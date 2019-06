Lžou nám! Ewa Farna podpořila Milion chvilek: Nenechte vyhrát zlo

„Vážení spoluobčané. Jsem holka, která vyrůstala v prostředí, kde se vždycky zdůrazňovalo, co je správné, a učili nás odlišovat dobro od zla, a to třeba tím, že nám říkali, že krást se nemá, lhát se nemá... A to ať se někdo kouká, nebo ne. A já se tyhlety hodnoty snažím aplikovat každodenně a hodlám k tomu učit své děti. Je to těžký úkol v době, kdy trvá krize hodnot a kdy naši přední představitelé dávají odstrašující příklad. A proto prosím dejme najevo, kdo bezostyšně lže, kterým lidem chybí morální páteř, že nám to není jedno, že jejich činy sledujeme, že ponesou za své činy následky a že mají vůči nám a této zemi zodpovědnost. A nezapomínejme na to, že k tomu, aby vyhrálo zlo, stačí lhostejní lidé,“ poznamenala ve videu zpěvačka Ewa Farna.

Anketa Přejete úspěch hnutí Milion chvilek pro demokracii? Přeji 4% Nepřeji 96% hlasovalo: 1640 lidí

Demonstrace za demisi Benešové se konají každý týden od konce dubna. Na Václavském náměstí se před dvěma týdny sešlo podle organizátorů 50.000 lidí, minulý týden demonstrovaly tisíce lidí na různých místech mimo hlavní město.