečekejte, že mu poslední vyjádření zlomí vaz. Takoví lidé mají perfektní odhad, kolik si toho mohou dovolit. Spíš je to jasný pokyn pro všechny manažery raifky, jaké mají mít názory. V centrále globální skupiny to vidí a určitě to ocení,“ dodává Hampl a připomíná také údajný výrok Václava Klause, který měl pronést, že pokud má zdravotní sestra 50x nižší plat než bankéř, je to její chyba, měla si taky vybrat dráhu bankéře. „Chci říct, že jsem moc rád za každou, která si nevybere dráhu byrokratické dozorkyně,“ dodává sociolog.

