Lžete, sejmul Rajchl Černochovou a vytáhl na ni raketu. A nejen to

CNN Prima News uspořádala další politickou debatu. Tentokrát proti sobě ve studiu zasedli ministryně obrany Jana Černochová (ODS), Jindřich Rajchl z SPD, Petr Letocha (STAN) a Robert Králíček z hnutí ANO.
„Není pochybnost o tom, že to byly drony, které se pohybovaly 200 km od Ostravy. Ty informace, které říkala polská strana a informace, které sdělovalo NATO, potvrzují, že se jedná o ruské drony. … A Česká republika, pane Babiši, pane Králíčku, pane Rajchle, poskytne Polsku pomoc,“ poznamenala Černochová s tím, že do Polska zamíří tři jednotky českých vrtulníků. „Požádala o ně polská strana. A i to je důkaz, že ta situace, ke které došlo, je velmi vážná a že ji nemůžeme podcenit, protože i Polsko samotné řeklo, že je to vlastně nejnebezpečnější záležitost, která se dotýká občanů Polské republiky, od druhé světové války,“ oznámila ve vysílání Černochová.
Mgr. Jana Černochová
Rajchl okamžitě kontroval, že něco podobného už se stalo. Poláci už přece během války oznamovali, že na jejich území dopadla raketa, pravděpodobně ruská, která usmrtila polského občana, aby se posléze ukázalo, že šlo o raketu ukrajinskou.
„Dovolím si připomenout tweet paní Černochové z tehdejší doby,“ pravil Rajchl. „Plně stojíme na straně našeho polského spojence i Ukrajiny, dnes opět bombardované teroristou Putinem. Nyní vyhodnocujeme prokázaný dopad ruských raket na polské území. Ať by šlo o omyl, nebo provokaci, je to další eskalace konfliktu ze strany Ruska a nesmí zůstat bez odezvy,“ citoval vyjádření ministryně obrany z 15. listopadu 2022, z doby, kdy ruská agrese proti Ukrajině trvala něco přes půl roku. Dnes je to už přes 3,5 roku.
JUDr. Jindřich Rajchl
Rajchl konstatoval, že tehdy Černochová naletěla a teď je třeba být obezřetný. „Chci tím říct, že na místě je v tuto chvíli zdrženlivost, a nikoliv emocionální a hysterická prohlášení,“ zdůraznil kandidát SPD do sněmovny. „Já bych chtěl jenom požádat paní Černochovou, aby zklidnila emoce, aby neopakovala stejnou chybu. Víte, chybu může udělat každý, ale zopakuje ji jenom hlupák. Paní Černochová, nedělejte ze sebe hlupáka,“ dodal.
A Černochová se hned ohradila.
„Jsem ráda, že už mě pan Rajchl nenazývá zastydlou puberťačkou a nevyhrožuje mi smrtí, protože za to už dostal pokutu od své komory 50 tisíc. Pan Rajchl má evidentně problém s ženami, protože tehdy mluvil o zastydlé pubertě a přál nám smrt. Konkrétně mně, Daně Drábové a Markétě Pekarové. Dostal za to flastr 50 tisíc. Možná, pane Rajchle, tady máte příležitost, se mi za to omluvit,“ obrátila se přímo na Rajchla.
„Já musím reagovat,“ zaznělo od kandidáta SPD do sněmovny.
„Neskákejte mi do řeči,“ uzemnila ho Černochová.
„Paní Černochová lže,“ dodal přesto Rajchl, než Černochová stihla navázat na svou předchozí řeč.
„Ale opravdu to byla ruská raketa, protože to byla raketa ze sovětské éry,“ doplnila posléze Černochová.
„Ale odpálili ji Ukrajinci,“ trval na svém Rajchl. A zdůraznil, že když už jsme se jednou spálili, tak bychom se neměli spálit podruhé.
„Ale já ještě musím doplnit to, co tady bylo řečeno. Já mám doma tři dcery, takže s ženami žádný problém nemám,“ pravil Rajchl.
„Možná právě proto (máte),“ rýpla si Černochová.
Rajchl poté ještě doplnil, že zmíněná pokuta mu byla v odvolacím řízení zrušena. „Takže se ukázalo, že pravdu jsem měl já. Nemusel jsem za to platit ani korunu. Byl to citát Ernesta Hemingwaye,“ zdůraznil Rajchl. „A za třetí, paní Černochová, vy se jako zastydlá puberťačka celé čtyři roky chováte, takže já se vám nemám za co omlouvat,“ vypálil Rajchl. „Pokud někdo nosí tričko ‚F*ck Putin‘, případně ‚Nejoblíbenější holka v Alianci‘, tak takhle se ministryně obrany nechová,“ přisadil si ještě Rajchl.
Ze studia se opět ozval potlesk, ale i nesouhlasné pokřikování směrem k Rajchlovi.
„Vy zase jezdíte nevkusným poršákem na akce, které jsou demonstrací proti bídě. Tak se, prosím, chovejte alespoň jako vysokoškolsky vzdělaný člověk,“ požádala Rajchla, jenž vystudoval právnickou fakultu.
Petr Letocha se také ozval.
„Tady vidím, že panu Rajchlovi už nejspíš přišly noty z Moskvy, jak tady má šířit ruskou propagandu a vidíme, že to tady už velmi aktivně dělá,“ konstatoval Letocha.
A přidal další slovní úder.
„Víte, já jsem řekl věci tak, jak jsou,“ bránil se na to konto Rajchl. „To by se musela jako dáma chovat,“ doplnil ještě na konto Černochové.
Rajchl během debaty v jednu chvíli Černochovou dokonce rozesmál. Když popisoval představu SPD jak reformovat armádu.
„Pojďme nejdřív udělat koncepci té armády. My ji máme perfektně zpracovanou. My tady nechceme leopardy, my tady nechceme pandury. My chceme moderní obranu postavenou na dronech, na protivzdušné obraně, a tu vám pořídíme i za 80 miliard a nepotřebujeme k tomu rozkrádat veřejné rozpočty,“ vypálil Rajchl.
A Černochové chvíli trvalo, než dokázala zastavit smích, který v ní Rajchlovo vyjádření vyvolalo.
Ostrý střet mezi Rajchlem a Černochovou vyvolal pozornost i na sociálních sítích.
„Včerejší debata byla opravdu výborná, pubertální holka Janina ‚nezklamala‘. Rajchl to řekl moc pěkně, ještě že 4. října tyhle sv*ně KONČÍ. Pan Králíček mě mile překvapil, perfektní argumenty, klidný a vyrovnaný, za mě byli s Rajchlem perfektní, Letocha je bezpečnostní riziko jako STAN,“ napsala Jana Suchy na sociální síti X, kde vystupuje z pozice Češky žijící v zahraničí.
Současně se Rajchl dočkal označení „mafiánská troska“.
„Bohužel se tahle mafiánská troska zapisuje tímhle způsobem a jeho voličům to imponuje, protože doma buď ženu nemají, anebo ji bijí jak žito. Rajchl nebude hloupej člověk, spíš takovej ten typickej šmejd, kterej nemá svědomí a páteř...“ padlo na sociální síti X.
Poslanec SPD a lídr kandidátky tohoto hnutí v Ústeckém kraji Jaroslav Foldyna Rajchlovi zatleskal.
„Jindra Rajchl je jednoznačně dominantní v debatě s těmi zoufalci. Politici zvolení v České republice, placeni z peněz daňových poplatníků ČR, pracují pro cizí moc, nikoli pro občany ČR,“ vyjádřil své mínění Foldyna.
Černochová obdržela i další kritické reakce.
„Proč tam nepošlete ty nejmodernější bojové kuchyně POKA 5 a posíláte tam staré vrtulníky. Stůjte si, kde chcete, co se tam přesně stalo, nevím, ale co vím určitě, je, že systém obrany NATO za miliardy dolarů je asi pěkně děravej,“ poznamenal Petr Kárník, který se na sociálních sítích představuje jako „obyčejný člověk“.
Když Jana Černochová uvedla, že Armáda ČR zjišťuje, s čím vším by mohla polské straně pomoct, ozval se další diskutér.
„Mohli bychom jim třeba uvařit v těch nových polních kuchyních. Gordon Ramsay je prý volný a prý v tak luxusní kuchyni ještě nevařil...“
autor: Miloš Polák