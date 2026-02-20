Macinka o setkání s Trumpem: Mluvil o úžasném Česku a vzpomínal na paní Ivanu

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě) popsal přátelský rozhovor s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten se měl ujišťovat, zda Macinka postřehl jeho pochvalu za debatu s Hillary Clintonovou. Na Radě míru Macinka zastupoval Andreje Babiše.

Foto: screen YouTube
Popisek: Hillary Clintonová a Petr Macinka na Mnichovské bezpečnostní konferenci

Macinkovu konfrontaci s Hillary Clintonovou zaregistroval i americký prezident Donald Trump a náležitě za to českého politika pochválil. Krátký úsek Macinkova projevu, kde se vyslovoval proti woke revoluci a ideje o existenci více pohlaví než jen dvou, dokonce sdílel na sociální síti Truth Social.

„Skvělá práce v debatě s Hillary Clintonovou na různá témata včetně jejích absurdních názorů na gender. Pozdravujte všechny ve vaší úžasné zemi!“ vzkázal předsedovi Motoristů sobě prezident Trump. Hillary Clintonová je bývalou americkou ministryní zahraničních věcí a zároveň sokyní Donalda Trumpa v prezidentských volbách 2016, které Trump následně vyhrál.

Během rozhovoru s Macinkou se následně Trump měl doptávat, zda český ministr zahraničních věcí jeho pochvalu zaregistroval.

„Bylo to takové úsměvné,“ přiblížil Macinka novinářům svůj rozhovor s Trumpem, cituje CNN Prima NEWS. „Říkal jsem mu, že mi v noci explodoval mobil, jak mi všichni psali. Usmíval se nad tím.“

Trump dle vyjádření Macinky o České republice mluvil hezky.

„Samozřejmě zmiňoval, že jeho první manželka pocházela z Československa a dala mu tři úžasné děti. Určitě nikdy v životě nezapomene na tuto genetickou informaci, kterou přinesla do jeho rodiny,“ řekl Macinka.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio jej zároveň během jednání ve Washingtonu ujistil, že Česko a další státy střední Evropy jsou pro Trumpovu administrativu důležité.

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/macinka-trump-se-me-ptal-jestli-jsem-videl-ze-me-pochvalil-o-cesku-mluvil-moc-pekne-504773

